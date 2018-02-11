الفرق بين النائبة العراقية والنرويجية – ثامر مراد

منذ أن شاهدتُ النائبة النرويجية – العراقية الأصل – في إحدى القنوات الفضائية وأنا أفكر طوال ساعات الليل والنهار عن الفارق الكبير بين الأنسان العراقي وألأنسان الذي يسكن أو يعيش في دولة أجنبية أخرى على كوكبنا ألأرضي وأجري مقارنات بين النائب العراقي والنائب الذي ينتمي الى دولة أجنبية .

فتاة عراقية هاجرت مع عائلتها الى النرويج ومنذ أن شبت الى الحياة وهي تدرس وتعمل في بيع الصحف وتعمل في محل لبيع اللحوم ومن بعدها أكلمت الجامعة والدراسات العليا وصارت ضمن البرلمان النرويجي.

نلاحظ أن الأنسان هو نفس الأنسان في أي مكان يذهب إليه لكننا وجدنا أن البيئة أو الدولة التي يعيش فيها ذلك الأنسان تخلق منه كيانا آخر وكأنها تعيد تركيبته البشرية. في بلدي من يصبح نائبا في البرلمان يتحول الى شخص آخر وكأنه لاينتمي الى طبقة الفقراء أو الشعب كما هو الحال في هذا الزمن.

الأمتيازات العــــــملاقة التي يحصل عليها العراقي خيالية حد الجنون دون أن يقدم أي شيء للدولة العراقية أو المواطن العراقي المسكين ونراهم يصرخون على بعضهم البعض في جلسات البرلمان وكانهم في ساحة لمدرسة إبتدائية يتخاصمون فيما على قطعة من خبزٍ.

حديثهم مؤسف حد الجنون ولقاءاتهم التلفزيونية تصيبنا بالمرض النفسي ونشعر بعد نهاية اللقاء معهم وكأننا أصبنا بحالة من مرض الكآبة التي ليس لها شفاء أو دواء.

حينما تابعت البرلمانية النرويجية الشابة من الأصل العراقي شعرت أن الحياة لها أهمية عند تلك الدولة وأن البرلماني قد جاء حقا من أجل الشعب. سلاماً أيها الفقراء في العراق …

سلاماً أيها البؤساء في كل طرقات العراق المنسية بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى.

حينما شاهدت إحدى النائبات العراقيات وهي تضرب نائبة أخرى لأنها تريد سن قانون تعدد الزوجات شعرت بالاسى من كل شيء ينتمي الى هذا البرلمان وأدركت أن حق النقاش في العراق ليس له مجال أو مكان وشعرت أن التي هاجمت زميلتها لاتنتمي الى صفة الإنسانية مطلقا وكأنني أشاهد بائعة سمك في قرية منسية – مع الاحترام المطلق لمهنة بيع السمك ومن يعمل فيها لأنهم شرفاء لايسرقون قوت الشعب.

متى يعود العراق الى حالته الطبيعة ومتى نتخلص من كل برلماني في العراق لأن وجودهم أصبح ليس له معنى ورب الكعبة ؟