سيرينا تثير الشكوك حول مشاركتها في البطولات الكبرى

لوس انجلس – وكالات

اضطرت سيرينا وليامز، للتعامل مع أمور متعلقة بصحتها بعد أن أنجبت طفلتها في سبتمبر / أيلول الماضي، واعترفت المصنفة الأولى على العالم سابقا في التنس، بأنها ليست واثقة من مشاركتها في البطولات الـ3 الكبرى المتبقية هذا العام.

وقالت سيرينا، التي تستعد للعودة للمنافسات مع الفريق الأمريكي عند مواجهة هولندا في كأس الاتحاد اليوم الأحد، بشأن إمكانية مشاركتها في البطولات الكبرى المتبقية هذا الموسم “في الوقت الحالي لا أدري”.

وأضافت للصحفيين: “في الوقت الحالي أركز في كأس الاتحاد، وبعدها سأرى ما يمكن أن يحدث”.

ولم تشارك وليامز في بطولات رابطة المحترفات منذ فازت بلقب أستراليا المفتوحة العام الماضي، وغابت عن نفس البطولة، وهي الأولى ضمن البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، بسبب مخاوف بشأن لياقتها بعد إنجاب طفلتها الأولى.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 36 عاما، بعد ذلك لمجلة فوج، إنها كانت طريحة الفراش لمدة ستة أسابيع، وعانت من مضاعفات منها انسداد رئوي ما اضطرها للخضوع لعدة جراحات.

لكن وليامز، التي بفوزها في أستراليا العام الماضي حققت رقما قياسيا في عصر الاحتراف بالحصول على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وتحتاج للقب واحد للانفراد بالرقم القياسي على مر العصور، والخاص بمارجريت كورت، لا تزال تملك الرغبة في التنافس بالبطولات الكبرى.

وأضافت: “أمامي الكثير من الأهداف بعيدة المدى بالتأكيد.. أحب أن أصل إلى 25 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بالطبع لكن أكره وضع حدود أمامي”.