ناشطة لـ ( الزمان ): مطلوب إنقاذ الأطفال من الضياع

الأمم المتحدة تحذّر من حالات الفقر بعد تحرير المدن من داعش

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت ناشطة في حقوق الانسان وجود اعداد هائلة من الاطفال يفتقدون الكثير من الاحتياجات الاساسية، فيما اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن طفلا من بين كل أربعة أطفال في العراق يعيش في فقر ويحتاج أربعة ملايين طفل للمساعدة نتيجة للحرب في بلادهم بعد طرد داعش . وقالت الناشطة هناء ادور لـ(الزمان) امس ان (هناك حقيقة مرة نعيشها يوميا بوجود عدد هائل من الاطفال يفتقدون الكثير من الاحتياجات الاساسية في وقت نتحدث به عن اعادة الاعمار ومؤتمر الكويت)، واضافت (لابد ان تكون هناك اعادة لبناء الانسان ونحن بامس الحاجه لهذا الجانب وان يعتمد على الجيل الصغير الجيل الجديد لان من خلالهم يمكن زراعة شيء اخر يتولد وينتج ايجابيا على مستقبلهم ومستقبل البلد بدون ذلك من الصعب جدا ان نتحدث عن اعادة اعمار وبناء ومحاربة كل الظواهر السلبية، نحن حاليا بأمس الحاجه الى التعليم والصحة وانتشال هولاء الاطفال من الضياع)، وتابعت ادور ان (موازنة الدولة يجب ان تتجه الى هذين المجالين وكذلك الدول المانحة ان تتجه نحوها من اجل النهوض ومن المؤكد انها مسألة طويلة لكن النتائج التي سنخرج بها توازي وقد تتجاوز النتائج التي وصلت اليها دول متقدمة بعد ان تلاشت بسبب الحربين العالميتين الاولى والثانية)، وطالبت ( الشباب والمرأة ان (يمارسوا دورهم ونشاطهم في عملية اعادة البناء والاعمار والتعايش السلمي وبدون ممارسة النساء والشباب لدورهم لا يمكن اقامة دوله قائمة على سيادة القانون والتنوع التعددي). الى ذلك اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن طفلا من بين كل أربعة أطفال في العراق يعيش في فقر فيما يحتاج أربعة ملايين طفل للمساعدة نتيجة للحرب في بلادهم على تنظيم داعش الارهابي . وقالت في بيان امس إن (الأمم المتحدة تحققت من وقوع 150 هجوما على منشآت تعليمية و50 هجوما على مراكز صحية وموظفيها منذ 2014 )، وأضافت أن (نصف مدارس العراق بحاجة إلى إصلاح فيما تعطلت العملية التعليمية لأكثر من ثلاثة ملايين طفل)، وقال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيرت كابيلير في تصريح امس ان (الأطفال هم مستقبل العراق)، واضاف ان (مؤتمر الكويت من أجل العراق الذي يعقد هذا الأسبوع فرصة لقادة العالم لإظهار استعدادنا للاستثمار في الأطفال واستعدادنا للاستثمار في إعادة بناء عراق مستقر)، وقال مسؤولون أمريكيون وغربيون إن (الولايات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا زود العراق بدعم جوي أساسي في حربه على تنظيم داعش الارهابي لا تعتزم المساهمة بأي أموال لإعادة إعمار العراق خلال مؤتمر الكويت).