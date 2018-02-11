إمرأة تقود عملاق التجارة الالكترونية

نيويورك‭- ‬الزمان‭ : ‬عيّنت‭ ‬مجموعة‭ ‬أمازون‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬شركتها‭ ‬للإنتاج‭ ‬المرئي‭ ‬والمسموع‭ ‬بعد‭ ‬تنحي‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للشركة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامه‭ ‬بالتحرش‭ ‬الجنسي‭. ‬وأشارت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جنيفر‭ ‬سالكي‭ ‬تنقل‭ ‬معها‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الترفيه‭ ‬ونحن‭ ‬مسرورون‭ ‬لانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬أمازون،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬بنت‭ ‬سمعة‭ ‬مذهلة‭ ‬كقائدة‭ ‬كبيرة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الابداع‭ ‬والتعاون‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‮»‬‭. ‬وأبدت‭ ‬سالكي‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬حالياً‭ ‬منصب‭ ‬رئيسة‭ ‬لقسم‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬شعورها‭ ‬‮«‬بالفخر‭ ‬والحماسة‭ ‬ازاء‭ ‬فرصة‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬الرائعة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬امازون‭ ‬ستوديوز‮»‬‭ ‬روي‭ ‬برايس‭ ‬قد‭ ‬تنحى‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ (‬تشرين‭ ‬الأول‭) ‬إثر‭ ‬اتهامات‭ ‬بالتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الجنسية‭ ‬المرتكبة‭ ‬من‭ ‬المنتج‭ ‬الهوليوودي‭ ‬هارفي‭ ‬واينستين‭ ‬عبر‭ ‬مقال‭ ‬في‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬‮«‬نيويوركر‮»‬،‭ ‬وما‭ ‬تلا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬استقالات‭ ‬وتنحيات‭ ‬بالجملة‭ ‬لرجال‭ ‬نافذين‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامات‭ ‬بالتحرش‭ ‬أو‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭.‬