إلى رجل خجول – عبير سلام القيسي

إلى ذلك الخجول الواقف بين قلبي و دجلة ، المحلق مع نوارسها ، الممتلئة وجنتاه بضياء يشبه كثيراً ذلك الضياء المنبعث من الشمس في آخر ساعة من العصر، بعد حيرة كبيرة تمكنت مني ، و بعد فرص تتلاشى واحدة تلو الأخرى جراء خجلك و ترددي ، قررت أن أكتب إليك شاكية ، مفوضة امري لمن هو أعلم بالحال ..

ذات يوم كنا أنا و أنت مجرد صديقين غريبين ، و لكن سرعان ما قام القدر بإدخال قصة أكثر إثارة من تلك المكتوبة سابقاً ” القصة المملة ” بين صديق و صديقة ، على ما يبدو أن شكلنا البائس كصديقين غريبين لم تروق القدر ، فحاول هذا الآخر محاولة كبرى في خرق المكتوب مسبقاً ، و ذلك بخلق ثورة عاصفة غيرت لي الحال ، لقد كانت و لازالت ثورة عظيمة و مدهشة الى الحد الذي أعجز عن وصفه ، هل هي ” ثورة حب ” أم ” جنون ” على مستوى عال لا تستوعبه العقلانية مطلقاً ، في كلتا الحالتين وتحت أي المسميات ستبقى الثورة ” ثورة ” لا تهم المسميات لدي و لا تعني لي شيء ..

لقد قمت جاهدة بمحاربة هذا القدر رغم مستوى الرقي الذي يتمتع به من النبل و الدفء و الصدق ..

نعم ؛ حاربته بصمت ، حتى قبل أن تعلم أنت ، و بما إن القدر يريدك أن لا تعلم قبل عذابي هذا ، إذن فأنت لن تعلم إلا في الوقت المحدد لك ، رغم محاولاتي الكثيرة للمقاومة ، إلا أنني تيقنت من إن القدر اكبر من أن اواجهه بمقاومات بائسة ، و إرادة تدّعي ” القوة ” ..

بعد تردد كبير ، قررت أن أكتب مكتوبي هذا و من الواضح بأني قد استنفدت كامل صبري و محاولاتي ، لذلك سأترك القدر يفعل ما يحلو له و يخطط كيفما يشاء ، و سأكون على اتم الاستعداد لتقبل دورك كما مخطط له ، و بعد كل ما كتب أودّ اخبارك بشيء ما ، إلا و هو بأنني ممتنة لهذا القدر و الذي لأول مرة ما يقوم بوضعي في دور تتوق له الروح ، سأكون ممتنة لكل الكلمات التي لم تكتب رغم صدقها المكبوت ، سأظل ممتنة لكل الكلمات التي قيلت رغم قلتها ، سأظل ممتنة لكل البسمات التي زرعتها على وجهي ، لكل السرور الذي شفيت به صدري ، سأكون على الدوام ممتنة لأنك اول و أجمل اقداري التي سبقت ، و إن كنت إلى الآن لم تعي ماذا يعني أن يقوم القدر بإجباري على الكتابة إليك في هذه اللحظة ، فأنك حتماً لم تعي المخطط المقدر لنا ، و لن تعي أبداً كم أنني قد احببتك بصدق

إلى رجل خجول .. إلى كما اسميه ” طفلي “

شريكتك في القدر.