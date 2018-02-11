تطبيق تركي لمنافسة واتسآب ومخاوف من اجبار الموظفين على استخدامه

اسطنبول – الزمان : أطلقت تركيا تطبيقاً محلياً للرسائل النصية لينافس تطبيق «واتس آب» التابع لشركة فيس بوك، مما أثار مخاوف منتقدي الحكومة من استخدامها التطبيق الجديد لتشديد الرقابة وتعزيز حملة أمنية بدأتها منذ 18 شهراً. وأطلقت تركيا على التطبيق اسم «بي.تي.تي مسنجر» في إشارة للحروف الأولى للهيئة العامة للبريد والبرقيات التركية «بي.تي.تي»، وبدأ العمل بنسخة محدودة منه في الأيام الماضية في المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة. ومن المتوقع أن يكون متاحاً للجميع خلال ستة أشهر. وقال المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداج في مؤتمر صحافي، إن التطبيق الجديد سيوفر «حيث أن الخادم المضيف لا يخزن أي بيانات، سيكون من المستحيل الوصول إلى أي منها. تم تطوير نظام أكثر أماناً من واتس آب».
ويشكك البعض في مسألة استحالة استرجاع البيانات من التطبيق الجديد ويخشون أن يمنح السلطات قدرة أكبر على مراقبة المعارضة، مشيرين إلى الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها بعد انقلاب عسكري فاشل في يوليو (تموز) 2016.
كما توجد مخاوف من أن يصبح تحميل التطبيق في نهاية المطاف إجباريا للأجهزة المستخدمة في المؤسسات ثم على أجهزة الموظفين الشخصية.