حبة دواء أمريكية مدهشة لعلاج الانفلونزا في يوم واحد

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬

بينما‭ ‬يعاني‭ ‬الأميركيون‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬موجات‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أكدت‭ ‬شركة‭ ‬دواء‭ ‬يابانية‭ ‬أنها‭ ‬طورت‭ ‬حبة‭ ‬دواء‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬الفيروس‭ ‬بيوم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬جربت‭ ‬الدواء‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واليابان،‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬فيروس‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬معدله‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬اليابانية‭ ‬إن‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬شيونوغي‮»‬‭ ‬الجديد‭ ‬يمتلك‭ ‬قوة‭ ‬أكبر‭ ‬تساعد‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الفيروس‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭.‬

ويعمل‭ ‬الدواء‭ ‬الجديد‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬أدوية‭ ‬الإنفلوانزا‭ ‬العادية،‭ ‬حيث‭ ‬يمنع‭ ‬الفيروس‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬خلايا‭ ‬الإنسان‭.‬

وحصل‭ ‬الدواء‭ ‬التجريبي‭ ‬على‭ ‬الرخصة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬بدء‭ ‬التوزيع،‭ ‬فيما‭ ‬تعمل‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬ترخيصه‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬المختلفة‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬الدولية،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬دخوله‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