سد حاجة نينوى من الغاز السائل

النفط يعيد تأهيل حقل عجيل في صلاح الدين

بغداد- شيماء عادل

تمكنت وزارة النفط من إعادة تأهيل حقل عجيل النفطي بمحافظة صلاح الدين والبدء بعمليات استثمار وإنتاج الغاز المصاحب للعمليات النفطية بمعدلات تتراوح بين 50- 70 مليون قدم مكعب قياسي باليوم. وقال الوزير جبار اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق الفنية والهندسية للتشكيلات تمكنت من استكمال عمليات تأهيل حقل عجيل النفطي وإيصال الغاز الى مجمع غاز الشمال بزمن قياسي وبأقل التكاليف) .

واوضح إن (هذا المشروع يضيف كمية كبيرة من الغاز الى الإنتاج الوطني فضلاً عن توفير كميات جيدة من الغاز الى محطات الطاقة الكهربائية ما يعني الاستغناء عن استخدام المنتجات النفطية الأخرى في توليد الطاقة التي تكلف الخزينة الاتحادية مبالغ طائلة بالعملة الصعبة).

وأكد (تواصل العمل من أجل إعادة تأهيل وتشغيل منظومة محطات ضخ النفط الخام من الحقل المذكور بهدف الإسراع في عمليات استئناف الإنتاج خلال المدة القليلة المقبلة ) واضاف ان (الفرق الفنية والهندسية للتشكيلات النفطية وبزمن وجهد قياسيين نجحت في إعادة تأهيل وتشغيل مستودعات وخزانات ومحطات الغاز السائل في حمام العليل بمحافظة نينوى حيث تم تشغيل أربعة معامل حكومية لتعبئة الغاز السائل وافتتاح وتشغيل 26 معملاً أهلياً لتعبئة الغاز السائل وهذا ما يسهم في تغطية حاجة المحافظة من وقود الغاز السائل بمعدل 40-43 ألف اسطوانة باليوم وهو أعلى من معدلات الإنتاج قبل احــــداث الموصل .

مناطق محررة

وياتي ذلك ضمن حملة الوزارة لإعادة تأهيل وإعمار وبناء المناطق المحررة) .واشار اللعيبي الى ان (الوزارة حققت في عام 2017 إيراداً مالياً غير مسبوق بلغ 252 مليون دولارعن تصدير 80 شحنة الى الاسواق الخارجية ، بفضل زيادة الإنتاج الوطني من الغاز السائل وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية وهذا ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته من خلال إضافة إيرادات مالية الى جانب الإيرادات المتحققة من النفط) مؤكدا ( السعي لمضاعفة الإيرادات المالية في العام الجاري من تصدير الغاز بفضل الخطط الطموح التي وضعتها الوزارة خدمة للاقتصاد الوطني) .