5.4 ملايين زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

البصرة تختتم مهرجان المربد الشعري بباقة من القصائد

البصرة – الزمان

القاهرة -مصطفى عمارة

شهدت الجلسة الصباحية الأخيرة من أيام المربد الشعري في دورة الشاعر كاظم الحجاج صباح السبت الماضي التي انطلقت لمدة اربعة ايام والمقامة في مول التايم سكوير في البصرة قراءات شعرية من العراق شارك فيها، جبار الكواز، وفاء عبد الرزاق، أحمد جار الله، نضال العياش، مصطفى الخياط، ناجي إبراهيم، وحيدة حسين، حسام البطاط، قاسم العبد، مؤيد نجرس، مهدي النهيري، حسين المخزوني، ومن اليمن علوان الجيلاوي، ومن السعودية عبد الوهاب ابو زيد، ومشاركة مجموعة شعراء من إيران، فريبيا يوسف، ليلى فكاري، ساناز داود زاده. وقال الشاعر كريم جخيور، ان البصرة احتفت بمهرجان المربد الشعري بدعم المهرجان من وزارة الثقافة كون الوزارة هي الراعي الرسمي، وان أرتأت ان يقام في البصرة كونها الحاضنة الاولى له من الناحية التاريخية ومنــــــــــذ الـــــعام 2003، بدعم متواصل من وزارة الثقافة والحكومة المحلية، وعلى الرغم من كل الظروف التي يمر فيها البلد، ألا أن المهرجان يقام سنوياً لنقول للعالم اجمع نحن أصحاب حياة نحب الجمال والشعر والحياة، ولا نحب الحرب والدماء ولا نريد الموت).

على صعيد آخر قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي إن الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي أسدل الستار عليها السبت الماضي استقبلت نحو 4.5 مليون زائر. وقال الحاج علي في كلمة بحفل ختام المعرض في أرض المعارض بمدينة نصر انه (كان زوار المعرض هذا العام يزيدون عن أربعة ملايين ونصف المليون زائر على مدى أسبوعين، وكانت مساحة هذا المعرض تؤكد إقبالا كبيرا من دور النشر العربية والأجنبية والمصرية، بزيـــادة تقريبا 25 بالمئة عن العام الماضي).

وأضاف (كانت فعاليات هذا العام، المنتظمة والزاخرة بمحبي الثقافة، تزيد عن العام السابق بحوالي 600 فعالية، قدمنا 1400 فعالية على مدى أسبوعين).

وتابع (وكان الكتاب الأكثر مبيعا مؤشرا إيجابيا على اتجاه الشعب المصري إلى الثقافة الحقيقية والجادة، المواجهة للتطرف والإرهاب، هو كتاب (الفتنة الكبرى) لطه حسين، نحو ألفي نسخة بيعت في هذا المعرض من الكتاب).

وأقيمت الدورة من 27 كانون الثاني إلى العاشر من شباط تحت شعار (القوى الناعمة.. كيف؟) في إشارة إلى دور الثقافة والفنون والآداب في مد جسور التقارب بين الشعوب والدول.

تكريم الشرقاوي

وتضمن حفل الختام تكريم اسم الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي الذي اختير شخصية المعرض هذا العام وتسلمت التكريم ابنته عزة الشرقاوي كما تم خلال الحفل إعلان وتوزيع جوائز المعرض.

وفازت بجائزة الرواية هالة البدري عن روايتها (مدن السور) الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية فيما فاز وجدي الكومي بجائزة القصة القصيرة عن مجموعته (شوارع السماء) الصادرة عن دار الشروق.

وفي فئة شعر العامية فاز بالجائزة مسعود شومان عن ديوان (عارف يا رب) الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فيما ذهــبت جائزة شعر الفصحى إلى عبير عبد العزيز عن ديوان (يوم آخر من النعيم) الصادر عن دار نشر الجزيرة ضمن مشروع (ستاند شعر).

وفي ختام الحفل، الذي حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب بعض تفاصيل الدورة المقبلة للمعـــرض في 2019.

وقال رئيس الهيئة إن (جامعة الدول العربية ضيف شرف الدورة الخمسين للمعرض فيما سيكون ثروت عكاشة وسهـــير القلماوي معا شخصية المعرض في عيده الذهبي).