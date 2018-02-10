الشرطة تتجول في شوارع الأمانة بقوة مهند علي

صحوة الطلاب وتراجع الميناء ونجم الأسبوع كربلاء

الناصرية – باسم الركابي

واصل قطار الزوراء سيره السريع بعدما دهس محطة النجف والمرور منها وإضافة نقاط الجولة الرابعة عشرة لرصيده الذي ارتفع الى 38 نقطة مستمرا بقوة في المقدمة بعدما قطع خطوة مهمة بالفوز على النجف بهدفين لواحد سجلهما عبد الرزاق ومهند محمد علي في الشوط الأول الذي شهد الاداء الجيد والسيطرة والتحكم بالكرة ومجريات اللعب الذي شهد تفوقا واضحا للنوارس التي حلقت عاليا وانهاء المهمة كما يجب على عكس أخر خمس جولات بقي يعاني منها عندما كان يتأخر في الشوط الأول ويبدو انه تدارك المخاطر مرة واحدة من حيث الأداء والنتيجة وحسم الامور خلال 28 وقد لاتسلم الجرة هذه المرة في مهمة لم تكن سهلة لكنه اللعب بطريقة ناجحة والرغبة في حسم الأمر من خلال قدرات اللاعبين التي أخذت ترتفع وتبلي البلاء الحسن في مجموعة تلعب بروحية الفوز العالية وبشعار لاخيار على الفوز الذي نجحت به خطوط الفريق في تقديم المستوى المطلوب عبر وقت الشوط الأول لتتجنب مشاكل الحصة الثانية التي شهدت انتفاضة لاهل النجف الذين لم يكن لديهم ما يخسروه بعد سعيا لتحقيق التعادل ليندفعوا لتغير مجرى اللعب والتقدم صوب النوارس والحد من تحليقها ونجح سجاد رعد بهز الشباك الذي أعطى جرعة معنوية عالية للاعبي الفريق في مواصلة اللعب بفاعلية والتقدم للأمام بثقة قبل ان يلغي الحكم هدف التعادل بداع التسلل وسط احتجاج اهل النجف بعد نهاية الوقت ضد الطرف المتهم دوما الحكم وكان الاجدر بالمدرب علي هاشم ومن احتج معه اللجوء الى المخاطبات الإدارية للاعتراض لأنها افضل من أي طريقة احتجاج أخرى ؟النتيجة المذكورة أوقفت تقدم النجف بعد مباراتين ناجحتين ضد الإخوة الأعداء والميناء قبل ان يحقق الزوراء الفوز الثاني عشر والتفوق بعدد النتائج والنقاط والأهداف والظهور المتكامل لكن الطريق لازالت طويلة وهو بالقادر على مواصلته بثقة ونجاح لانه اليوم بأفضل حالاته ويعكس قوته محليا والامل في ان تظهر أسيويا بعد مشاركات لم تحقق طموحات الفريق الذي يظهر في الجاهزية عندما يلاعب العهد اللبناني غدا.

قوة الشرطة

وعكس الشرطة قوته الهجومية للمرة الرابعة تواليا ليقلص الفارق التهديفي مع الزوراء الى هدف بعدما تغلب على الأمانة بثلاثة أهداف دون رد في مواجهة شهدت استمرار الهداف مهند علي بالتسجيل بعدما سجل هدفين د51 و92 ومهدي كامل الثالث د93 بعدما انتهى الشوط الأولى ابيض بعدما صمد الإمامة لغاية تسجيل الهدف الاول حينما لجا للدفاع للحد من قوة الشرطة التي ظهرت خلال الشوط الثاني في السيطرة واللعب واستمرار الهجوم ليكون اول فريق يسجل هدفين في الوقت البديل الممدد وتعزيز فرصة الفوز وقهر اولاد العاصمة قبل ان يستمر الشرطة بتقديم المباريات القوية وعبور الازمة الفنية في اخر خمس جولات وبات يضرب في أي وقت من مبارياته كما حصل في اللقاء المذكور الذي اكثر ما تفعله الفرق المتكاملة ومن تمتلك الأسلحة الهجومية فاعلة وهو ما ينطبق على الشرطة رغم مغادرة أيمن حسين للنفط لكن موجد القدرات التهديفية كما يظهر بأفضل دفاع والشيء المهم في اللقاء المذكور استمرار ظهور قوة الفريق البدنية حتى الاخير على عكس الأمانة الذي تقبل ثلاثة أهداف لتراجع المستوى البدني بين خطوطه التي كانت وراء الخروج بالنتيجة الثقيلة والحكم يهم في إطلاق صافرة النهاية بعد ان كان يمني النفس في العودة بالمباراة قبل ان تهتز شباكه في الوقت القاتل ويخرج من الباب الضيق بعد الهزيمة الرابعة وبقي في مكانه الثامن فيما رفع الشرطة رصيده39 والى 28 هدفاً وينتظر فرصة الانقضاض على الصدارة وإسقاط النوارس من القمة.

