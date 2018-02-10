العراق يتخلف عن المشاركة بأعمال مؤتمر البرلمانات العربية في القاهرة

القاهرة – مصطفى عمارة

غاب رؤساء وممثلو برلمانات العراق ومصر ولبنان وجزر القمر عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي الذي عقد امس السبت في القاهرة لإصدار وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وناقش المؤتمر اعداد وثيقة عربية لمكافحة الارهاب واستئصال جذوره بالاضافة الى التحديات التي تواجه الامة العربية والتصدي لاستمرار ارهاب اسرائيل وانكارها الحقوق المشروعة. واكد رئيس البرلمان مشعل بن فهم السلمي عقب اختتام المؤتمر امس (الوقوف مع مصر في حربها المشروعة والشاملة على الاٍرهاب كما نؤيد كل ما تقوم به من إجراءات لحماية أمنها الوطني ومحاربة الاٍرهاب والإرهابيين)، واضاف ان (الاجتماع صدرت عنه خمس بيانات الأول بشأن تطورات الوضع في الأراضي العربية المحتلة والقدس والثاني بشأن الإشادة بدور السعودية في خدمتها للحرمين الشريفين و الثالث بشأن تثمين دور البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل النظام الأساسي له ،اما البيان الرابع بشأن التدخلات الإيرانية في الشئون العربية بالاضافة الى البيان الخامس الذي دان التدخل التركي في الشئون العربية في دولتي مصر وليبيا)، لافتا الى ان (المؤتمر صدرت عنه وثيقة شاملة لمكافحة الاٍرهاب تشكل تطورا في العمل العربي المشترك)، مبينا ان (الاٍرهاب يهدد أمن وسلامة الدول العربية والأمن القومي العربي ولاسيما ان الوثيقة تغطي كل المستجدات التي حدثت في التطورات التقنية والإعلامية وغيرها التي يستخدمها الارهابيون والتنظيمات الإرهابية)، واوضح السلمي ان (تلك الوثيقة استطاعت أن تدرس موضع الاٍرهاب وجذوره دراسة شاملة ومعمقة على المستويين الوطني والعربي)، عادا اياها (واحدة من أهم الوثائق التي صدرت عن البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية وسوّف يتم رفعها للقمة العربية التي ستعقد في الرياض)، وتابع ان (الوثيقة ستعالج التحديات التي يشكلها الاٍرهاب المقيت في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي والإعلامي). من جانبه قال رئيس مجلس الشورى السعودى عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلال المؤتمر ان (بلاده تحرص على تعزيز العمل العربى المشترك فى شتى جوانبه بما يمكن مختلف المؤسسات العربية المشتركة سواءً على مستوى الحكومات أو المجالس البرلمانية من العمل على تطوير منظومة متكاملة للعمل العربى المشترك).