مراقبون:مؤتمر المانحين تظاهرة إقتصادية ونافذة لتشجيع الإستثمار

إنطلاق فعاليات إعمار العراق في الكويت

الكويت – نوفل عبد المجيد

تنطلق اليوم الاثنين اعمال مؤتمر المانحين في الكويت بمشاركة دولية واقليمية واسعة لاعادة اعمار العراق وفق دراسة شاملة عن احتياجات المناطق المتضررة من الارهاب , فيما عده مراقبون تظاهرة اقتصادية ونافذة مهمة للعالم وتشجيع الاستثمار في مجالات مختلفة . وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم لـ (الزمان) امس ان (إعادة إعمار العراق مهم بالنسبة لدول الخليج والكويت خاصة), لافتا الى ان (المؤتمر يشهد عرض دراسة الجدوى والترخيص لستين مشروعاً استثمارياً أساسياً تتجاوز قيمة استثماراتها 85 مليار دولار ويدعمها البنك الدولي بالضمان والتعويض والبحث عن الأسواق). فيما تنظم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مؤتمرا للمنظمات غير الحكومية دعما للوضع الإنساني في العراق . واعلن رئيس الهيئة عبدالله المعتوق عن (توجيه دعوات لنحو مئة منظمة محلية وإقليمية ودولية الناشطة في الحقل الإنساني), مشيرا إلى أن (المؤتمر سيشهد الإعلان عن تعهدات المنظمات التي ستخصصها لدعم الوضع الإنساني في العراق خلال العام الجاري).

وتابع ان (الهدف من ذلك هو تقويم الوضع الإنساني وحشد جهود المنظمات للاطلاع على الاحتياجات الأساسية). بدوره كشف السفير الكويتي لدى بغداد سالم غصاب عن تأمين مقومات انجاح المؤتمر .

ورأى غصاب في تصريح امس ان (مقومات نجاح المؤتمر مؤمنة بالكامل بما ينسجم مع اهمية الشركات الصناعية والمؤسسات الخيرية المشاركة فيه)، متوقعا ان (يكون المؤتمر اشبه بتظاهرة اقتصادية واجتماعية للخروج بقرارات مهمة لصالح العراق). وسلم السفير الكويتي لدى انقرة غسان الزواوي دعوة لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لحضور المؤتمر.في غضون ذلك توجه وفد من اقليم كردستان الى الكويت للمشاركة في المؤتمر الدولي. ويتضمن جدول فعاليات المؤتمر عقد اجتماع للمدة من 12 الى 14 من الشهر الجاري بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والاقليمية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوربي والعراق والكويت والامم المتحدة والبنك الدولي اضافة الى مشاركة نحو 2300 شخصية سياسية واقتصادية واعلامية .

ويرى مراقبون ان حصول العراق على هذه المنحة الضخمة تعد تظاهرة اقتصادية ونافذة مهمة لتشجيع الاستثمار لكنها تتطلب وضع اسس وقواعد سليمة لتنفيذ تلك المشاريع بعيدا عن يد الفساد والفاسدين.

اعادة اعمار

من جهة اخرى بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس الفريق الاستشاري لإعادة إعمار نينوى مزاحم قاسم الخياط إمكانية مساعدة المواطنين في إعادة بناء منازلهم المتضررة من الارهاب. وقال بيان امس ان (اللقاء ناقش واقع المحافظة وتأكيد على جهود إعادة الاستقرار والإعمار في نينوى ولاسيما المدينة القديمة وتسهيل عودة جميع النازحين)،واضاف انه (تم بحث مساعدة المواطنين في إعادة بناء منازلهم التي تضررت من قبل الارهاب والعمليات العسكرية). الى ذلك قدرت وزارة التخطيط حجم الخسائر الناجمة عن الحرب ضد داعش بنحو 90 مليار دولار .

واكد الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ان (الدراسات الميدانية التي انجزتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الساندة , قدرت الخسائر التي تكبدها العراق في حربه ضد داعش بين 80 الى 90 مليار دولار). مبينا ان (47 مليون دولار من الاضرار مرتبطة بالبنى التحتية والمنشأت الاقتصادية). وبشأن اخر اتهم رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني بغداد بتجاهل نحو 40 فرصة استثمارية داخل المحافظة .

وقال الدايني في تصريح امس ان (مؤتمر الكويت لاعمار العراق يمثل نافذة مهمة للعالم من اجل تعزيز ملف اعمار البلاد وتشجيع الاستثمار في مجالات متعددة).

واضاف ان (الحكومة تجاهلت اكثر من 40 فرصة استثمارية في مجالات اخرى بالمحافظة). على صعيد اخر وصف السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي الحدود بين ايران والعراق بانها حدود صداقة وأمن وتعاون.

وحدة اراض

واكد مسجدي خلال زيارته القنصلية الايرانية بمحافظة كربلاء انه (مثلما وقفنا الى جانب الحكومة والشعب العراقي في الحرب ضد داعش وكذلك في الدفاع عن وحدة اراضيه بوجه انفصال الاكراد ستكون الى جانب العراق ايضا في عملية اعادة الاعمار والبناء). مبينا ان (العراق بامتلاكه هذا الرصيد الانساني والثروات الطبيعية يمكنه الاعتماد على قدراته الذاتية التي تتيح له تجاوز مرحلة البناء والاعمار), واعرب مسجدي عن أمله بأن (يتمكن العراق من إكمال مرحلة إعادة الاعمار وتحقيق الازدهار).