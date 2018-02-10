نائب يعد عقوبات بغداد سبباً لإرتفاع معدلات الإنتحار والحديثي لـ (الزمان) :صرف رواتب موظفي كردستان مرهون بتدقيق القوائم

بغداد – قصي منذر

اكد المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي التزام الحكومة بصرف رواتب موظفي اقليم كردستان بعد انهاء تدقيق اللجان لقوائم اسماء الموظفين من اجل ضمان وصول الرواتب للمستحقين . وقال الحديثي لـ (الزمان) امس ان (الحكومة الاتحادية عقدت اجتماعات مع حكومة الاقليم لحسم ملف صرف رواتب الموظفين عن طريق لجان مشتركة تقوم بعمليات التدقيق والتحقق في قوائم الرواتب لضمان وصولها لمستحقيها وعدم حدوث شبهات فساد)، واضاف انه (تم اطلاق رواتب موظفي الموارد المائية ومازال العمل جار لتدقيق قوائم موظفي الصحة والتربية وبعد اكمال تلك الاجراءات سوف يتم توفير التخصيصات المالية لتلك الرواتب)، مؤكدا ان (التزام الحكومة بصرف رواتب هؤلاء الموظفين لكن وفق اليات عمل كانت قد طبقت على موظفي الدولة لمنع تقاضي اكثر من راتب). وأنتقدت كتلة تغيير النيابية الآليات المتبعة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي لتدقيق أسماء موظفي وزارتي التربية والصحة في كردستان . وقال نائب رئيس الكتلة أمين بكر في بيان امس ان (العبادي يتحدث عن حرصه في صرف رواتب موظفي الاقليم كونهم جزء من الشعب ، لكن ما نراه على الارض هو عكس ذلك وكل ما يطلق من وعودا هي للاستهلاك الاعلامي فقط) على حد تعبيره . لافتا الى ان (هناك لجان شكلت من قبل الحكومة لتدقيق أسماء موظفي الوزارتين لكن الآليات التي تعمل بها هي معقدة وتقليدية ويملأها الروتين وهي بشكلها الحالي لن تسهم باطلاق الرواتب بعد عام او اكثر)، مستغرباً من (عدم صرف رواتب الموظفين مع استمرار التدقيق كما حدث سابقا حين تحدث العبادي عن وجود خمسين الف فضائي بوزارة الدفاع ورغم ذلك لم يتم ايقاف رواتب منتسبي الوزارة)، داعيا العبادي الى (النظر بعين الانصاف والمسؤولية للظرف المعاشي الصعب الذي يعيشه مواطني الاقليم وابعادهم عن العقوبات الجماعية والمضي باطلاق رواتب الموظفين بالتزامن مع عمليات التدقيق بالاضافة الى العمل على اعادة هيكلة اليات عمل اللجان بما يسهم في أختزال الوقت وتحقيق الهدف الفعلي المعلن لها لتطبيق القانون وانصاف الموظفين وعوائلهم بنفس الوقت)، وبشأن اخر اكد بكر (ارتفاع معدلات حالات الانتحار في الاقليم بسبب العقوبات الجماعية التي تمارسها الحكومة على كردستان)، وتابع ان (هناك سبع حالات انتحار بين المواطنين داخل الاقليم سجلت خلال اسبوع واحد نتيجة الصعوبات المعيشة)، مبيناً أن (تلك الظاهرة دليل واضح على مدى قسوة العقوبات الاقتصادية التي تمارسها الحكومة الاتحادية تجاه مواطني كردستان)، واضاف أن (الحكومة تتحدث عن عدم وجود تباين في تعاملها مع ابناء شعبها من مختلف المكونات، لكنها بنفس الوقت تمارس حصاراً واضحاً على الاقليم منذ شهورا عدة تحت ذريعة العدالة بتوزيع الموارد)، واكد بكر ان (انتحار مواطن بسيط بسبب صعوبات معاشية انتهاكا لحقوق الإنسان من قبل الحكومة التي اوجب عليها الدستور صيانة كرامة المواطن ومعيشته)، مطالبا بـ(تحقيق المساواة بين المكونات واطلاق رواتب ومستحقات مواطني الإقليم وابعادهم عن الصراعات السياسية والحزبية).

