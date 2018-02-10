موجة أمطار وثلوج تجتاح كردستان الأيام المقبلة

ناسا: كويكب صغير يقترب من الأرض دون خطورة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلازلي التابعة لوزارة النقل ان تجتاح موجة من الثلوج والأمطار والعواصف مناطق كردستان بسبب منخفض جوي قادم من البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، فيما تشهد المناطق الوسطى طقسا غائما مع تساقط الامطار ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) امس ان (الطقس اليوم سيكون غائما فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق وان المنطقة الشمالية ستشهد طقسا غائما مع تساقط امطار ليلية في اماكن متعددة منها تكون رعدية احيانا)، واضاف ان (الطقس في الجنوبية سيكون غائما جزئيا مع ارتفاع لدرجات الحرارة وان الطقس يوم غد الاثنين سوف لن يطرأ عليه اي تغيير عن اليوم السابق في جميع مناطق العراق وان الطقس يوم الثلاثاء،المقبل في الوسطى سيكون غائما مع تساقط امطار في اماكن متعددة منها تكون رعدية احيانا، كما ستنخفض الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق)، واوضح البيان ان (الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار فيها تتحول بعد الظهر ابتداء من الاقسام الغربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة)، وتابع ان (الطقس في الشمالية سيكون غائما مع تساقط امطار رعدية تكون غزيرة في اماكن متعددة منها وفي الجنوبية سيكون غائما مع تساقط امطار في اماكن متفرقة منها وتصاعد للغبار). من جهتها أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، انه وبسبب منخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط والأحمر، يتوقع ان تجتاح موجة من الثلوج والأمطار والعواصف مناطق الاقليم.وقال بيان للهيئة ان (الموجة ستبدأ في ساعة متأخرة من اليوم الاحد وستستمر بشكل اقوى يومي الاثنين والثلاثاء وحتى ظهر الأربعاء المقبل)، وأوضح البيان، انه (يتوقع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية وأمطار غزيرة في المدن والقصبات بالاقليم ، مصاحبة بعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في جميع المناطق، خاصة يومي الاربعاء والخميس المقبلين).ومن جانب اخر مرّ كويكب جديد، يبلغ حجمه نحو40 مترا واكتشف منذ خمسة أيام، قرب الأرض على مسافة 64 ألف كيلومتر في الساعة 22:27 بتوقيت غرينتش، دون أن يشكل أي خطر.وقال مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، باول تشادوس في تصريح امس إنه (لم تكن هناك أي فرصة لتصادم الكويكب، الذي أطلق عليه 2018 سي بي، بالأرض)، وأضاف (على الرغم من أن 2018 سي بي كويكب صغير إلى حد ما، لكنه أكبر بكثير من الكويكب الذي دخل الغلاف الجوي فوق مدية تشيليابنسك الروسية عام 2013 وان الكويكبات في مثل هذا الحجم لا تقترب عادة بهذه المسافة من كوكبنا، ربما تمر مرة أو مرتين في العام)، واوضح تشادوس ان ( الكويكب رصد لأول مرة من خلال برنامج كاتالينا سكاي سيرفاي، بمدينة توسان في ولاية أريزونا، الذي تموله وكالة الفضاء الأمريكية لتسجيل الكويكبات التي تشكل خطرا محتملا على الأرض وعلى الرغم من أن مرور الكويكب عند هذه المسافة القريبة من المنظور الفلكي، فإنه لن يشكل أي خطر على الأرض)، وتابع ان (الكويكب 2018 سي بي اقترب من الأرض على مسافة 69 ألفا و700 كيلومتر، وهي ضعفي المسافة التي تبعد عن حزام الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في المدار الجغرافي الثابت ومر، هذا الأسبوع، كويكب آخر داخل المسافة القمرية واقترب الكويكب، الذي يعرف باسم 2018 سي سي، من الأرض في السادس من شباط عند مسافة 184 ألف كيلومتر وقُدر حجم الكويكب، الذي رصده أيضا برنامج كاتالينا سكاي سيرفاي، بنحو 15 إلى 30 مترا). واجتاحت عاصفة ثلجية شديدة مدن الولايات المتحدة الامريكية أدت إلى تساقط ثلوج بلغ منسوبها 23 سنتيمترا، وتسببت فى إلغاء مئات الرحلات الجوية مع توجهها شرقا لتهدد نيويورك ونيو إنجلاند بتراكم كميات كبيرة من الثلوج وهبوط درجات الحرارة.وقال بيان امس ان (تساقط الثلوج تسبب فى عشرات من حوادث السيارات على الطرق السريعة فى شيكاغو بينما واجه سكان ثالث أكبر مدينة أمريكية صعوبة فى الوصول إلى أماكن عملهم فى ظل استمرار العواصف التى امتدت من غرب مونتانا إلى جنوب ميشيغان).