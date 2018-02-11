الحرص الشديد في التربية – عبد المحسن عباس الوائلي

قد تكون هنالك اخطاء كثيرة في التربية المملة واعني بها كثرة الكلام وعدم مراعاة مشاعر الولد او البنت وهما في مرحلة النضوج فيجب اعطاؤهم فرصة يجب ان نقدر فيها مشاعرهم القوية لان نموهم قوي وهي مرحلة انتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة المراهقة المخيفة فعلينا التأني في التربية وعدم تجريح مشاعر الاولاد.

واذا كان الاب هو المسؤول عن التربية فعلى الام الرحمة بالاولاد وان تكون المكان الامين الدافئ لهم والعكس صحيح اما اذا شد الاثنان على التجريح بمن يلوذ الطفل بلا شك سيلجأ للجد او الجدة وهما الامان والحنان الكامل لقد تعلمت هذا ليس من دراسة علم النفس وانما من المشاهدة الواقعية التي اعيشها ولكن لا امر لمن لايطاع.. وانني على يقين بأن اخطر مرحلة يمر بها الاب والام عندما يكون في البيت ابن او بنت مراهقة. هنا يشعر الاب والام ان هناك انسانا يرقب حركاتهما ويعرفها او يسأل عنها.. انه يعرف لماذا تدخل الام غرفتها وتغلقها بالمفتاح. ولماذا يتهامس الاباء في وقت معين من النهار او الليل. ولماذا؟ ويبدأ يسأل ويبدأ يضع انفه في كل شيء.. ويقول عن نفسه انا.. انا لي الحق وانا كبرت وانا لا اريد هذا.. انا اخالفك في الرأي.. وانا من الجيل الجديد.. وانتم جميعا من الجيل القديم.. ولو كنت في بلد اخر لعشت حياة سعيدة.. والحياة في هذا البيت لاتصلح.. وعندما اكبر سأترك هذا البيت.. هذا الجحيم!! وموقف الاب والام في هذه المرحلة هو نقطة تحول خطيرة جدا في حياة كل مراهق.

ان الاب كثيرا ما يثور على ابنه ويضربه ويقول له: انا الذي اطعمتك وحرمت نفسي.. انا الذي حملتك على ذراعي وانت مريض، والان ترفع صوتك، والان تقول ان البيت لايعجبك.. بعد هذا كله.. يكون جزائي العقوق والثورة.. والاب الذي يفهم الحقيقة ويعرف ان هذه مرحلة انفجارية في حياة الابن، لايلقى عليها بالبارود او البنزين، وانما يلقى عليها بالماء او يلمسها دون ان يضغط عليها.

ومن هذه المرحلة يتولد حب الابن او البنت للاب او للام، وللحياة وللناس جميعا، او كراهية الابناء للاباء وللحياة وللناس.

فكثير من الجرائم قد ارتكبت في هذه المرحلة والسبب في ذلك ان المراهق يضيق بهذه القيود فيهرب من البيت، او يهرب من المدرسة او يعتدى على الناس او يشترك في عصابة للسطو على البيوت وعلى المحلات ويدخلون السجن بدلا من المدرسة، وكأن المراهقين انما يريدون ان ينتقموا من قسوة الاباء عليهم.. الاسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وخلصها.. ولقد لفت نظر الاباء الى اهمية اللعب مع الابناء فقال النبي (صلى الله عليه واله وسلم) “لاعبه سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا” ومن هذا الحديث نفهم اهمية اللعب اولا لانه ينمي قدرات الطفل وثانيا لانه يسر الخاطر، والسرور قوة في حد ذاته، وثالثا لانه يربط الابناء والاباء وينشئ علاقة حب وصداقة بينهم.. والانسان فطر على حب اللعب فأي طفل نبدأ في ملاعبته يسارع بالاستجابة ويطلب المزيد، وعلى هذا فأننا نستطيع ترسيخ مفاهيم كثيرة خاصة بالصحة العامة من مأكل ومشرب ونظافة وعلاج.. وعندما مثل شعبي عظيم يقول: اذا كبر ابنك خاويه.. اي اجعله.. والاخوة لاتكفي. فمن الممكن ان يكون لي اخاً. ولكن ليس هذا الاخ صديقا ولا حبيبا. فالمهم ان يكون الابن صديقا صغيرا، صديقا يستريح الى عقل الاب والى تجاربه.

الامثال عندنا اذا كبرت بنتك زوجها، ابحث لها عن زوج.. سواء كانت تريد الزواج اولا لاتريد المهم ان تتخلص منهاـ وتلقي بها في بيت واحضان رجل.. اننا لانخاوي البنت ولا نصادقها وانما نزوجها فقط سواء بارادتها او بغير اراداتها، بحب او بغير حب.. والسلام نزوجها.

واحسن ما قراته ما قالته ام لابنتها: يا ابنتي ان تجاربي رصيد من الذهب تحت امرك ولكن لن اقدم لك الذهب بنفسي لن اقدمه الا عندما تطلبينه انت. فأنا اعرف انني عندما كنت في سنك، كنت اكره النصائح، وارى كل نصيحة اعتداء على حريتي. وانا لا اعتدي على حريتك، فسأقنعك بأن الحرية اغلى واثمن من ان نضحي بها حتى من اجل امك.. يا ابنتي ان علاقتي بك كانت نسيجا متينا خيوطه قوية جميلة.. اما اسم هذه الخيوط فهي: الصراحة والشجاعة والحرية والحب! ولكن اين نجد مثل هذه الام الان فلله المشتكى.