الكشف عن تأسيس صندوق لإعمار المدن بمؤتمر المانحين

بغداد تعتزم طرح مشاريع إستثمارية على صيغة الشراكة في الكويت

بغداد – شيماء عادل

كشفت الحكومة عن سعيها طرح مشاريع استثمارية بصيغة الشراكة خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت يوم غد الاثنين كما يعد فرصة لتوفير الخدمات وتحقيق التنمية في المحافظات . واكد المتحدث بأسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح امس ان (مؤتمر المانحين سيفتح أبواب الاستثمار في مدن العراق وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية في المحافظات كافة من خلال التركيز على الاستثمار ولاسيما ان هناك فرصا لشراكة فاعلة بين الحكومة وشركات من مختلف العالم وأيضا شراكة بين قطاع الخاص المحلي وشركات عالمية للدخول في السوق العراقية)، مشيرا الى ان (رؤية العراق متكاملة بهذا الصدد في ما يخص نسب الدمار والمتطلبات المالية واللوجستية اللازمة لإعادة الاعمار وطرح فرص استثمار في مختلف القطاعات الطاقة والنقل والصحة والخدمات المختلفة)، واضاف ان (المؤتمر سيحقق انعطافة نوعية في مايتعلق بمسار الالتزام الدولي بتعهداتها السابقة بدعم الاعمار والتنمية في العراق بعد طرد داعش بالاضافة الى إعادة تسليط الاضوء عليها من جديد وتفعيلها على الأرض)، مبينا ان (الفا و500 شركة سجلت للمشاركة في المؤتمر بالاضافة الى توجيه دعوات الى سبعين دولة فضلا عن مشاركة منظمات مالية ودولية واقليمة)، وأوضح الحديثي ان (هيئة الاستثمار اعدت رؤية متكاملة تضمنت نحو 200 مشروع استثماري كبير بالإضافة الى المشاريع الوسطى)، لافتا الى ان (بعض المشاريع ستطرح بصيغة الشراكة بين القطاع الخاص مع القطعات الدولية وقد تكون نسبة الاستثمار بشكل كامل التي تمثل دول اوروبا وامريكا واسيا والمجاورة للعراق او بشراكة مع الخاص او الحكومي)، وتابع ان (الحكومة تركز على جانبين اساسيين في المؤتمر هما ضمان وجود شراكة في الاستثمار الفاعل في العراق والدعم اللوجستي الذي يمكن ان يقدمه المجتمع الدولي والعالم وكذلك بما يتعلق ببرامج المنح او القروض الميسرة التنموية التي ستقدم للعراق). فيما اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان مؤتمر الكويت سيشهد تأسيس صندوق اعادة اعمار مدن ومناطق العراق المدمرة . واضاف عضو اللجنة هلال السهلاني في بيان امس ان (هذا المؤتمر سيكون بوابة حقيقية لتنشيط عجلة المجالات الاقتصادية والتجارية فضلا عن خدمات البنى التحتية وكذلك القطاع السياحي)، مشيرا الى ان (الدعم المالي وحجم القروض المتوقعة من مخرجات المؤتمر لا تقتصر على الاموال العينية فقط وانما ستقدم الشركات الكبرى فرصا ومشاري استثمارية للعمل في العراق). وتضيف الكويت يوم غداً مؤتمرا دوليا بشأن إعادة إعمار العراق بعد شهرين من إعلان بغداد انتهاء الحرب ضد داعش . وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن (نحو ألفي شركة ورجل أعمال سيشاركون في المؤتمر الذي سيقدم المسؤولون العراقيون مشروعهم الضخم)، واضاف ان (اليوم الأول سيكون مخصصا لمؤسسات المجتمع، فيما سيخصص اليوم الثاني للقطاع الخاص بينما سيكون اليوم الأخير لإعلان المساهمات المالية للدول المشاركة). على صعيد متصل راى ممثل اليونيسيف في العراق بيتر هوكينز ان جذب القطاع الخاص يعطي إمكانية الوصول إلى الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والموارد المائية. وقال هوكينز انه (من اجل جذب المستثمرين من القطاع الخاص، قدمت الكويت والبنك الدولي تعهدات.لطمأنة القطاع حيث تم وضع منصة بيانات عن إعادة الإعمار تضمن الشفافية والمساءلة)، مضيفا (لذلك ستكون الأولوية في الكويت هي وضع الخطط والتحليلات وإيجاد الحلول حتى يتسنى للبلاد إعادة البناء والخدمات)، عادا ان (الاستثمار في الخدمات بما في ذلك التعليم سيعود بالنفع على البلاد بطريقة كبيرة). في تطور لاحق طالب النائب عن محافظة ميسان حيدر المولى ممثلي المحافظة بالانسحاب من المؤتمر في حال عدم إدراج حقوقها.وقال المولى في بيان امس (اطلعنا على المشاريع التي سيتم عرضها خلال مؤتمر اعمار العراق ولاحظنا غياب المحافظة عن خارطة المشاريع التي ستعرض بالمؤتمر وهو أمر مرفوض).