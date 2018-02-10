تعلّم

قررت تعلم اللغة الفارسية .. في الساحة الواسعة والمستديرة بتدرج نحو الجسر العابر نحو الضفة الاخرى .. تابعت (البسطيات ) الممتدة عبر فضاء غارق بشمس متقطعة بسبب الغيوم البيضاء التي ملئت زرقة السماء .. كتب متراصة بإهمال .. عناوين كثيرة ومختلفة .. صور ملونة زاهية الالوان .. رسومات لنساء جميلات شبه عاريات على أغلفة مجلات قديمة .. وقع نظري على كتيب حائل اللون .. مكتوب عليه : تعلم اللغة الفارسية بسبعة أيام .. ومرفقها عنوان هامشي (بدون معلم ) .. سحبته بشغف .. وأيقنت أن رغبتي بالتعلم ستتحقق .. البائع البدين جلس على صندوق صفيح مغطى بقماش متسخ .. حملق في سحنتي وهو يفرك لحيته المختلطة .. اقتنصت الفرصة بالحصول على كتابي التاريخي .. طالعت صفحاته الصفراء .. استوقفتنني كلمة ( شلولو حركي )يقابل معناها بالعربي ( أفلام كارتون ).. كلمات تخلخل اللغة أستكشف وسائل تكتنف شرفة مناخ تنتقل فيه مفردات تسافر عبر لغة ثانية .. ولساني يغرد بألفاظ عربية لها معاني غريبة .. تصادفني كلمة ( ميمون ) أنها تعني قرد .. يا الله كم أتعبتني القرود المحيطة بي .. لهم سُحن بشرية لكن تصرفاتهم ( انقلاب هوائي ) أشبه ما تكون ( غارة جوية ) لا ترحم سكوني .. عندما تتلاففنني علائق الكلمات عبر مسار لا أستوعبه .. تبقى فخاخ المفردات المجنونة تتوارث نوبات الاستخدام المجهول .. عبارات ثابتة ترزح تحت ضغط شديد .. لزمن طويل .. يترجم وصفاً يميل الى الوقوع في هستيريا الالفاظ ..

صالح جبار خلفاوي