العراقية تنفّذ فحوصات السلامة المتطوّرة على طائراتها

الموانئ تسجّل إرتفاعاً كبيراً في واردات 2017

بغداد – شيماء عادل

اعلنت شركة الموانئ العراقية، التابعة لوزارة النقل عن ارتفاع في وارداتها خلال العام الماضي 2017 مقارتة ً بالعام الذي سبقه.

وقال مدير اعلام الشركة انمار الصافي في بيان امس إن (الواردات بلغت تقريبا 56 مليار دينار لمينائي ام قصر الشمالي والجنوبي اللذين تصل قدرتهما الاستيعابية الى 9 ملايين و 750 الف طن إلا ان العمل يجري حاليا بـ 13 مليون طن), وأضاف أن (الايرادات ارتفعت لميناء خور الزبير بنسبة 30بالمئة وارتفعت في ابو فلوس الى 9بالمئة وان جميع العقود التي وقعت مع شركات التشغيل المشترك استطاعت الشركات العالمية تنفيذها بالكامل وتشغيل الارصفة بطاقتها القصوى).

نقل مسافرين

فيما اشارت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة للوزارة اعادة العمل بتشغيل خط بغداد – عنه في محافظة الانبار بعد توقف دام سنوات عدة وقال مدير عام الشركة عبد الله لعيبي في بيان للوزارة امس انه (بتوجيه مباشر من الوزير كاظم فنجان الحمامي أقام قسم المسافرين في الشركة بنقل المواطنين من بغداد الى المحافظات كافة وبالعكس عبر الخطوط التي وضعتها الشركة بالاضافة الى الواجبات الوطنية والدينية التي تكلف بها الشركة وأهمها واجب نقل العوائل النازحة ونقل الزائرين في المناسبات الدينية). واضاف ان (بعض خطوط الشركة اجبرت على التوقف بسبب الظروف الامنية بعد الاعتداء الداعشي وبعد اعلان النصر والتحرير الكامل من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي وتم العمل على اعادة تشغيل الخطوط المتوقفة لخدمة اسر تلك المناطق واهمها خط بغداد الموصل الذي ينقل المواطنين من مرآبين في بغداد الاول مرآب الكرخ الشمالي والثاني مرآب النهضة الى الجانب الايمن والأيسر في الموصل وبالعكس).

واكد لعيبي انه (تم اعادة تشغيل خط بغداد – عنه لتقديم خدمة النقل لاهالي القضاء والمحافظة من مرآب الكرخ الشمالي في منطقة العلاوي ببغداد).

واشار الى ان (الشركة ماضية بسعيها في تطوير واقع النقل داخل بغداد والمحافظات وكذلك النقل الدولي بين العراق والدول المجاورة).

من جانب اخر اكد الحمامي ان ارصفة ميناء ام قصر الجنوبي في الموانئ العراقية تشهد حركة عمل مستمرة تعد الاكبر في عملية تفريغ الحمولات لمختلف البضائع. واشار الحمامي الى ان (ما تقوم به الموانئ وبكافة تشكيلاتها يمثل العمود الفقري لكافة أنشطة وزارات الدولة).

وبين ان (رصيف الزيوت رقم 2 يمثل قفزة نوعية من حيث التصميم والتنظيم والإنتاج مما وفر احد مفردات البطاقة التموينية كصناعة محلية وباسعار تنافسية مع ارقى المناشئ العالمية). فيما اعلن مدير عام الشركة العامة للنقل البري عماد الاسدي عن استكمال المباحثات مع إدارة ناقلات النفط والتي ستتوج تلك المشاورات الى توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تمهيدا لتوقيع اكبر عقد نفطي في تاريخها خلال الايام المقبلة.

دقة عمل

وقال الاسدي في بيان امس ان (تلك المباحثات جاءت بتوجيه من الحمامي نتيجة لما لمسته دوائر الدولة ومؤسساتها من دقة بالعمل والالتزام بالوقت فضلا عن سلامة الحمولات المنقولة ), واضاف ان (النقل البري والسكك الحديد هم من يتولى عمليات نقل النفط من مصادره المنتشرة في ارجاء العراق كافة الى ارصفة التحميل في الموانئ العراقية لتأخذ بذلك طريقها على متن ناقلات النفط الى الاسواق العالمية). وعلى صعيد اخر نفذت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، عمليات فحص متطورة على مختلف انواع الطائرات ومنها طائرة B767-300 حيث اخضعت لواحدٍ من اهم انواع الفحوصات المعتمدة عالمياً وهو الفحص بالاشعة السينية لجسم الطائرة من الخارج والداخل .

وقال مدير عام الشركة ميران فريد في بيان امس ان (اعمال الصيانى تنفذها ملاكات عراقية مختصة داخل مركز الصيانة العالمي في مقر الشركة بمطار بغداد الدولي).

مشيراً الى (استخدام تقنيات عالية الدقة بالتصوير الاشعاعي لجميع اجزائها لكشف الاعطال وصيانتها واعادتها للخدمة مرة اخرى ),واضاف ان (هذه الاعمال تصنف بالخطرة والمهمة الا ان ملاكات الشركة تمتلك الخبرات التي تؤهلها لمثل هذه المهام).

مؤكدا( تطبيق شروط السلامة على طائرات الناقل الوطني فضلاً عن استعداد الشركة لاجراء الصيانة على طائرات النواقل الاخرى المحلية والاجنبية وبأسعار تنافسية ضمن المواصفات المطلوبة) .

فيما كشفت الشركة العامة لسكك الحديد ية عن قيام ملاكاتها الفنية والهندسية بحملة لغرض رفع كفاءة خطوط السكك الحديد العاملة ومنها خط( بغداد – البصرة).

تحقيق نتائج

وقال مدير عام الشركة سلام جبر سلوم في تصريح امس انه (بتوجيه من الحمامي اثمرت جهود العاملين عن تحقيق نتائج متقدمة في مجال رفع سرعة القطارات الصاعدة والنازلة والتي تنطلق من العاصمة باتجاه محافظات الوسط والجنوب)، واضاف ان (تلك الحملة تمخضت عن تبديل 8 عوارض كونكريتية قد تعرضت للكسر ضمن قطاع محطات – محمودية – إسكندرية – بالاضافة الى استخدام الحشوات المصنعة محليا داخل معامل الشالجية وقد تم موخرا تصنيع اكثر من 50 حشوة والتي اثبت نجاحها واستخدمت على خط سكة محمودية – إسكندرية ،وستشهد سائر القطاعات الاخرى هذا النوع من العمليات وان العمل فيها جارمن قبل العاملين في القطاعات باستخدام الاليات الاختصاصية العلمية ).