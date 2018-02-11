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جاهلية الإنتخابات والحل الثالث – مازن صاحب

كان عرب الجاهلية قبل الإسلام يتحالفون مع الأقوى ضمن اعراف الصحراء في البحث عن الماء والطعام وتقوم الاحلاف بصيغة مصاهرة او مصافحة، الأحزاب السياسية اليوم تسترجع ذات النموذج في احلاف الجاهلية الاولى وتطبيقها في القرن الحادي والعشرين في مولود مشوه للديمقراطية وتبادل السلطة لا يجد الباحث عن خلاصه منها الحلول التي كانت متوافرة في أواسط القرن الماضي مثل الانقلابات العسكرية او الثورات المدنية ، كون الفواعل الاجتماعية اليوم لا تقدم الأرضية المناسبة لمثل هذه التغييرات الثورية ، لعدة أسباب ، فرجال الدين في الاغلب الاعم لهم مصالح متجانسة مع الواقع العراقي اليوم ، حتى انهم اخذوا يروجون للتفريق ما بين الإسلام كدين حضاري، وبين الإسلام السياسي ومفاسد السلطة، ويبينون لمقلديهم في خطب الجمعة او رسائل اعلامية ، بان من اتى مفاسد الدنيا وسلطانها ليس بالضرورة هو الأقرب الى الله سبحانه وتعالى ، وعلى هؤلاء المقلدين انتظار التغيير من خلال صناديق الاقتراع باختيار الأفضل والأكثر ايمانا بعدالة السماء والاقرب الى اخلاقيات الاولياء الصالحين ، حتى ان مواصفات المفسدين في خطب الجمعة ، تبدو انها تتطابق مع الطيف السياسي المتصدي للسلطة في الاغلب الاعم ، فيما كانت تدعو الى الاقتراع للملتزم دينيا وله منهاج انتخابي يتطابق مع الموصوف الديني فحسب .

هذه الازدواجية في مفسدة السلطة، تجعل الانسان العراقي امام مثال ضبابي لا تتضح فيه الرؤية، حتى ينتهي الامر بحديث متجدد عن مناصرة المذهب والعشيرة والمنطقة، لكي يصرح من اتى الى مفاسد السلطة بعد فوزه بأصوات الناخبين ان هذا هو الواقع العراقي شاء من شاء وابى ومن ابى، كرد وشيعة وسنة واقليات، تحكم بمفاسد المحاصصة، فهل من سبيل للحل ؟؟

فارق الحلول، يتمثل بين الشعب الحي القادر على اسقاط حكومة بتظاهرة سلمية، وشعب تتوزع ميوله واتجاهاته نتيجة نمو طفيلي لشرائح اجتماعية تطفو على السطح نتيجة ممارسات المحاصصة هكذا عرفت قيادات المليشيات الحزبية في مناطق الصراع الطائفي ، وهكذا ظهرت قيادات إدارية زورت شهاداتها ثم تهاوت ،وهكذا شرع النواب قانون ما اطلق عليه باتحاد البرلمانيين ، كنموذج لديمومة الهيمنة المجتمعية والحصانة من القانون ، ولم يسمع صوت قارع لطبول العصيان المدني كما هو حال الجهاد ضد داعش الإرهابي وان كان جميع من اتى بمفاسد المحاصصة ، يعلو صخب تصريحاته اليوم عن محاربة الفساد لكن حين تتقاسم كعكة القروض المفترض ان تكون لصالح إعادة اعمار العراق ، فإنها تذهب الى جيوب مناصري المذهب والعشيرة والمنطقة ، وتبقى المحاصصة النموذج الأكثر رسوخا في العملية السياسية العراقية .

لذلك أي حديث عن حل لابد من الاتيان بالطريق الثالث له، وهو التثقيف على اختيار الاصلح من بين الأسوأ ، وفق برنامج انتخابي يفترض المحاسبة عليه خلال عام او اقل، قائم على أفكار محددة بهدم اركان الحكومة العميقة لمفاسد المحاصصة خلال المئة اليوم الأولى من عمر حكومة ما بعد الانتخابات المقبلة، والا فان ساحات الاعتصام المدني لابد وان تفترش عموم محافظات العراق ، هل هناك قوى مدنية قادرة على فعل ذلك ؟ الجواب نعم ، فالأغلبية الصامتة ، لابد وان ينفجر صبرها على خطب الضباب السياسي لرجال دين ينكرون صفة الفساد عن المسلمين، لكنهم لا يطالبون الإسلام السياسي بهدم مفاسد المحاصصة ، عندها يهدم غضب الأغلبية الصامتة المعبد على من فيـــــــه ولله في خلقه شؤون .