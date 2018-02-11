ممثلا الكرة العراقية يقصّان اليوم شريط كأس الإتحاد الآسيوي بطموحات مشتركة

حامل اللقب يبحث عن أنجاز غير مسبوق والنوارس تتوق إلى التتويج

بغداد -قصي حسن

يقص فريق القوة الجوية اليوم الاثنين شريط مشاركته في كاس الاتحاد الاسيوي 2018 لكرة القدم بحثاً عن اللقب التاريخي الثالث على التوالي، في انجاز غير مسبوق يسجل للكرة العراقية التي تلعب في ظروف غير طبيعية جراء الظرف الامني غير المستقر مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الى فرض الحظر على الكرة العراقية بشكل كامل بعد دخول عصابات داعش واحتلالها المحافظات الشمالية والغربية واقترابها من العاصمة بغداد.

الممثل الثاني للكرة العراقية فريق الزوراء بطل الدوري العراقي في النسخة الماضية ومتصدر البطولة، يطمح الى يضع اسمه بين كبار اسيا، واوقعته القرعة في المجموعة الثانية الى جانب فرق الجيش السوري والعهد اللبناني والمنامة البحريني، وسيحل ضيفا على الفريق اللبناني في مباراته الاولى، فيما يستقبل الجيش على ارضه المفترضة 26 شباط ، ويختتم مباريات جولة الذهاب بلقاء المنامة على ارض ملعب كربلاء بناء على طلب النادي البحريني في السادســـــــــة من اذار المقبل.

وانهى الصقور والنوارس تحضيراتهما باجراء اخر وحدة تدريبية في ملعبي الوكرة في قطر والعهد في لبنان وسط طموحات مشتركة بتحقيق الفوز والمضي قدما في الاستحقاق الاسيوي، واكد مدرب الزوراء ايوب اوديشو جاهزية فريقه لمباراة العهد التي ستقام في الساعة الرابعة من عصر اليوم وسعيه على تحقيق نتائج مميزة اسيوياً.

واختار اوديشو 26 لاعباً هم جلال حسن وعلاء كاطع ومحمد شاكر وحيدر عبد الامير وحيدر صباح وحسين الجويد ونديم الصباغ وعلي ارحيمه ومحمد عبد الزهرة وكرار غامل وعلي حسن وحسين علي وصفاء هادي وعلي رحيم واحمد فاضل وامير صباح وامجد كلف ومصطفى محمد ومصطفى جوده ومحمد عبدالكريم وسلام شاكر ولؤي صلاح وفستون عبدالرزاق ومهند عبد الرحيم وحيدر احمد وحسين حكيم، فيما سيغيب بداعي الاصابة عباس قاسم وابراهيم بايش ومصطفى محمود.

وتقام اليوم الاثنين اربع مباريات ضمن الدور الاول اذ يلتقي المالكية البحريني مع السويق العماني ضمن المجموعة الاولى، والجيش السوري مع المنامة البحريني لحساب المجموعة الثانية.

طموحات الجوية

يبدأ فريق القوة الجوية سعيه للحصول على لقب قاري ثالث تاريخي من خلال مباراته الأولى على أرضه في الدوحة أمام الجزيرة، ويمكن أن يكون 2018 عاماً مذهلاً لنادي القوة الجوية، إذا تمكن من كتابة اسمه في كتب التاريخ، ولن يفقد الأمل في هذا الصدد، خاصة أن النادي، هو بطل الدوري، وسيكون لديه أمل كبير بعد أن نجح في الدفاع عن لقبه القاري إثر خوضه نسخة صعبة من البطولة.

ومنذ انطلاق البطولة في عام 2004، لا يوجد أي نادٍ فاز خلال الفترة الماضية قد حقق ثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الآسيوي على التوالي، وكان فريق الفيصلي الأردني قريباً من ذلك، لكنه خسر أمام منافسه شباب الأردن في نهائي 2007 بعد فوزه في النسختين السابقتين.

