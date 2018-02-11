وزيرة الدفاع الألمانية تفتتح مستشفى لقوات البيشمركة

اربيل – فريد حسن

افتتحت وزيرة الدفاع الالمانية أورسولا فون دير لاين مستشفى خاصا بمعالجة عناصر قوات البيشمركة في محافظة اربيل تم انشاؤه بدعم من الحكومة الالمانية. وقال بيان امس ان ( لاين وصلت إلى مدينة أربيل، وزارت إحد مراكز تدريب قوات البيشمركة التي يوجد فيها مستشارون عسكريون ألمان)، واضاف انه (خلال جولتها أظهر مقاتلو البيشمركة مهاراتهم في تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية للمصابين بعدما تلقوا تدريبات مكثفة على يد مستشارين ألمان).

واوضح البيان ان ( عسكريين المان يقدمون المشورة والتدريب لقوات البيشمركة منذ نحو ثلاث سنوات في الوقت الذي مدد فيه البرلمان الالماني مهمة تدريب هذه القوات في الاقليم ومنذ عام 2014 دربت المانيا نحو عشرة آلاف مقاتل من البيشمركة وقدمت مئة مليون دولار كمساعدات للقوات الكردية لمحاربة الارهاب)، وتابع ان (ألمانيا، دعمت اقليم كردستان عسكرياً بعد تفويض من البرلمان الألماني في السنوات القليلة الماضية وأرسلت ألمانيا أسلحة ومعدات وتجهيزات عسكرية لقوات البيشمركة على شكل دفعات وهي مساعدات قلبت موازين الحرب لصالح الكرد). وكانت لاين قد بحثت مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم العلاقات الثنائية بين البلدين، الذي اكد لها استعداد العراق لتقديم خبراته الواسعة الى كل الدول.مشددا في بيان سابق على (عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط العراق والمانيا واستعداد بلاده لتطويرها في كافة المجالات الاقتصادية والانتاجية فضلا عن العلاقات العسكرية والامنية)، كما بحثت لين مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني والاشادة بالتطور الكبير للقوات الأمنية والعسكرية . واكدت لاين خلال تلك اللقاءات ،( دعم بلادها للعراق في اعادة استقراره وإعماره)، فيما استعرض وزير الدفاع عرفان الحيالي خلال لقائه لاين ان (مرحلة ما بعد داعش هي للبناء وإعداد وتدريب وتجهيز القوات العراقية وزيادة الجهد الاستخباري، وان ألمانيا تتمتع بعلاقات متينة وتاريخية مع العراق).

وكانت لين قد وصلت بغداد الخميس الماضي مع الوفد المرافق لها لاجراء مباحثات مع المسؤولين بشأن مواصلة القتال ضد تنظيم داعش .

وقال بيان سابق ان (فترة تفويض القوات الألمانية المشاركة في قتال تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق ستنتهي خلال أسابيع قليلة ويتمركز حاليا 150 جنديا ألمانيا قرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان يقومون بتدريب البيشمركة )، واضاف ان ( الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاشتراكيون قي المانيا يعتزمون إنهاء مهمة القوات المانية نظرا لانسحاب تنظيم داعش وتراجع تأثيره في البلدين الا ان الجيش الألماني يسعى إلى مواصلة اشتراكه في الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة وحفظ الأمن فيها). حسب البيان