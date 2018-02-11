طقس الأيام المقبلة بين غائم مع تصاعد الغبار

مراصد تحذّر من الرياح والأمطار الرعدية على المنطقة

بغداد – شيماء عادل

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلازلي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاثنين في المنطقة الوسطى غائما مع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة في اماكن متفرقة بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا ، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق وفي الشمالية غائما مع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة خاصة في اقسامها الجبلية وتكون رعدية احيانا ،وفي الجنوبية غائما ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط مسببة تصاعد الغبار . واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) امس (استمرار الاجواء الغائمة اليوم الاثنين والمصاحبة لسقوط زخات مطر مع تصاعد غبار في معظم المناطق ففي الوسطى ستكون غائمة مع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة في اماكن متفرقة بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا ، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق وفي الشمالية غائما مع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة خاصة في اقسامها الجبلية وتكون رعدية احيانا ،وفي الجنوبية غائما ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط مسببة تصاعد الغبار)، واضاف ان (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في الوسطى غائما مصحوبا بتساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن صباحا يتحول تدريجيا الى غائم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في اماكن متعددة يزول تدريجيا خلال النهار ،و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ،وفي الجنوبية غائما مصحوبا بتساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن صباحا وفي الشمالية غائما مصحوبا بتساقط امطار خفيفة يتحول تدريجيا الى غائم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في اماكن متعددة يزول تدريجيا خلال النهار ). فيما توقعت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية الأرصاد،في السعودية تأثر معظم المناطقة العربية من بينها العراق الى تقلبات جوية تبدأ بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب السعودية والحدود العراقية . وقالت ادارة المراصد في بيان امس انه ( يتوقع أن يستمر النشاط في الرياح السطحية لتصل سرعتها إلى أكثر من 55 كيلو مترا في الساعة وتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر واحد اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، خاصة خلال النهار على مناطق الشرق الاوسط تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على تلك المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة مع تحول الرياح إلى شمالية نشطة السرعة )، ودعا البيان الى (توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما دعت الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي )، وكانت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، قد اعلنت عن انه وبسبب منخفض جوي قادم من البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، يتوقع ان تجتاح موجة من الثلوج والأمطار والعواصف مناطق الاقليم والعراق .وقال بيان سابق للهيئة ان (الموجة بدأت امس الاحد وستستمر بشكل اقوى اليوم وغدا الثلاثاء وحتى ظهر الأربعاء المقبل)، وأوضح البيان، انه (يتوقع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية وأمطار غزيرة في المدن والقصبات بالاقليم ، مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في جميع المناطق، خاصة يومي الاربعاء والخميس المقبلين).فيما اعلن منبئ جوي عن ان تحديثات خرائط الطقس الصادرة تشير الى ثبات التوقعات في الحالات الجوية المتعاقبة والمتقاربة التي ستؤثر على البلاد خلال هذا الاسبوع، حيث سيتوالى اندفاع كتلة هوائية رطبة قادمة من أفريقيا وبحر العرب والبحر المتوسط وهذا مؤشر جيد افتقدناه منذ فترة وأيضاً حضور للحمل الحراري الذي يشير الى فرص عالية للعواصف الرعدية، أي ماتزال التحديثات تبشر بخير واخبار الامطار طيبة على مدن البلاد.وقال المنبئ صادق عطية في بيان امس ان (التحديث الأمريكي يشير الى أن أجواء العراق تستعد لإستقبال حالة جوية ممطرة تبدأ بوادرها بأمطار خفيفة على مدينتي دهوك واربيل وشمال الموصل يصحبها هطول ثلجي خفيف على مرتفعات شمال سليمانية وشمال شرق اربيل)، واضاف ان ( مساحة الأمطارستتوسع لتشمل اغلب مدن أربيل وسليمانية وكركوك واجزاء من الموصل وشمال ديالى ونتوقع غزارة في اماكن متعددة وعواصف رعدية أيضاً).