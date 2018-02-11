هاتف بشاشة من الألماس مضادة للكسر

لوس انجلس -الزمان
تعمل شركة أمريكية إلكترونية على إنتاج أول هاتف ذكي في العالم بشاشة مصنوعة بالكامل من الألماس المضاد للكسر والتهشم، نظراً لمتانة وقوة وصلابة مادة الألماس، ويتوقع صدوره بحلول عام 2019. وأوضحت شركة «أخان» المتخصصة في صناعة وتطوير نانو كريستال أنها تعكف حالياً بالتعاون مع شركة مُصنعة للهواتف الذكية على اختبار الزجاج، ليشمل المشروع الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل أجهزة اللياقة البدنية والساعات الذكية، في المستقبل.
وتختبر الشركة حالياً مدى كفاءة وفعالية الزجاج الألماسي الذي يحمل اسم «Mirage Diamond Glass» وقدرته على الاستجابة للمس دون تأخير، لاسيما عند اقترانه ومزجه مع مواد أخرى، بالإضافة إلى التأكد من ضمان نقل الإشارات الكهربائية، وعدم انعكاس الضوء على الشاشة، ضماناً للقراءة بوضوح في ظل أشعة الشمس.
وأوضحت الشركة أن الشاشات الألماسية ستكون أقوى وأكثر متانة ونحافة وتحملاً، لكن في الوقت ذاته سينعكس استخدام الألماس على سعر الهاتف، فيصبح أغلى ثمناً، مقارنة بشاشات الهواتف الحالية المصنوعة من الألومنيوم والسيليكون والأكسجين وكذلك الأغطية الواقية المصنوعة من زجاج الغوريلا أو الياقوت، وبالتالي سيقتصر الأمر على الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية.