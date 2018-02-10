يوفنتوس يهزم فيورنتينا ويعتلي صدارة الكاليتشيو

هاري كين نجم هوتسبير يسجّل 100 هدف في الدوري الإنكليزي

مدن – وكالات

نجح يوفنتوس في الخروج بنتيجة الفوز على فيورنتينا، في ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

سجل لليوفي فيديريكو بيرنارديسكي وجونزالو هيجواين، في الدقيقتين 57 و85? ليتصدر ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 62 نقطة، انتظارًا لنتيجة مباراة نابولي (60 نقطة) مع لاتسيو في الجولة ذاتها.

هدد يوفنتوس مرمى الحارس سبورتيلو، لأول مرة في الدقيقة الخامسة عبر تسديدة لم تكن صعبة على حارس فيورنتينا الذي أمسكها بسهولة، لكن فيورنتينا كان الأفضل في حيازة الكرة في أول ربع ساعة ولكن دون أن يخلق الفرص على مرمى البيانكونيري.

ركلة جزاء

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 17 لصالح فيورنتينا بعد عرضية من بيناتسي اصطدمت بيد جورجيو كيليني، وانبرى لها لاعب الوسط الفرنسي فيريتو، ولكن بعد اللجوء لتقنية الإعادة التلفزيونية تم إلغاء القرار.

لم يهدأ فيورنتينا واستمر في الضغط على يوفنتوس في مناطقه، وارتفع نسق المباراة مع رغبة واضحة من اليوفي في الهجوم والبحث عن الهدف الأول، ولكن من هجمة مرتدة ضاعت فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول من فيورنتينا عبر جيل دياز، حيث مر داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بيمناه ضربت بالقائم الأيمن، وعادت إلى بوفون لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

انطلق الشوط الثاني بصورة قوية من فيورنتينا، والذي وضع دفاع يوفنتوس في ضغط مستمر وسدد لاعب الوسط فيرتو، كرة قوية بيسراه مرت بجوار مرمى بوفون بقليل في الدقيقة 53.

وحصل فيديريكو بيرنارديسكي على ضربة حرة مباشرة على حدود المنطقة انبرى لها في الدقيقة 56 ونجح في التغلب على الحارس سبورتيلو بعد يسارية مخادعة سكنت شباك فيورنتينا ليتقدم اليوفي بهدف نظيف.

مع التأخر في النتيجة، ضاعف فيورنتينا جهوده لتسجيل هدف التعادل وأدخل أليجري أندريا بارزالي، مكان ستيفان ليشتشتاينر لمزيد من القوة الدفاعية، ثم دخل دوجلاس كوستا مكان كلاوديو ماركيزيو.

وفي الدقيقة 67 هدد اليوفي مرمى فيورنتينا عبر كرة عرضية من دوجلاس كوستا باتجاه هيجواين ولكن تسديدة الأخير اصطدمت بالدفاع وذهبت للركنية.

وكاد فيورنتينا أن يُعادل النتيجة في الدقيقة 71 بعد كرة تهيأت لسيريل ثيرو، داخل منطقة الجزاء، لكن بوفون خرج في الوقت المناسب وأبعد الكرة بقدمه، وسدد ميلان باديل، كرة أخرى قوية على مرمى اليوفي ولكنها اصطدمت بزميله جيوفاني سيميوني ومرت بجوار المرمى.

تواصل المد الهجومي للفريق البنفسجي في آخر ربع ساعة لكن يوفنتوس عرف كيف يواجه حماس أصحاب الأرض بل ونجح في إضافة هدف آخر في الدقيقة 85 بعد تمريرة من جورجيو كيليني من الخلف باتجاه القناص الأرجنتيني هيجواين الذي تقدم للأمام ووضع الكرة بيمناه في الشباك.

100 هدف

على صعيد اخر انضم الدولي الإنكليزي هاري كين نجم و هداف توتنهام هوتسبير إلى نادي المائة هدف الذي يضم اللاعبين الذين سجلوا لأنديتهم 100 هدف أو أكثر في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

و رفع كين رصيده من الأهداف في الدوري الممتاز إلى 100 هدف، بعدما أدرك التعادل لتوتنهام في مرمى ليفربول ضمن الجولة السادسة والعشرين من البطولة ، ليصبح اللاعب رقم 15 الذي ينجح في بلوغ أو تجاوز هذا السقف مع ذات الفريق.

وبحسب تقرير لصحيفة “ذا الصن” البريطانية، فإن هاري كين تمكن من بلوغ المائة هدف بعدما خاض 138 مباراة مع “السبيرز” في بطولة الدوري الإنكليزي ، محققا معدلاً زمنياً يبلغ هدفاً كل 111 دقيقة و 0.72 هدف في المباراة الواحدة ، وهو أفضل معدل تهديفي بين اللاعبين الخمسة عشر ، غير ان هذا المعدل سوف يتراجع تدريجياً مع تقدم اللاعب في العمر وتقلص مردوده التهديفي في وقت يتزايد عدد مبارياته في البطولة.

ويعتبر “الفتى الذهبي” الإنكليزي واين روني مهاجم نادي ايفرتون الأول في قائمة نادي المائة هدف بعدما سجل 183 هدفاً بقميص فريقه السابق مانشستر يونايتد خلال 393 مباراة لعبها معه في المدة من عام 2004 وحتى عام 2017.

ويأتي ثانياً “الغزال الأسمر” الفرنسي تيري هنري الذي سجل مع فريق أرسنال 175 هدفاً خلال 258 مباراة في المدة من عام 2000 وحتى عام 2007.

أما الإنكليزي آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الممتاز ، فهو يعتبر حالة استثنائية في نادي المائة هدف، بعدما حقق هذا الإنجاز بقميصين مختلفين ، حيث لعب أولاً لبلاكبيرن روفرز الذي سجل له 112 هدفاً خلال 138 مباراة لعبها ضمن صفوفه حتى صيف عام 1996 ? ثم الثاني مع نيوكاسل الذي سجل له 148 هدفاً خلال 303 مباريات لعبها معه لغاية اعتزاله في عام 2006 ?ليصل إجمالي رصيده من الأهداف مع الفريقين إلى 260 هدفاً قادته ليكون أفضل هداف في تاريخ المسابقة.

و يعتبر مانشستر يونايتد و ليفربول أكثر فريقين يضمان لاعبين في صفوفهما من نادي المائة هدف، حيث يضم مانشستر واين روني (183 هدفاً) والويلزي رايان غيغز (109 أهداف) والإنكليزي بول سكولز (107 أهداف) ، أما ليفربول فيضم أسطورة النادي ولاعب خط الوسط الإنكليزي ستيفن جيرارد (120 هدفاً) و مواطنه مايكل أوين (118 هدفاً) بينما يبقى الإنكليزي روبي فاولر أفضل هدافي الفريق بعدما سجل 128 هدفاً في مسابقة “البريميرليغ”.

وبالإضافة إلى هاري كين و واين روني ، فأننا نجد أيضًا الأرجنتيني سيرجيو اغويرو الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي ، يتواجد في نادي المائة هدف، بعدما سجل 148 هدفاً خلال 202 مباراة لعبها منذ انضمامه إليه صيف عام 2011.

الجدير ذكره بأن نادي المائة هدف لا يضم سوى الإنكليزي ماتيو لو تيسيي من فريق ساوثهامبتون و هاري كين و روبي فاولر و ستيفن جيرارد ممن لم يتوجوا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، بينما بقية اللاعبين المئويين نجحوا في تحقيقه حتى لو كان مع غير أندية أخرى.