نجم الأسبوع

وعاد كربلاء بفوزه الأول على حساب مضيفه نفط الجنوب ليرفع رصيده الى ست نقاط ليواصل جمع النقاط في الجولات الأخيرة والتحرك ولو ببطء محققا ثلاث تعادلات مرتين في ملعبه والثالث في العاصمة قبل ان يعود من الجنوب بكامل العلامات في انتفاضة شهد عيها ملعب الزبير أعادت الروح للفريق الذي جمع ست نقاط من خمس جولات افتتح النتائج بالتعادل مع النفط والخروج بالاولى وبعدها مع الصناعات والكهرباء والفوز على الجنوب والعمل بقوة لترك موقعه الحالي عبر تصعيد الجهود فيما فشل الجنوب الذي يبدو لم يأخذ المباراة على محمل الجد والاستخفاف بالضيوف ليتلقوا درسا متواليا بالخسارة بعد الزوراء.

نجاح للطلاب

ونجح الطلاب في اختبار الميناء في الأداء والنتيجة وتحسين الموقع بعد الفوز الكبير بثلاثة أهداف لواحد رغم إن الضيوف تقدموا عن طريق مصطفى كريم الدقيقة الثانية تحت أنظار جمهور الطلاب الذين أصابهم القلق في ان يتعرض فريقهم لهزيمة كبيرة لكن سيف خالد هدء من الامور بعدما تمكن من إعادة فريقه والمباراة للبداية بهدفه د10 ليعيد التوازن والخروج بتعال بنهاية الشوط الأول والعودة بقوة وتفوق وفرض السيطرة مع انطلاقة الشوط الثاني قبل ان يعزز اركان عمار صفوف الطلاب بالهدف الثاني د62 ووضعها امام تحقيق النتيجة الايجابية التي رسم ملامحها المحترف صاموئيل بتسجيله الهدف الثالث د75 والقضاء على أمال الميناء بالعودة بخسارة اخرى فيما زاد طرد لاعبه حمزة عباس الطين في الوقت الذي مر الطلاب بنجاح هو الأفضل في خلال المرحلة الاولى قبل ان يزيد من أزمة الميناء بتلقي الخسارة الربعة تواليا والخامسة في الدوري وليتراجع للموقع الرابع عشر 13 نقطة في الوقت الذي تقدم الطلاب للصف السابع 21

التقدم للسماوة

وتقدم السماوة للموقع الحادي عشر اثر فوزه على جيرانه الوسط بهدف عن طريق ركلة جزاء نفذها هداف الفريق احمد حسين د35 متقدما موقعين سوية بفضل زيادة رصيده 18 نقطة محققا الفوز الأول على الوسط منذ صعود السماوة الذي جعل من ملعبه مسرحا مهما لمباريات الأرض واللعب بثقة امام أي عنوان قادم مستمدا قوته من جمهوره الذي خرج بسعادة غامرة لان فريقه يقدم ما عليه والكل يخدم الكل في موقع يحرص الانتهاء به للمرحلة الحالية في الوقت الذي استمر الوسط في دوامة النتائج المخيبة رغم تغير المدرب الأول بعماد محمد المطالب بحل الازمة في الموقع الثاني عشر في أسوء مشاركة منذ أربعة مواسم متلقيا الخسارة الخامسة.

تراجع الكهرباء

وتراجعت نتائج الكهرباء في الجولات الأربع الأخيرة ومعها موقعه حيث الخامس اثر تعادله مع البحري بهدف وتنتاب إدارته الشكوك في تغير الامور والعودة للمنافسة من خلال التعامل المطلوب مع الجولات القادمة على أمل إنهاء المرحلة الحالية بموقع في المقدمة في وقت لازال البحري في وضع متذبذب والفشل في إيقاف تداعيات النتائج الضعيفة بعد سبع خسارات متخليا عن بدايته الأفضل من الوقت الحالي حيث الموقع السادس عشر.

تعادل زاخو والصناعات

انتهى لقاء زاخو والصناعات بتعادلهما من دون أهداف ليرفع الأول رصيده الى احدى عشر نقطة خامس عشر الموقف و والأخر الى عشر نقاط ثامن عشر وتظهر النتيجة عادلة للطرفين في ضوء ما يقدمانه من مستوى ونتائج ويسعيان سوية لتدارك الامور والتقدم للإمام املا في تحقيق هدف المشاركة حيث البقاء إمام طريق طويل ومتوقع ظهور معاناتهما الفنية والمالية.

نقطة لميسان

وتقاسم فريقا الحسين وضيفه ميسان بالتعادل بهدف بعدما افتتح اهل الأرض التسجيل عن طريق احمد زياد د9 قبل ان يعيد كرار علي المباريات للبداية بهدفه د37 ليحرم فريق الحسين من الاستفادة من ملعبه وتقدمه بعد سلسلة مباريات فاشلة حيث الفوز الوحيد وسبع تعادلات وخمس خسارات متراجعا للموقع السابع عشر فيما تقدم ميسان للموقع السادس والتفاعل مع المباريات داخل وخارج ملعبه في وضع طيب عندما حقق الفوز بست مباريات والتعادل في ثلاث وخسارة خمس ويسير في الاتجاه الصحيح.

الدور الخامس عشر

وحددت لجنة المسابقات الاربعاء القادم موعدا لإقامة الجولة الخامسة عشرة عندما يلعب النجف والجنوب ثم البحري وكربلاء وفي اليوم التالي يلتقي الكهرباء والديوانية وميسان والشرطة والوسط والأمانة والصناعات والحدود والميناء والسماوة على ان يلعب الطلاب والزوراء والنفط والحسين الجمعة وتختتم السبت بلقاء الجنوب وزاخو.