الى ذلك بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، مع وزيرة الدفاع المانية أورسولا فون دير لين، العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا الى استعداد العراق لتقديم خبراته الواسعة الى كل الدول.وقال بيان لمكتب معصوم ان (معصوم شدد خلال لقائه لين والوفد المرافق لها على عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط العراق والمانيا واستعداد بلاده لتطويرها في كافة المجالات الاقتصادية والانتاجية فضلا عن العلاقات العسكرية والامنية)، مشيرا الى ( سعة آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين الصديقين مرحبا بمشاركة المؤسسات الالمانية في اعمار العراق وبالخبرات الالمانية في تطوير الصناعة والزراعة)، وأكد معصوم (أهمية مواصلة التنسيق بين الدول الصديقة للقضاء على الارهاب بشكل نهائي)، معربا عن (استعداد العراق لتقديم خبراته الواسعة الى كل الدول الصديقة ومنها الدول الاوربية لدعم خططها لمكافحة الجماعات الارهابية)، مثمنا (الدعم العسكري والانساني الالماني للعراق ومبادراتها الايجابية لدعم وحدة واستقرار العراق وازدهاره)، مشيدا (بتمسك العراقيين بالنظام الديمقراطي في اطار عراق موحد ومتقدم)، من جانبها، اعربت لين عن (تثمين المانيا لإداء القوات العراقية وانتصارها في الحرب ضد الارهاب مجددة دعم بلادها الكامل للعراق ضد الارهاب وحرصها الثابت على وحدته وسيادته وتطور نظامه الديمقراطي ودعمها لحل كافة الخلافات الداخلية على وفق القانون)، واكدت (استعداد المانيا توسيع التعاون العسكري مع العراق كما رحبت بدعوة الشركات الالمانية للمشاركة في اعمار العراق).

فيما بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع لين تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني والاشادة بالتطور الكبير للقوات الأمنية والعسكرية العراقية،والاوضاع في المنطقة.وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس أن (العبادي ناقش مع لين تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني)، واضاف ان (لين اكدت دعم بلادها للعراق في اعادة استقراره وإعماره)، واوضح البيان ان (العبادي استقبل، في مكتبه لاين والوفد المرافق لها). فيما عد وزير الدفاع عرفان الحيالي أن الانتصارات العسكرية الأخيرة جاءت نتيجة عمق الوحدة الوطنية و أن المرحلة هي للبناء وإعداد القوات المسلحة.وقال بيان للوزارة امس ان (الحيالي استعرض خلال لقائه مع لاين من ان الانتصار الذي تحقق على أيدي القوات الأمنية جاء نتيجة دماء الشهداء والجرحى وعمق الوحدة الوطنية التي تجلت بحب الشعب للجيش وتلاحمه والتفافه حولهم)، مشيرا الى ان (مرحلة ما بعد داعش هي للبناء وإعداد وتدريب وتجهيز القوات العراقية وزيادة الجهد الاستخباري، وان ألمانيا تتمتع بعلاقات متينة وتاريخية مع العراق)، واضاف البيان ان (لين قدمت التهاني بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة العراقية على العصابات الإرهابية وتحرير كامل الأرض العراقية)، مشيرة الى انها (ثمنت التضحيات التي بذلت من اجل تحقيق هذا الانتصار)، بحسب البيان.وكانت لين قد وصلت بغداد امس الاول مع الوفد المرافق لها لاجراء مباحثات مع القيادة العراقية بشأن مواصلة القتال ضد تنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية.وقال بيان امس ان (فترة تفويض القوات الألمانية المشاركة في قتال تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق ستنتهي خلال أسابيع قليلة ويتمركز حاليا 150 جنديا ألمانيا قرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان يقومون بتدريب البيشمركة )، واضاف ان (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاشتراكيون قي المانيا يعتزمون إنهاء مهمة القوات المانية نظرا لانسحاب تنظيم داعش وتراجع تأثيره في البلدين الا ان الجيش الألماني يسعى إلى مواصلة اشتراكه في الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة وحفظ الأمن فيها). حسب البيان