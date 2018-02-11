جزء من المخ مفقود – محمد علي شاحوذ

وأنت تعيش في مجتمع مازال يقدس ابا جهل ويخاف من سطوة أبي لهب ويعتبر أبا رغال مثله الاعلى و يكّفر الكاتب ويؤمن بختان الدماغ المبكر، ويصّدق الخرافات، ويمارس كل الممنوعات في الخفاء كشيطان ويرفع شعارات الشرف في العلن كقديس، ستبدو أبله احمق معتوها وأنت تقرأ كتب نهج البلاغة والكوميديا البشرية والمدينة الفاضلة، وتهمل كتبا مهمة مثل” الامير” لميكافيلي والرقص مع الذئاب لمايكل بليك وكتاب الشيطان وستصل الى قناعة مفادها أنك ضيعت وقتك بمقدمات إبن خلدون ولم تنتبه لمؤخرات الغانيات والمليحات وستشعر بندم كبير كونك لم تتقن حيل وألاعيب راسبوتين الراهب ألآفاق حتى تتمكن من التعامل مع نوع من المخلوقات اسمه البشر!!.

ستشعر بالغصة في قلبك ونقص الاوكسجين في دمك وأنت تشاهد بعينيك سكينة عمياء تذبحك ليتدحرج راسك بعيدا عن جسدك ليستقر تحت أقدام بائعات الهوى فتلطخ قطرات دمك الفاسد أحذيتهن النظيفة الطاهرة، وستندب حظك وأنت لم تتعلم أن تكون منشارا حادا حيث المنشار يحقق ذاته بقص الاخرين، ستنفجر وتتشظى الى قطع صغيرة تأكلك الديدان والحشرات وتطحنك أضراس التماسيح وأنت ترى الاف القوانين التي تشرّع للجم ألافواه وتحطيم الاقلام وأن الدستور يُفصل وفق قياسات الظالم القوي، وأن الفضيلة الحقيقية مغيبة وأن الحياة تحت سيطرة الرغبات المنحرفة ومؤامرات الثعابين، لا تحت سيطرة المنطق والعقل والاخلاق !! .

وأنت تؤمن بحياة كريمة ويد شريفة وضمير حي لا تنس أن تستعمل المطهرات كاليود المركز والفورمالين لقتل أنواع الافكارالشاذة في تفكيرهم، وأن تعرض دماغ القرود الافريقية الراقصة على أكثر من حبل الى موجة من ألآشعاعات تحت الحمراء وفوق البنفسجية لعلها تفقد ذاكرتها المشبعة بكل حيل التزلف والوصولية والآنتهازية، ولا يفوتك أن تذكرهم بأن الشرف لا يجب ان يُكتسب بل يجب فقط أن لا يُفقد.

ستكتشف بعد حين أن صداقة الفقراء والبؤساء لن تجلب لك المصلحة وأن حبك للحق والعدل لن تمنع ألآخرين من ظلمك، وأن تقرُبك من الرموز سيكون ثمنهُ هدر بعض كرامتك أو كلها، وأنك ستلطخ ضميرك بالعار لآنك لم تحصن نفسك باللقاح ضد أمراض النفاق والرياء وداء الكلب، وستلوم نفسك أنك لم تتقن فنون الكذب والمناورة والمخادعة حتى تتعرف على مروجيها ومحترفيها ومن يتقن هذه الفنون. وبعد أن تعيش معمعة الحياة وقساوة تجاربها ستصل لقناعة أنك ضيعت وقتك الثمين بالبحث عن الملائكة رغم أنك لن تراهم مهما طال عمرك، وأنه كان عليك البحث عن الشياطين لآنك ستقابلهم كثيرا في كل يوم من حياتك !!.

ولن تصاب بالصدمة حينما تعلم أن بقايا طغاة الرومان يعيشون في بلدك لا في روما، وأن الجينات الوراثية لهولاكو و نيرون غير موجودة في دماء أحفادهم، بل في دم أقرب الناس من حولك، وحينما تنضج قليلا سترى أن اللصوص كلهم لصوص كبار لآن اللصوص الصغارهم من يُحاسبون، وأن قافلة شهداء الوطن تضم فقط الفقراء وأن أولاد الذوات هم من يظهرون كأبطال بعد هدوء العاصفة، وأنك لو أخترت عفة اليد وطهارة النفس ستكون متهما بأية تهمة حتى لو ثبتت براءتك الف مرة، وأن طريق الحق والعدل سيقودك حتما الى المقبرة وان بعض الجثث المدفونة تحت التراب أو تلك المطمورة بالفورمالين تمتلك ضميرا عكس تلك الجثث التي تمشي على رجلين وتعيش معك، وان ألذيل يمكن أن يصبح رأسا بتأثير سطوة المال وغياب الضمير.حينما تقترب سنوات عمرك من الخمسين ستفهم أن الحَمام الزاجل لا يمكن أن يعيش وسط الغِربان، وأن تَعلم الفضيلة ليس بمثل سرعة تعلم استخدام الرشاش، وأنك في الحياة في حالة حرب دائمة مع نفسك ومع ظرفك ومع الحمقى الذين خلقوا هذا الظرف، حينها ستدرك أن ألأستمرار فقط فوق طاقتك وأن لا فائدة من الدنيا الواسعة وحذاؤك ضيق !!!.