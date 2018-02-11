هاتريك الدون رسالة قاسية لجميع الفرق في المواجهات المقبلة

الريال يقصف حصون سوسيداد والمدرب يكشف مخططه لموقعة باريس

مدريد- وكالات

أظهر فريق ريال مدريد الإسباني، استعداده الجيد لموقعة باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم بعد غدا الأربعاء ، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على ريال سوسيداد بخمسة أهداف لهدفين، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الجولة الـ 23 من منافسات الليجا.

أراح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خلال لقاء سوسيداد الثلاثي جاريث بيل وكاسيميرو وناتشو من أجل مباراة باريس سان جيرمان مع إعطاء الفرصة للوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو منذ البداية مع الحفاظ على طريقة اللعب4-4-2 التي غيرها زيزو في مباراتي فالنسيا وليفانتي لـ4-3-3.

وجود الرباعي كروس ومودريتش وأسينسيو وفاسكيز في وسط الفريق الملكي، أعطى البلانكوس قوة دفاعية وهجومية في آن واحد نظرًا لقدرات الثلاثي مودريتش وأسينسيو وفاسكيز الدفاعية الجيدة التي جعلت الفريق الملكي يستحوذ على الشوط الأول وأغلب أحداث الشوط الثاني.

الضغط العالي لرباعي الوسط والنشاط الكبير الثنائي الهجومي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ومواصلة مارسيلو مستواه القوي، جعل الفريق الملكي يتقدم دون معاناة في الشوط الأول برباعية نظيفة.

تراجع أداء ريال مدريد في الشوط الثاني بعد خروج فاسكيز وأسينسيو ومودريتش ودخول إيسكو الذي يحتفظ بالكرة طويلا وكوفاسيتش وبيل.

الفريق الملكي لم يقدم في الشوط الثاني الشراسة الهجومية التي ظهر بها في الأول، الأمر الذي حدث أيضًا في مباراة إشبيلية التي انتهت بفوز المرينجي بخماسية نظيفة.

تراجع ريال مدريد، يتسبب دائمًا في عدم حفاظه على نظافة شباكه بالليجا، حيث فشل الملكي في فعل ذلك منذ لقاء إشبيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب الأخطاء الدفاعية المتكررة.

عقل زيدان أصبح مشغولا بلقاء باريس سان جيرمان في الشوط الثاني بعد رباعية الشوط الأول، لذلك أشرك بيل في الدقيقة 73 بدلا من أسينسيو لتجربة ثلاثية “BBC” في الهجوم.

وتدل تغييرات زيدان على أن الفرنسي، ينوي اللعب بطريقة 4-3-3 أمام سان جيرمان، مع عودة كاسيميرو لخط الوسط، ومشاركة ناتشو بدلا من داني كارفاخال الموقوف.

أعرب الفرنسي زين الدين يدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ضيفه ريال سوسيداد بخماسية مقابل هدفين في الدوري الإسباني.

تصريح زيدان

وقال زيدان، في تصريحات صحفية، عقب المباراة، نقلتها صحيفة “أس″، “الشوط الأول كان رائعا، وسجلنا بسرعة، ولعبنا بكثافة، ثم سيطرنا على المباراة وأجرينا التغييرات، كنا نفكر بمباراة بعد غدا الأربعاء، ولكن أنا سعيد”.

وعن المواجهة المقبلة أمام باريس سان جيرمان ، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أوضح زيدان “هذا هو السيناريو، نحن نلعب في ملعبنا ويجب علينا أن نحدث فرقًا، استقريت على التشكيل الذي سيخوض المباراة”.

وعلق زيزو على صافرات الاستهجان ضد كريم بنزيما، مهاجم الفريق، قائلا “لا أعرف لماذا يفعلون هذا، من يأتي إلى الملعب يفعل ما يريده، كان هناك فرصا للتسجيل، وما يهم بالنسبة لي هو أن نفكر في المباراة المقبلة الآن”.

وتابع المدرب الفرنسي “الشئ الإيجابي كان البداية الجيدة والتصميم والرغبة، نحن راضون عن ذلك، لذلك الآن سوف نستعد للمباراة بشكل جيد وعن هاتريك كريستيانو رونالدو، علق زيدان “أنا سعيد من أجله، سألتني إذا كنت قلقًا منه وقد سجل 3 أهداف، نعلم أنه يريد التسجيل دائمًا، يجب على سان جيرمان أن يحذر منه”.

وعن انخفاض المستوى في الشوط الثاني، قال “سيكون علينا تصحيح ذلك، نعلم أنه في مباريات الذهاب والإياب الهدف خارج الديار مهم جدًا، هناك أشياء معقدة في الشوط الثانيوأكمل عن المباراة المقبلة أمام باريس وقال “نعم، نعلم أنها تحدٍ كبير، إنها مباراة أخرى ومنافسة أخرى ودافع آخر”.

