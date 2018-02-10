ثورة الدكة تهدد سفينة النادي البافاري

اكتمال قائمة المصابين يعرض البايرن الى مشكلة البدلاء

برلين – وكالات

يعيش بايرن ميونخ أوقاتًا رائعة تحت قيادة مدربه المخضرم، يوب هاينكس، تنعكس بشكل واضح على نتائج الفريق البافاري في مختلف المسابقات.

قاد هاينكس الفريق البافاري لصدارة ترتيب البوندسليجا، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ باللقب، بالإضافة للوصول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا.

ونجح هاينكس في اجتياز المشاكل التي ظهرت في بداية الموسم مع كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن السابق، حيث أعاد الهدوء والاستقرار والثقة للاعبين، بالإضافة إلى رفع الأداء البدني.

مشكلة على الأبواب

ولكن سيواجه هاينكس مشكلة من نوع آخر خلال الأسابيع المقبلة، وهي اكتمال قائمة اللاعبين بعد تعافي المصابين باستثناء مانويل نوير، المتوقع عودته الشهر المقبل.

وعاد تياجو ألكانتارا، لتدريبات الفريق بعد غياب دام لأكثر من شهرين ونصف، بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.

ومع عودة تياجو، سيتم إرسال ثلاثة لاعبين إلى المدرجات، لمشاهدة المباريات، حيث سيكون هناك 19 لاعبًا يتم اختيار 16 منهم لخوض المباريات.

ويتعامل هاينكس، حيال هذا الأمر بهدوء، إذ قال: “بالطبع لدي فكرة واضحة حول كيفية اللعب في الأسابيع المقبلة، أنا سعيد لعودة الجميع، عندما يأتي فبراير ومارس وأبريل يجب أن يكون الجميع هنا وبلياقة كبيرة جدًا، وبشكل عام لدينا لياقة ممتازة”.

وأضاف: “أعرف بالفعل من سيتم إسقاطهم من قائمة الفريق، ولكن عليّ أن أخبر لاعبي فريقي أولاً”.

صدمة ثلاثية

ورجحت تقارير صحفية خروج الثلاثي خوان بيرنات وسبستيان رودي وساندرو فاجنر، من قائمة الفريق في المرحلة المقبلة.

وإن صحت هذه التقارير فسيشكل ذلك ضربة كبيرة للثلاثي المذكور، نظرًا لرغبتهم في المشاركة مع منتخابات بلادهم في كأس العالم بروسيا الصيف المقبل.

وشارك فاجنر ورودي في تتويج ألمانيا بكأس القارات الصيف الماضي، بينما تعود آخر مباراة لعبها بيرنات بقميص المنتخب الإسباني إلى سبتمبر/أيلول 2015.

ويتمنى الثلاثي الحصول على أكبر قدر من الدقائق للفوز بمقعد للمشاركة في كأس العالم، وبلا شك سيكون ذلك اختبارًا جديدًا لقدرة هاينكس في إرضاء لاعبيه.