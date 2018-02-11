دائرة التخطيط تدعو المواطنين إلى تسلّم بطاقة الحصة

التجارة تحذّر الشركات من التعامل بمواد تموينية تالفة

بغداد- شيماء عادل

توعدت وزارة التجارة باتخاذها اجراءات صارمة ضد الشركات او التجار التي تتعاقد معهم في حال اذا تم رصد مواد تالفة او منتهية الصلاحية ، في وقت حددت الوزارة نهاية الشهر الجاري موعداً نهائيا لاستلام البطاقة التموينية الجديدة.وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة محمد الحمداني لـ(الزمان) امس ان (عملية التعاقد مع الشركات المجهزة تكون وفق ضوابط وشروط اهمها صلاحية المادة عند الفحص المختبري اضافة الى الاتفاق مع الجهات المجهزة في حال اذا كانت المادة تالفة فسنقوم باسترجاعها وهذا ما يتم الاتفاق عليه مع هذه الجهات وبالتالي فأن العقد شريعة المتعاقدين ).

مواد تالفة

واضاف (ولهذا فأن اي مادة تضبط تالفة ترجع ويغرم التاجر بالاموالها ولدينا شروط في العقد في حالة اكتشاف عدم صلاحية المواد لدينا ضمانات بترجيع المواد التي تم ضبطها تالفة واسترجاع اموالنا مع وضع التاجر في القائمة السوداء )، واوضح الحمداني ان (هذه المواد كالرز والسكربالامكان تعرضها للتلف ولاسيما انه يتم ايصالها للموانئ عن طريق البواخر وبالتالي فأن تلفها امر طبيعي ). مؤكدا ان (الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع وفق قوانين وشروط محددة في العقد الذي يتم توقيعه مع الشركات واي مادة غير الصالحة او تالفة ترجع مع استرجاع الاموال بدلا عنها اضافة الى التغريم ومنع التعامل مع هذه الشركة لكي لا تتكرر العملية مرة اخرى ). داعيا (الجهات المسؤولة في الموانئ او اجهزة الامن الوطني في المحافظات اخبار الوزارة عند ضبط مواد تالفة من اجل اتخاذ اللازم مع الجهة المتعاقد ). وكان جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة قد ضبطت كميات من الرز منتهي الصلاحية تقدر بـ3،5 طن في قضاء الفاو . وذكرت مصادر امنية في تصريح امس انه (تم ضبط تلك المادة بالاشتراك مع الرقابة الصحية في الفاو)، واشارت الى (اتلافها بموجب محضر اتلاف رسمي). على صعيد متصل اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة عن تحديد يوم 31/1 موعداً نهائيا لاستلام المواطنين لبطاقاتهم التموينية الجديدة لعامي 2017- 2018 ).وقالت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط في بيان تلقته (الزمان) امس ان (التاريخ المذكور هو اخر موعد لتسلم البطاقه الجديدة اذ تم الاعلان عنه في وقت سابق ويتم التاكيد عليه لضيق الفترة المتبقية)ودعت المواطنين الى (الاسراع بمراجعة وكلاء المواد الغذائية لتسلم بطاقاتهم التموينية وفق الضوابط المعلنة وهي تسليم هويات الاحوال المدنية لجميع افراد الاسرة مع دفع مبلغ الجباية بوصل رسمي والبالغ 1000 دينار عن كل بطاقة وفي حالة مطالبة المواطن باي مبالغ اضافية يتم الاتصال بدائرة التخطيط والمتابعة مباشرة او احدى الجهات الرقابية بالوزارة).

اسطول نقل

اشارت صابط الى (استمرار اسطول النقل بمناقلة الحنطة المحلية من سايلو مخمور الى سايلوات بغداد حيث تم الايعاز الى قسم النقل المركزي احد اقسام الدائرة بتوجيه اقسام النقل في الشركات في وقت سابق باستنفار شاحناتهم الى سايلو مخمور ولازالت المناقلات مستمرة من السايلو المذكور الى سايلو التاجي وسايلو الدورة لمناقلة الحنطه المحلية فضلا عن مناقلة الحنطة من سايلو الدور الى سايلوات محافظة الانبار ومن سايلو تكريت الى سايلو خان بني سعد ومن سايلو الحجاج بتكريت الى سايلوات محافظة ذي قار وحسب الخطة التسويقية للشركة العامة لتجارة الحبوب)، مشيرة الى انه (تم توجيه لجان متابعة ميدانية في جميع المناطق المعلنة لتسهيل مرور الاسطول الى المناطق المكلف بالوصول اليها). ونظم قسم الجودة في الوزارة ورشة عمل لاعتماد معايير تقييم الاداء المؤسسي وتطبيقها في المؤسسات الحكومية في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. وقال مديرعام الشركة قاسم حمود ان (الورشة تناولت الخطة التنفيذية التي تهدف الى تطوير منهجية عمل متكاملة لادارة الاداء وتقييمه للوزارات والشركات التابع لها التي طبقت عليها هذه المعايير بالاضافة الى خلق بيئة عمل ايجابية وتمكين موظفي الدولة من تقييم الاداء المؤسسي وتشخيص مواطن القوة والضعف في مؤسساتهم لترتقي الى نموذج التميز الاوربي وفق مايناسب بيئة تلك المؤسسات)، مشيرا الى ان (الشركة تتجه الى لتطبيق تلك المعايير في كافة فروعها من اجل النهوض بواقعها وتحقيق الاهداف وتشخيص الفجوات ورسم السياسات الناجحة في اداراتها واختيار الشخص المناسب من خلال تقويم اداء مدراء الاقسام والشعب والموظفين والعاملين بالاضافة الى تقويم اداء المؤسسة بصورة عامة وان الشركة ستستمربتنظيم تلك الورش من اجل النهوض بواقع الشركة من خلال تطبيق تلك المعايير التي تساهم في تطوير الاداء الوظيفي والمؤسسي.فيما اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن تحقيق فرعها في محافظة الديوانية مبيعات مالية بلغت 109،034،000مليون دينار وذلك خلال خمسة ايام للمدة 21 – 25 كانون الثاني الجاري .وقال مديرعام الشركة سعيد حسين عايد ان (عملية الترويج والاعلان للمواد الانشائية التي تتعامل بها الشركة من خلال استثمار كافة السبل المتاحة للاعلان عن مواد البناء والانشاء واكسسواراتها والترويج عنها لكافة الدوائر الحكومية وتجار البناء والانشاء وتماشياً مع خطط الاعمار التي تشهدها المحافظات)، واضاف ان (حملة المناقلات بين فروع الشركة في بغداد و المحافظات جعل البيع للمواد في تزايد مستمر فضلا عن توفير صفة المقاييس المعتمدة والرصانة في كافة المواد الانشائية التي تتعامل بها شركة).