وواصل المدرب الفرنسي حديثه “أنا سعيد من أجل مارسيلو ونحن نعلم أنه يفيدنا هجوميًا، الجانب الأيمن لا يعتمد على من سيلعب، ولكن سأطلب من البديل نفس الأشياء التي كنت أطلبها من (دانيال) كافاخال، وسيكون عليه تنفيذها بنفس الشكل”.

أجويرو سيّد الهدّافين

على صعيد اخر إذا ألقينا نظرة خاطفة على إحصائيات سيرجيو أجويرو، سنجد أنه من غير اللائق القول إن هذ اللاعب لا يعتبر الهدّاف الأعلى جودة في البريميرليج خلال المواسم السبع الأخيرة.

وأحرز أجويرو 4 أهداف في مرمى ليستر سيتي (5-1) مساء اول امس السبت في الدوري الممتاز، ليرتفع رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفا، فارتقى إلى المركز الثاني على سلم ترتيب الهدافين بالاشتراك مع نجم ليفربول محمد صلاح، وبفارق هدفين عن قنّاص توتنهام هاري كين.

رباعية أجويرو، فيها رسائل متنوّعة الدلالات، فهي دليل جديد على مكانته المرموقة في البريميرليج، لا سيما وأنه رفع رصيد أهدافه في المسابقة إلى 143 هدفا في 203 مباريات، منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي العام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد.

كما أن الرباعية، تأكيد جديد لقدرته على منافسة بقية الهدافين كل موسم في الدوري الممتاز، وهو الذي توّج هدّافا لها في الموسم 2014-2015.

لكن الأهم، هو أن هذه الرباعية جاءت في وقت مناسب، حيث يعتقد المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، أن البرازيلي المصاب حاليا جابرييل جيسوس، أكثر تناسبا مع خططه الفنية وأسلوب لعبه.

يقول البعض إن مستوى أجويرو انخفض قليلا في الآونة الأخيرة، إلا أنه لا يمكننا سوى معارضة هذه المقولة، فكيف للاعب أن ينخفض مستواه، وهو الذي سجل 21 هدفا في 24 مباراة بالدوري؟

كلّ ما في الأمر هو أن جوارديولا أجلس مهاجمه الأرجنتيني على مقاعد البدلاء في بعض المباريات لحساب جيسوس منذ منتصف الموسم الماضي، والحقيقة تقول إن أجويرو لم يتأثر إطلاقا من هذه الخطوة وإن كانت غير منطقية برأي العديد من نقاد الكرة الإنجليزية.

يعتبر النقاد والمتابعون، أنه لا يمكن لمدرب، مهما كانت أفكاره وأساليبه، أن يغضّ النظر عن الاستعانة بواحد من أهم اللاعبين الذين يشغلون مركز رأس الحربة في العالم حاليا، إلّا في حال كان البديل على المستوى نفسه أو أرفع شأنا، وهذا لا يقلّل أبدا من شأن جيسوس الذي حقّق نجاحا لافتا بدوره منذ قدومه إلى سيتي، إلّا أنه يحتاج لمزيد من العمل الجاد للوصول إلى مرتبة زميله الأرجنتيني.

وتجدر الإشارة، إلى أنه ورغم وجود صنّاع لعب على أعلى مستوى في مانشستر سيتي، تمكّن أجويرو هذا الموسم من صناعة 5 أهداف، كما أنه يتميّز عن غيره باحتفاظه التام بهدوئه في المواقف الصعبة، وهو الذي نال بطاقة صفراء واحدة فقط هذا الموسم، مستفيدا من النضج الذي اكتسبه على مدار السنوات الماضية.

صحيح أن مهاجمين عدةّ برزوا على الساحة الإنجليزية في المواسم الأخيرة مثل كين وروميلو لوكاكو ودييجو كوستا وجيمي فاردي، إلا أن مكانة أجويرو بقيت ثابتة لم تتزحزح، وهو الآن في الطريق إلى تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف التي سجّلها بموسم واحد في البريمير ليج، والذي يعود للموسم 2014-2015، عندما هز الشباك 26 مرّة.

أجويرو يستحق الإشادة، لأنه ردّ على المشكّكين بأهدافه، ورفض اللجوء إلى وسائل الإعلام للتعبير عن إحباطه، وعمل بجد وتواصل مع الجميع وحظي بعلاقة جيّدة مع مدرب غير مقتنع بشكل تام بقدراته، فكسب المعركة، على أمل أن يكتب نهاية أكثر سعادة.