هاتف بشاشة من الألماس مضادة للكسر

لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان‭ ‬

تعمل‭ ‬شركة‭ ‬أمريكية‭ ‬إلكترونية‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬أول‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بشاشة‭ ‬مصنوعة‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬الألماس‭ ‬المضاد‭ ‬للكسر‭ ‬والتهشم،‭ ‬نظراً‭ ‬لمتانة‭ ‬وقوة‭ ‬وصلابة‭ ‬مادة‭ ‬الألماس،‭ ‬ويتوقع‭ ‬صدوره‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬وأوضحت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أخان‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬وتطوير‭ ‬نانو‭ ‬كريستال‭ ‬أنها‭ ‬تعكف‭ ‬حالياً‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مُصنعة‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬الزجاج،‭ ‬ليشمل‭ ‬المشروع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬أجهزة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والساعات‭ ‬الذكية،‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وتختبر‭ ‬الشركة‭ ‬حالياً‭ ‬مدى‭ ‬كفاءة‭ ‬وفعالية‭ ‬الزجاج‭ ‬الألماسي‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬Mirage Diamond Glass‮»‬‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬للمس‭ ‬دون‭ ‬تأخير،‭ ‬لاسيما‭ ‬عند‭ ‬اقترانه‭ ‬ومزجه‭ ‬مع‭ ‬مواد‭ ‬أخرى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬نقل‭ ‬الإشارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وعدم‭ ‬انعكاس‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الشاشة،‭ ‬ضماناً‭ ‬للقراءة‭ ‬بوضوح‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬الشاشات‭ ‬الألماسية‭ ‬ستكون‭ ‬أقوى‭ ‬وأكثر‭ ‬متانة‭ ‬ونحافة‭ ‬وتحملاً،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬سينعكس‭ ‬استخدام‭ ‬الألماس‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬الهاتف،‭ ‬فيصبح‭ ‬أغلى‭ ‬ثمناً،‭ ‬مقارنة‭ ‬بشاشات‭ ‬الهواتف‭ ‬الحالية‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الألومنيوم‭ ‬والسيليكون‭ ‬والأكسجين‭ ‬وكذلك‭ ‬الأغطية‭ ‬الواقية‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬زجاج‭ ‬الغوريلا‭ ‬أو‭ ‬الياقوت،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭.‬