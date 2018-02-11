موجة سخط وسخرية تجتاح الشارع

الإعداديون يقتحمون البرلمان من جديد عبر تعديل مثير للجدل

بغداد – قصي منذر

اثار اقرار مجلس النواب تعديل قانون الانتخابات موجة من السخرية والاستهزاء بين المواطنين ، فيما عد النائب هيثم الجبوري المناقشات في جلسة امس (بالمهزلة الكبيرة). وارجأ البرلمان جلسته الى يوم غد الثلاثاء بعد تصويته على التعديل الثاني للقانون والسماح للقوائم الانتخابية تحديد نسبة 20 بالمئة لحملة شهادة الاعدادية او ما يعادلها. وقال مواطنون لـ(الزمان) امس ان (تعديل البرلمان للقانون والسماح لحملة الشهادة الاعدادية للتمثيل بنسبة لا تزيد عن 20 بالمئة يعد استخفافا بأصوات الشعب ولعبة جديدة يقوم بها المجلس من اجل تمرير بعض النواب الذين لم يكن لهم اي تأثير او فعالية خلال الدورة البرلمانية الحالية التي شارفت على الانتهاء كما انه يزاحم الدماء الجديدة من خريجي الكليات والكفاءات الوطنية من خوض الانتخابات والحصول على مقاعد في الانتخابات المقبلة)، واضافوا ان (البرلمان يعد اعلى سلطة تشريعية في البلاد ولابد ان تكون العقول التي تشرع القرارات والقوانين بدراية كاملة ولها باع طويل وخبرة في المجال الوظيفي والعلمي)، لافتين الى ان (ما حدث في جلسة امس يعد تلاعبا وخرقا جديدا يرتكبه البرلمان في التراجع عن قراراته التي حدد فيها الحد الادنى للمرشح من ان يكون من حملة البكالوريس خاصة وان العراق زاخر بالكفاءات العلمية واصحاب الشهادات في مختلف المجالات بأمكانها ان تحقق نجاحات لو اتيحت لها الفرصة في خدمة الشعب)، مؤكدين ان (عودة الاعداديين الى مقاعد البرلمان مجددا يعد مهزلة وتحقيق اهداف لجهات تحاول العودة الى مجلس النواب رغم فشلها السابق)، وتابعوا ان (ذلك يمثل صفقة اخرى لعودة الفاسدين والمنتفعين الذي يبتزون الوزارات ومؤسسات الدولة وفق اسس طائفية ومحاصصاتية للحصول على مكاسب غير مشروعة ما يسبب باشاعة الفوضى والفساد مجددا)، داعين البرلمان الى (التراجع عن قراره الذي يرفضه الشعب العراقي جملة وتفصيلا). بدوره ، وصف رئيس كتلة كفاءات النيابية هيثم الجبوري ما حدث في جلسة البرلمان (بالمهزلة الكبيرة). واكد الجبوري في تصريح امس ان (ما حدث في جلسة البرلمان مهزلة كبيرة في قضية اقرار تعديل القانون بفقرة التحصيل الدراسي للمرشح حيث أن عدد النواب داخل القاعة لا يتجاوز 123 نائبا)، عادا ذلك (استخفافا باصوات ممثلي الشعب وتحقيق رغبات بعض الشخصيات السياسية من خريجي الإعدادية على حساب القانون والنظام الداخلي ولاسيما أن التعديل كان لنحو 20 بالمئة بينما المكتوب 10 بالمئة لخريجي الإعدادية من العدد الكلي للمرشحين)، وتابع ان (هناك اعتراضا من حيث المبدأ على القانون اهمله رئيس البرلمان سيلم الجبوري ولم يأخذ به كما وان هناك فقرة أُخرى بانه لا يجوز تعديل قانون لم يتم نشره بعد في الجريدة الرسمية).من جهتها كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية النائبة هدى سجاد عن ان النصاب القانوني لعدد النواب الموجودين داخل الجلسة امس الاحد بأنه غير مكتمل. وقالت سجاد في تصريح امس إن (مجلس النواب أضاف لنفسه صفة غير شرعية حيث كان عدد الحضور لا يتجاوز 134 نائبا بين واقف وجالس)، مشيرة الى ان (هناك تسعة نواب لم يصوتوا على القانون ، لذلك سنطعن بنصاب الجلسة امام المحكمة الاتحادية). وشهدت جلسة البرلمان خلال التصويت على التعديل الثاني للقانون السماح لحملة شهادة الاعدادية بالترشيح في الانتخابات المقبلة انسحاب كتلة الاحرار النيابية. وقال بيان امس ان (البرلمان عقد جلسته برئاسة سليم الجبوري وصوت فيها على تعديل القانون والسماح للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد عن 20 بالمئة من عدد المرشحين لفئات المجتمع من حملة الشهادة الإعدادية او مايعادلها)، مشيرا الى ان (تقرر عقد الجلسة يوم غدا بعد انسحاب كتلة الاحرار). من جانبه كشف الجبوري عن وجود توجه عام لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة. وقال الجبوري خلال جلسة امس (وجهنا اللجنة المالية بتأكيد على انتفاء الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين)، مؤكداً (حرص البرلمان على عدم المساس بالرواتب)، لافتا الى انه (مع أرتفاع أسعار النفط وعودة النازحين ألى مناطقهم هناك توجه عام لألغاء الأستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة ولاسيما ان اللجنة ترى هذا الإستقطاع غير قانوني مع دخول عام جديد). الى ذلك اعلن النائب عن محافظة بابل سالم المسلماوي جمع تواقيع النواب لاحتساب الشهادة الجامعية للموظفين الحاملين للشهادة الاعدادية ممن اكملوا دراستهم الجامعية اثناء خدمتهم الوظيفية.وعد المسلماوي في بيان امس (حرمانهم من هذا الحق ظلما يترتب عليه ضرر مادي ويقتل طموحهم المشروع في الارتقاء العلمي). وشهدت الجلسة انسحاب كتلة الاحرار على خلفية تصويت البرلمان على مقترح التعديل الثاني للقانون . من جهة اخرى قال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ان مشروع قانون الموازنة لم يدرج في جدول اعمال جلسة البرلمان. وذكر حيدر في تصريح امس ان (القانون لا يتضمن مطالب الكتل الكردستانية لذا فان تمريره هو خداع لجميع مكونات الشعب). الى ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى مفاتحة مجلس النواب بشأن دوره في الاشراف على مراكز الاقتراع في الانتخابات المقبلة . وقال المتحدث الرسمي بأسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (القضاء قرر مفاتحة مجلس النواب لتعديل قانوني الادعاء العام والإشراف القضائي بما يتفق وأحكام الدستور ووحدة مكونات المجلس)، لافتا إلى أن (أعضاء المجلس أكدوا أن مكونات القضاء واحدة لا تتجزأ بموجب احكام القانون والدستور)، مؤكدا ان (المجلس قرر مفاتحة مجلس النواب للاستيضاح عن دور القضاء في الإشراف على مراكز الاقتراع في الانتخابات المقبلة ووجوب أن يكون ذلك متفقا مع أحكام القوانين النافذة).