وأوقعت القرعة فريق القوة الجوية في المجموعة الأولى، جنباً إلى جنب مع المشارك لأول مرة في بطولة قارية المالكية البحريني والجزيرة الأردني والسويق العُماني.

رحلة اللقب

وعلى الرغم من إنهاء القوة الجوية، المجموعة الثانية متصدراً بدون أي خسارة، إلا أن طريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2017 كان صعباً، حيث توجه لخوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات وهو مهدد بخطر الخروج من البطولة في حال تلقيه الهزيمة أمام الحد البحريني.

وتمكن أمجد راضي في الدقيقة 71 من إحراز هدف الفوز، ليضمن لفريقه الوصول إلى الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا.

وخاض القوة الجوية في الدور قبل النهائي مواجهة قوية أمام الزوراء من مباراتي ذهاب وإياب، وحسم التعادل مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في أربيل، وهي أول مباراة قارية تقام في العراق بعد غياب دام أربع سنوات.

وشهد اللقاء حضور أكثر من 11 ألف مشجع وانتهت بنتيجة 1-1 في أربيل، قبل أن يتمكن القوة الجوية من تجاوز الزوراء في مباراة الإياب في الدوحة، من خلال هدف أحرزه عماد محسن في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

وفي نهاية المطاف، التقى القوة الجوية مع منافس مألوف في نهائي منطقة غرب آسيا فريق الوحدة السوري، وكان الفريقان قد التقيا في دور المجموعات في عامي 2016 و2017، ونجح الوحدة في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، حيث تعرض الفريق العراقي بذلك لأول هزيمة في البطولة القارية منذ 16 آذار 2016، والتي كانت أمام ذات المنافس.

ومباراة الإياب على ملعب سعود بن عبد الرحمن في قطر كانت صعبة، فقد كان من الممكن أن يفقد القوة الجوية المزيد من أفضلية اللعب على أرضه عندما تم منح ضربة جزاء للمنافس في وقت مبكر، ولكن حارس المرمى فهد طالب نجح في التصدي لكرة المهاجم السوري محمد الغباش بطريقة رائعة.

وعلى الرغم من الانتكاسة للفريق السوري بعد تضييع ضربة الجزاء، كان الوحدة لا يزال يملك الأفضلية في المباراة، فقد كان في طريقه للوصول إلى أول نهائي لكأس الاتحاد الآسيوي منذ النسخة الافتتاحية في عام 2004.

ومع ذلك، فإن فريق القوة الجوية فرض اسمه بقوة، بعد أن ارتقى راضي ليسكن كرة عالية في شباك المنافس برأسه بعد عرضية متقنة من زميله همام طارق في الدقيقة 94 ، ليمنح فريقه الفوز 1-0 ويصل به إلى المباراة النهائية للبطولة القارية للمرة الثانية على التوالي.

مباراة اللقب

وكان بانتظار المدافع عن اللقب عقبة أخيرة، من خلال مواجهته وصيف نسخة 2015 فريق الاستقلال الطاجيكي، وأقيم النهائي من مباراة واحدة على أرض الفريق الطاجيكي، مما جعل القوة الجوية يغادر في مهمة صعبة إلى ملعب هيسور للبحث عن الفوز باللقب القاري مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن قائد الفريق العراقي حمادي أحمد أهدر فرصة التقدم بالنتيجة بعد أن فشل في تسجيل ضربة جزاء، إلا أن فريق القوة الجوية حافظ على تماسكه وقوته وتمكن من كسر حالة التعادل السلبي عن طريق مهاجمه عماد محسن الذي أحرز هدف التقدم والفوز الوحيد في الدقيقة 68، لينجح الفريق العراقي في الدفاع عن لقبه القاري.

وتشهد نسخة 2018 مشاركة 44 نادياً، تتنافس على أعلى جائزة مالية في تاريخ البطولة، حيث يحصل الفائز باللقب على مبلغ 1.5 مليون دولار، بزيادة قيمتها نصف مليون دولار عن العام الماضي، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 750 ألف دولار، مقارنة بمبلغ 500 ألف دولار العام الماضي.