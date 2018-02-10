تأثير البداية الجديدة

ان اختيار عمل جديد في بداية الأسبوع ممكن ان يجعلك تحقق أهدافك من خلال تأثير البداية الجديدة ، ذلك لان بداية كل أسبوع او شهر او سنة تحمل لك قفزة نفسية تسمح لك ان تترك أخطائك خلفك و تتطلع لبدايات جديدة في الحياة.

فقد وجد فريق من الباحثين بقيادة الباحثة( كاثرين ملكمان ) ان الزيارات لمراكز الرشاقة تكون في أوج التحسن في اللياقة عند بدايات النقاط المهمة في الحياة مثل عيد الميلاد و بداية انصاف السنة الدراسية و في بدايات الأسبوع .وفي تجارب اخرى في علم النفس اثبتت ان البدايات الجديدة ممكن ان تحسن من تحقيق الأهداف الشخصية للفرد و وتجعلنا نترك وراء ظهورنا الإخفاقات السابقة و موقننين بذلك من تحقيق الأهداف الجديدة في الحياةً.

ولقد أشارت الآية (9) من سورة الجمعة الى جعل يوم الجمعة يوم خاص وترك البيع فهو يمثل بداية جديدة من العمل والتجارة قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى? ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )، كما اشارت الآية (185) من سورة البقرة الى الصوم و ارتباطه بشهر رمضان قال تعالى (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وهو توقيت في كل سنة مرة اشارة الى بداية جديدة من العمل الحسن في الحياة، كما اشارت الآية (197) من سورة البقرة الى الأشهر الحرم التي يبدأ الحج فيهن ويعتبر الحج من اعظم المناسك التي تغير من حياة المسلم و تجعله الانسان الأمثل في تطبيق الاخلاق و الدين لذلك ذكرت الآية حتى بعض الاشياء المباحة في غير موسم الحج مثل الرفث اوالجدال فقد قال تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ? فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ?).

وتعتبر الجمعة وصيام رمضان و أشهر الحج من اعظم البدايات التي تغير من حياة الانسان الى الأفضل و تجعله يبدأ حياة جديدة تاركاً ورائه الأخطاء السابقة .

غلام محمد هايس