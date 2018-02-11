الإتصالات تتمكن من تأمين سعات إضافية للأنترنت بقابلوات بديلة

بغداد- شيماء عادل

تمكنت وزارة الاتصالات من تأمين سعات اضافية للانترنت من خلال مسارات لقابلولات بديلة ، فيما تستمر باعمال اصلاح القابلوات الضوئية في محافظتي النجف والديوانية .وقال الناطق الرسمي بأسم الوزارة حازم محمد علي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الوزارة تمكنت من تأمين سعات إضافية للانترنت من خلال مسارات لقابلوات بديلة كإجراءات تسبق عملية إصلاح القطع في القابل البحري بهدف تعويض النقص الحاصل في سعات الإنترنت)، واضاف أن (المصدر البديل سيساعد في تغطية جزء كبير من نقص خدمات الإنترنت لحين إصلاح الكابل الأصلي).

اصلاح كابلو

وأوضح علي أن (عملية اصلاح القابلو البحري والتي تديرها الشركة ألاجنبية المزودة للخدمة تحتاج لمدة زمنية تتراوح بين أسبوع الى أسبوعين)،وأشارالى إن (نتائج توفير البدائل بدت واضحة حيث أدت إلى إحداث تحسن في الخدمة وبشكل لافت للنظر)، مؤكدا أن (الوزارة مستمرة بمتابعة عملية الإصلاح لضمان عودة أفضل الخدمات وعلى نطاق واسع وبأعلى جودة)،وتابع البيان ان ( مسار الكابل البحري فالكون والذي تعرض للانقطاع مؤخرا يمتد من أوروبا ثم الى البحر المتوسط وقناة السويس والبحر الاحمر وصولا للخليج العربي ثم العراق عبر الفاو وأدى إنقطاعه بضعف وسوء خدمة الإنترنت في عدد من الدول العربية ومن ضمنها العراق)، واضاف ان ( وتيرة العمل للفرق الهندسية والفنية في هيئات القابل لبدالة الرشيد التابعة لمديرية إتصالات الرصافة وباشراف مديرها متواصلة وتمكنت من إصلاح قابل سعة 1200 مشترك والذي يغذي عدداً من دوائر وزارة الصناعة فضلاً عن مديرية الأشغال العامة إحدى مديريات وزارة الداخلية ودوائر حكومية اخرى بالاضافة الى محال تجارية ودور مواطنين ، وبعد انهاء الصيانة الفنية وتأهيل الكابل تم ادخال جميع الخطوط الهاتفية الى الخدمة للجهات المستفيدة منها اضافةً الى تبديل قابل متضرر بأخر جديد بمسافة 50 مترا ضمن الرقعة الجغرافية للبدالة وادخلت جميع الكابينات الى الخدمة على هذا المسار بعد توقفها ) .

اعادة خدمات

وتبع البيان ان ( الفرق الهندسية والفنية ببدالة الجادرية في مديرية إتصالات الرصافة نفذ1ت إصلاح كابلو رئيسي حرف جي ضمن الرقعة الجغرافية للمحلات والذي يغذي جامعة بغداد وجامعة النهرين إضافة الى عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى حيث أنجزت ألاعمال الفنية التي أثمرت عقب إنتهائها من إعادة جميع الخدمات الهاتفية المقطوعة للخدمة ، بعد إستبدال المقاطع المتضررة في القابل ، وكذلك صيانة الكابينات 25 – 35 وأيضا تصليح عدد من التقاسيم الثانوية والمباشرات في ذات العارضة وتواصل الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة للإتصالات وفي كافة المديريات التابعة لها من صيانة وإصلاح كل العوارض التي تؤدي إلى إنقطاع خدمات الإتصالات والانترنت من أجل الاستمرار بتقديم أحسن وأجود الخدمات للمواطنين ودوائر الدولة).واوضح البيان ان (الفرق الهندسية والفنية في مديرية إتصالات محافظة الأنبارنفذت تأهيل وصيانة مسار الكابل الضوئي لقضاء الكرمة وبطول 8 كيلومترات بهدف إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت للقضاء ويأتي هذا الإنجاز ضمن الحملة التي أطلقتها المديرية لإصلاح كافة مساراتها الضوئيه في المناطق المحرره بالمحافظة).

واضاف كما (قامت الملاكات الهندسية والفنية بدالة حديثة الصمود لنظام الذي يتيح إمكانية الإتصال الدولي وكذلك تأمين خدمة الإتصال من الهاتف الأرضي ).