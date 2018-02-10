نائب يتّهم مؤيدي شرط الحصول على الشهادة الجامعية بالأنانية وخبير لـ(الزمان):

لا أستبعد الأخطاء عند تحقّق مفوضية الإنتخابات من وثائق المرشّحين

بغداد- شيماء عادل

أكد خبير قانوني ان مفوضية الانتخابات تعمل على التأكد من صحة الشهادات الدراسية للمرشحين الى الانتخابات المقبلة من خلال مفاتحة الجهات المعنية قبل ان تسمح لهم بدخول الانتخابات , فيما اتهم نائب المطالبين بشرط الحصول على الشهادة الجامعية بالانانية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.وقال الخبير القانوني طارق حرب لـ(الزمان) امس ان (التزوير يعد جريمة مخلة بالشرف ومن شروط الترشيح لانتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات ان لا يكون المرشح قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف وعليه فإن اشتراك المزور بالانتخابات يعد غير قانوني). واضاف معلقاً على كشف وزارة التربية 255 شهادة مزورة خلال شهر واحد ان(الكشف عن الشهادات المزورة التي اعلنت عنها وزارة التربية لاتعود الى الوزارة المذكورة وانما لجهات حكومية اخرى جاءت نتيجة تعينيات سابقة وعندما قامت الدوائر المذكورة بمفاتحة وزارة التربية عن صحة الشهادات التي عينوا بموجبها فتم الكشف عن عن حالات التزوير).

اوامر تعيين

وأوضح حرب ان (مثل هذا التزوير يكتشف بعد التعيين او صدور اوامر التعيين بينما الامر يختلف في الانتخابات إذ ان مفوضية الانتخابات قبل الانتخابات او قبل ان تعد ترشيح المتقدمين قانونياً تتولى مهمة مفاتحة وزارتي التربية والتعليم العالي للتأكد من شهاداتهم وهذا اجراء جيد جدا خلافا للدوائر الحكومية التي تصدر اوامر التعيين ومن ثم تفاتح الجهات المعنية للكشف عن حالات التزوير) مستدركا (رغم التأكد وحرص المفوضية على كشف التزوير فقد تحدث اخطاء والسبب يعود الى وجود اسماء متشابهة او تخرج المرشح منذ سنوات عديدة وقد تعرضت مستنداته للتلف او الضياع او التمزيق ). ودعا حرب الجهات المسؤولة ومفوضية الانتخابات الى تكثيف التدقيق وطالب الاحزاب بـ(تدقيق شهادات مرشحيها قبل ان ترسل اسمائهم الى المفوضية)، مضيفاً انه(لا يجوز للاحزاب من الناحية الادبية والاخلاقية ان تضع نفسها في هذا الموقف بالتالي لا بد ان تدقق بشهادات مرشحيها قبل ارسالها للجهات المسؤولة بدلا من الكشف عليهم عن طريق المفوضية فيتعرض الحزب للاهانة بسبب المزورين ). من جهته أكد وزير التربية محمد اقبال في بيان امس (استمرار الحملة التي أطلقتها الوزارة من أجل القضاء على الشهادات المزورة والحرص الكبير على ترصين العمل الحكومي وتنقيته من اساليب التزوير المختلفة.وأضاف ان (اللجان المختصة في وزارة التربية استطاعت خلال شهر كانون الثاني الماضي فقط تسجيل اكثر من 255 حالة شهادة مزورة لمختلف الجهات) واوضح ان (الوزارة أنهت المحاضر التحقيقية بحق المزورين والمصادقة عليها) مبينا أن (الوزارة قامت بتبليغ الجهات المتضررة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي التزوير) وشدد اقبال ان (الوزارة ستعمل بشكل اقوى وبهمة اعلى للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، ومحاربة الفساد بجميع اشكاله وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم والحفاظ على أهمية الشهادة الدراسية ومكانتها المجتمعية) .في غضون ذلك انتقد النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود شرط الحصول على شهادة جامعية للترشح للانتخابات المقبلة.وقال الصيهود في بيان امس ان (الاصلاح الحقيقي يكمن بشمول جميع شرائح المجتمع للترشيح في الانتخابات وليس بغلق الابواب امام الكفاءات) .ورأى ان (الترشيح للانتخابات حق مشروع لكل مواطن عراقي يتمتع بالكفاءة والنزاهة والمهنية والمقبولية لدى الجماهير). مضيفاً ان (الذين يصرون على اعتماد شهادة البكالوريوس كحد ادنى وشرط اساس للترشيح تغلب عليهم الانانية والفردية وتقديم مصالحهم الشخصية على المصلحة العليا للبلد(واضاف ان (الشهادة وحدها لا يمكن ان تكون المعيار الحقيقي في تحمل المسؤولية والتصدي لها بما يخدم المجتمع ، فضلا عن ان اعتماد شهادة الاعدادية بالتأكيد سيتيح الفرصة لاكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع للترشيح بالانتخابات ، وبالتالي على الجميع تغليب المصلحة العامة للبلد على مصالحهم الشخصية والحزبية التي لم يجني منها الشعب سوى الخيبة والفشل في شتى المجالات). من جهة اخرى ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى بالزام مجلس النواب باضافة شرط التخلي عن الجنسية الاجنبية ضمن شروط عضويته.

اكتساب جنسية

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان امس إن المحكمة (نظرت دعوى بطلب الزام المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، باضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى.

وذلك استناداً للمادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب)، وأوضح أن (المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه في المادة 18/رابعا منه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور لكن قيام المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب باصدار القانون أو باضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم 30 لسنة 2005، وفي المادة 93 من الدستور).وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد قال في الاول من شباط الجاري ان (هناك نصاً دستورياً يمنع مزدوجي الجنسية من تسنم المناصب السيادية ولا اعتقد ان الامر بحاجة الى صياغة قانون لكن هناك حاجة لارادة في تطبيق الدستور).