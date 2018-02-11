تطبيق تركي لمنافسة واتسآب ومخاوف من اجبار الموظفين على استخدامه

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬‭:‬‭ ‬أطلقت‭ ‬تركيا‭ ‬تطبيقاً‭ ‬محلياً‭ ‬للرسائل‭ ‬النصية‭ ‬لينافس‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬واتس‭ ‬آب‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬فيس‭ ‬بوك،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬منتقدي‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬التطبيق‭ ‬الجديد‭ ‬لتشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬وتعزيز‭ ‬حملة‭ ‬أمنية‭ ‬بدأتها‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شهراً‭. ‬وأطلقت‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬التطبيق‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬بي‭.‬تي‭.‬تي‭ ‬مسنجر‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬للحروف‭ ‬الأولى‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للبريد‭ ‬والبرقيات‭ ‬التركية‭ ‬‮«‬بي‭.‬تي‭.‬تي‮»‬،‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بنسخة‭ ‬محدودة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وبعض‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متاحاً‭ ‬للجميع‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬بكر‭ ‬بوزداج‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬إن‭ ‬التطبيق‭ ‬الجديد‭ ‬سيوفر‭ ‬‮«‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الخادم‭ ‬المضيف‭ ‬لا‭ ‬يخزن‭ ‬أي‭ ‬بيانات،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬منها‭. ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً‭ ‬من‭ ‬واتس‭ ‬آب‮»‬‭.‬

‭ ‬ويشكك‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬استحالة‭ ‬استرجاع‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬التطبيق‭ ‬الجديد‭ ‬ويخشون‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬السلطات‭ ‬قدرة‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬المعارضة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬بعد‭ ‬انقلاب‭ ‬عسكري‭ ‬فاشل‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ (‬تموز‭) ‬2016‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬تحميل‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إجباريا‭ ‬للأجهزة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الموظفين‭ ‬الشخصية‭.‬