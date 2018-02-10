الإختيار الإجباري لسياسات فاشلة – جاسم مراد

لم يعد من الممكن استنساخ تجربة فاشلة ، من حيث السياسات والتحالفات، او مايتعلق بالبرامج ان وجدت وطريقة الحكم وشخوصه ،و العلاقة بين الحكام والمواطنين ،والطبيعة الحاكمة لمركبات السلطة ، وفشل دعوات التغيير بالانتقال من نظام طائفي مناطقي حصصي ، الى نظام يعتمد المواطنة كمعيار للانتماء، والكفاءة طريق تحديد المسؤولية ، والنزاهة مركز الاختبار والاختيار ، والخطط البنيوية والاقتصادية والتنموية والتشغيلية طريق الدولة والسلطة والجهة الحاكمة للارتقاء بالوطن وتحسين شروط الانسان المعـــــــيشية والثقافية والتربوية .

هذا لم يتحقق طوال الاعوام الطويلة الماضية ، ولم يتلمس المواطن هناك نية أو رغبة في التغيير والانتقال من مرحلة فاشلة بامتياز الى اخرى تلبي مصالح المواطنيين وشروط بناء الدولة وتكريس القانونية والنظام المؤسساتي في العلاقة بين السلطة والناس ، مايلاحظ خلال فترة اقتراب الانتخابات البرلمانية هو تكريس للخطابات المخدرة للعقول والتخويفية ذاتها، والملاحظ ايضا هي الوجوه الفاشلة التجمعات ذاتها التي تريد العبور بالانتخابات للسلطة مرات ومرات .

كنا نأمل ان لاتستخف تلك الاحزاب والكيانات والشخصــــــيات بعقول المواطنين ، وكنا نرغب ان لايتم تدوير الشعارات والشخصيات ونتقالها من اليد اليسرى الى اليد اليمنى ، وكنا نتأ مل ان تراجع تلك الكيانات والاحزاب المرحلة الماضية بكل مافيها من مساوئ وممارسات خاطئة حينا ومخجلة حينا اخر ، لانه ليس هناك اسوأ من جرأة المسؤول المؤتمن على حقوق الناس والاموال العامة ويختلسها ويسرقها ويتلاعب بها لمصلحته وجماعته والحاشية المحيطة به .

هذا لم يحصل والكل يدعي النزاهة والصدقية والاخلاص ، ولاندري إذ كان كل ذلك موجودا فلماذا إذن لهيئة النزاهة ، ولماذا ترتفع اسهم العراق في الشفافية الدولية الى مراتب متقدمة من بين الدول المتلاعبة بالمال العام وحقوق المواطنة .

المهم مما تقدم ، نحن نعتقد ليس هناك جرئة وطنية لنقد الذات ، ونعتقد ايضا انتخابات هذه السنة لاتختلف عما سبقتها ، شعارات فارغة ووعود كاذبة وتدوير لنفس الشخوص والاسماء والتحالفات ، قد يطرأ تغيير في بعض التحالفات لكن ذلك لايغير شيئا .

الملاحط في هذه الانتخابات هناك دول اقليمية ودولية ستدخل بقوة عبر ترشيح شخصيات وكيانات وتجمعات بغية ان يكون لها دور في ادارة الملفات السياسية وفعالية في تحريك الامور نخو الصراعات الداخلية تارة وتعطيل المشاريع النهضوية إن وجدت تارة اخرى .

فبعد فشل مشروع داعش وكل خطط التلاعب بخارطة الوطن عبر انهار من الدماء قدمها خيرة شباب العراق ، ستدخل الاطراف الاقليمية والدولية على الانتخابات باساليب جديدة في مقدمتها المال وتفعيل الصراع المذهبي والتخويفات من الاخرين .

ولعل اخطر مافي هذه المرحلة هو عجز من قاد الحكم في السنوات الماضية وعدم قدرته على التجديد والعمل بمنهجية وطنية وحاكمية مواطنية ، وصعود اعداد هائلة من الكيانات السياسية جديدة بدواعي التغيير وهي بالاساس لديها اجندة محسوبة ومحكومة، فالقادمون الجدد لم نسمع ونقرأ عن برامجهم التغييرية ولم نعرف الكثير عن شخصياتهم ، مما يجعلنا ان نستقرئ بان لهذا العدد الكبير من الاحزاب والكيانات القادمة للانتخابات ، لها هدفان ، المال ، والسلطة ، وبما إن السلطة مركبة على اساس المحاصصة فهي بطبيعة الحال ضعيفة ، ثم بما إن الحساب ضعيف والجماعات متوزعين على السلطة فإن المال العام سهل اختراقة ولفلفته .

قلنا اكثر من مرة نحن بلحاجة الى سلطة وطنية تقودها الاغلبية لكي يتم محاسبتها واسقاطها حينما تفشل في تادية برنامجها ، ثم حاجتنا الماسة الى معارضة قوية ووطنية تراقب وتحاسب وتثور الشارع وليس الى معارضة مستوزرة تبحث عن المكان قبل الاعتبار .

بعد هذه التضحيات الكبيرة من شباب العراق في مواجهة الارهاب والانتصار علية ، من المفترض ليس مسموحا جماهيريا العودة لنفس الفشل والقبول بشعارات بائسة ، مثل الان سنتوجه للبناء وغدا نحقق الرغبة للمواطن بوطن مزدهر ، وهي بالتأكيد شعارات فاشلة تستهدف صعود الفاشلين وحرمان الكفاءات من المشاركة في صياغة برنامج العمل لمرحلة يحتاجها الناس ..