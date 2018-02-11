أسباب التدخل الأمريكي في سوريا – سامي الزبيدي

عندما قامت أمريكا وحلفاؤها بغزو العراق عام 2003 لم تحصل على أي تفويض لهذا الغزو البربري لا من مجلس الأمن ولا من هيئة الأمم المتحدة إنما خدعت العالم بذريعة أسلحة الدمار الشامل التي صورت للعالم ان العراق يمتلكها وانه بات يشكل خطراً على السلم العالمي واتضح للعالم أجمع ان هذه الذريعة ما هي إلا فرية أمريكية خدعوا بها العالم وانطلت على أقرب حلفاء أمريكا وشركائها في الغزو بريطانيا التي أعلن رئيس وزرائها الأسبق توني بلير بعد فوات الأوان وقبل أشهر قليلة أن الأمريكان قد خدعوه بهذه الكذبة وخدعوا بها حتى السياسيين الأمريكان وفي مقدمتهم كولن باول وزير خارجية أمريكا إثناء الغزو الذي اعترف لاحقاً ان الاستخبارات الأمريكية ضللته فيما يخص امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ,المهم ان الأمريكان قد حققوا أهدافهم من الغزو وفي مقدمتها تدمير العراق والقضاء على قدراته العسكرية والعلمية والصناعية ونهب ثرواته وتدمير كل بناه التحتية وكل مظاهر الدولة ومقوماتها وتفكيك بنية المجتمع العراقي وتدمير نسيجه الاجتماعي المتجانس حتى لا يشكل العراق أي تهديد مستقبلي على أمن إسرائيل ومصالح أمريكا في المنطقة ,أعقب تدمير العراق تدمير ليبيا وإسقاط نظام الحكم فيها ومحاولة تدمير مصر لولا يقظة الشعب المصري ومن ثم التوجه لسوريا لتدميرها هي الأخرى و تدمير اليمن وهذه البلدان العربية هي التي تشكل التهديد الكبير لأمن إسرائيل ومصالح أمريكا في المنطقة , وللأسف الشديد فقد ساعدت أمريكا في هذه الجرائم أنظمة عربية خليجية تكفلت بدفع كل الأموال التي تطلبتها عمليات الغزو والعمليات العسكرية وقدمت التسهيلات الأخرى كفتح الموانئ والأراضي والأجواء لتسهيل العدوان وما يهمنا هنا المشروع الأمريكي الخليجي الإسرائيلي لتدمير سوريا بعد أن تم تدمير العراق وليبيا , لقد أوكلت أمريكا وإسرائيل هذه المهمة الخطيرة الى تنظيمات إرهابية أنشأتها ودربتها وسلحتها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وتكلف بتمويلها المالي بعض الدول العربية الخليجية لكن أمريكا وحلفائها العرب تناسوا ان سوريا غير العراق لأسباب عديدة منها ان سوريا ليست قريبة من حدود الدول الخليجية لتسهل عمليات التسلل وعمليات نقل الأسلحة والمرتزقة العرب والأجانب إليها والأمر الأهم ان سوريا ترتبط مع روسيا بمعاهدة تعاون عسكري واقتصادي منذ سبعينات القرن الماضي كما ان لروسيا قواعد عسكرية في سوريا وأهمها القاعدة البحرية في طرطوس وان روسيا لن تتخلى عن حليفتها سوريا ولن تفرط بقاعدتها الوحيدة في البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط لهذا فقد وقفت روسيا مع سوريا وقدمت لها كل أشكال المساعدات العسكرية بل وتدخلت عسكرياً بقواتها الجوية والبرية وكان لها الفضل في حماية سوريا ونظام الحكم فيها وعدم سقوطها بيد التنظيمات الإرهابية العميلة لهذه الأسباب وغيرها فقد فشل المخطط الأمريكي الإسرائيلي الخليجي لتدمير سوريا وإسقاط نظام الحكم فيها , والسؤال الذي يثار بهذا الصدد إذا كانت روسيا ترتبط مع سوريا بمعاهدة تعاون عسكري يحتم على روسيا مساعدتها وحمايتها وإذا كانت تركيا اللاعب الثاني في النزاع السوري تبرر تدخلها بحماية حدودها ومنع إقامة كيان كردي سوري على حدودها الجنوبية بمساعدة أمريكية فما المبرر لتدخل الأمريكان في سوريا ومن سمح لهم بدخول أراضيها وانتهاك سيادتها وهم لم يحصلوا على موافقة الحكومة السورية بتدخلهم في الأزمة وتواجدهم على أراضي دولة ذات سيادة ولم يحصلوا على تفويض من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أليس هذا خرقاً سافراً للقانون الدولي ؟ إذن ما هو المبرر لتواجد الأمريكان في سوريا ؟ والمبرر واضح ومعروف للجميع وهو ان أمريكا تريد تدمير سوريا وتقسيمها الى دول قومية وطائفية يسهل ابتلاعها ولا تشكل أي خطر مستقبلي على أمن إسرائيل كما فعلوا في العراق وما دعمهم التسليحي والمالي واللوجستي لقوات الحماية الكردية وما سمي بالمعارضة السورية إلا الدليل على ذلك وبهذا يكون الأمريكان وإسرائيل قد اقتربوا من تحقيق أهدافهم الكبرى في تدمير أكبر وأقوى الدول العربية العراق وسوريا وليبيا وحيدوا مصر وأضعفوها و يكون الإسرائيليون قد حققوا حلمهم وأهدافهم التي دعا إليها بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني قبل أكثر من نصف قرن عندما قال (ان قوة إسرائيل ليس في سلاحها النووي لكن قوتنا تكمن في تدمير ثلاث دول عربية كبرى العراق ومصر وسوريا وهذا لا يعتمد على ذكائنا فقط بل على غباء الطرف الآخر يعني العرب) وهكذا بغبائنا وبأموالنا وبعمالة قادتنا نحن العرب دمرنا العراق وسوريا وليبيا وأضعفنا مصر واشغلناها بالتنظيمات الإرهابية فدمرنا أكبر وأقوى الدول العربية وأكثرها خطراً على أمن إسرائيل ووجودها فمن أي خطر أو تهديد عربي تخاف إسرائيل بعد اليوم بعد خيانة القادة العرب وتخاذلهم وعمالتهم لأمريكا وإسرائيل ؟ ومن يهدد أمنها وكيانها الغاصب الذي زاد من عنجهيته وغطرسته في التعامل مع الفلسطينيين والعرب جميعاً وما سياسة الاستيطان التوسعية وابتلاعها الأراضي الفلسطينية كل يوم وإنشاء المستوطنات اليهودية عليها رغم رفض العالم والأمم المتحدة لهذه السياسة وما قتلها الفلسطينيين كل يوم بدم بارد وقصف سوريا وتهديد لبنان وعدم الالتزام باتفاقيات أوسلو وحل الدولتين إلا الدليل على ذلك .