الإنشقاقات وصراع السلطة إلى أين ؟ – خالد عبد الكريم

في هذه الأيام يشهدُ العراقُ تطوراتٍ بالغةً وخطيرةً جداً بعضُها قد تمَّ في وضحِ النهارِ؛ والبعضِ الآخر قد حدثَ خلفَ الكواليس!! والغاية تبررُ الوسيلةِ من أجلِ التّمسكِ بالسلطةِ المغريةِ ؛ في هذا البلدِ الذي مهما كانتْ الظّروفُ صعبةً لن يكونَ شحيحَ الخيراتِ والامتيازاتِ على من يتسيد الحكمِ فيه .

فالشعبُ العراقي قد مرَّ في هذه السنين القلائلِ الماضيةِ بتجاربٍ عديدةٍ ، وقد تذوقَ طعمَ الذّلِ والخيبةِ من كلِّ من حكمِ البلادِ في هذه الحقبةِ العصيبة، فمعظم تلك الأحزابِ السياسية والتيارات السياسية كانت تصطبغ بصبغةِ الدينِ والمذهبِ والطائفيةِ التي كانتْ ولازالتْ هي بوابةُ الدخولِ إلى قلبِ المواطنِ والناخبِ العراقي!. ولكن في هذه الأيام قد تتغيرُ النظريةُ السابقةُ؛ وقد يسألُ سائلٌ لماذا لم يعدْ ينجحُ هؤلاء السياسيين بذاتِ الحجةِ القديمة أو بذات الرداء القديم ؟!

الجواب : مقسمٌ إلى قسمين

-الأول هو : ممكن أن ينجحَ هؤلاء السياسيين بحصدِ الأصواتِ؛ ولكن في أماكنٍ محددةٍ فقط، لمن بنى حياتَهم هذا الحزب أو التيار في تلك السنين الماضية ومتّعهم بالوظائفِ والمناصبِ سينتخبونه بكلِّ تأكيد وبلا شكٍ أو ترددٍ ولكنّهم قلةُ هؤلاءِ مهما كانت أعدادهم ..

-أما القسم الثاني من الجواب : سوف يحاولُ هذا الحزب أو التيار الانشقاق وتأسيس عددٍ غير محدد من الأحزابِ والحركاتِ السياسيةِ الجديدةِ التي لم يشهدْ مثيلاً لها المواطنُ العراقي سابقاً!! بحيث تُلبي كلَ طموحاتِه فهي ممكنُ أن تكونَ علمانيةُ وليبرالية ولا تنادي بالدينِ أصلا ؛ لكي تكسبَ محبةَ الجماهيرِ وتحصدُ أصواتَهم مستقبلاً !!ولكن وتحتها ألف خط أحمر (( إن كلَ هذه الانشقاقاتِ والتكتلاتِ الجديدةِ ما هي إلا كذبةً جديدةً وسوف تنطلي على المواطنِ العراقي بنجاحٍ ؛ والسبب إن جميعَ هذه الحركات والأحزاب السياسية حديثةُ التشكيل، قد ظهرتْ أو انشقت من الأحزابِ والحركاتِ القديمةِ التي كانتْ ولازالتْ هي اللاعبُ الأكبرُ بالساحةِ وما يجبرها الآن على أن تعملَ حركاتٍ جديدةً لكي تكسبَ أصواتاً جديدةً والنتائجَ ستثبتُ ذلك قريباً ! وسوف تعودُ هذه الحركات الحديثة لتطلبَ التحالفَ مع ذلك الحزب ، وتلك الكتلةَ الأم!! لكي تتمكنَ بالنهاية من حسمِ الوصولِ إلى مناصبٍ قياديةٍ حساسةٍ بالدولةِ )) والشاهدُ على هذا الكلامِ وهذا التحليل للاحداثِ التي تجري الآن هو قانونُ العصا السحرية الذي قصمَ ظهرَ الجميعِ وتمكنَ من إبقاءِ الطاعةِ العمياءِ لكبارِ اللعبةِ السياسية فقط وهو (قانون سانت ليغو المعدل على يدِ كبارِ اللعبةِ السياسية بالعراق).

من هنا سوف يلدغُ المواطنَ العراقي من ذاتِ الجحر مرةً أخرى، وسوف لن يكونَ هناك فرق بينَ الحركات السياسية والإسلامية الحديثة والقديمة. بل الأكثرُ غرابةً أن أكثرَ الحركاتِ والأحزابِ حديثةُ التأسيس مصادرٌ تمويلها من الأحزابِ والحركاتِ الإسلامية القديمة المهيمنة على السلطةِ في الدولة !.

والسؤال المهم هنا: سيبقى يترددُ ويعلو دائماً؛ الصراعُ على السلطةِ إلى أين سيسيرُ بِنا هذه المرة ؟

ماعلينا إلا أن نصبرَ لنرى نتائجَ الإنتخاباتِ المقبلةِ وسنتحدثُ ونقيمُ الحكومةَ القادمةَ بعد توزيعِ الحقائبِ الوزاريةِ.