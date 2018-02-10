دورتان بالترجمة الفورية وأساسيات اللغة الإنكليزية في دار المأمون

موظفو الداخلية والخارجية يتدرّبون في وزارة الثقافة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اقامت دار المأمون للترجمة والنشر في وزارة الثقافة والسياحة والآثار دورتين في اللغة الانكليزية والترجمة. وقال مصدر في المكتب الاعلامي في الدار لـ(الزمان) امس ان(الدار نظمت دورة للترجمة الفورية للمبتدئين يحاضر فيها رئيس المترجمين الأقدم منذر كاظم حسين)، موضحاً ان(الدورة التي انطلقت يوم الأحد المواضي وتستمر شهراً بمعدل ثلاثة أيام بالأسبوع تهدف الى تكمية مهارات المترجم). وتابع ان (موظفين من وزارتي الخارجية والداخلية بالاضافة الى عدد من موظفي الوزارة انتظموا في هذه الدورة)، مشيراً الى ان(الدورة تتضمن ثلاثة محاور رئيسة هي كيفية بناء المترجم الفوري ومواصفات المترجم الفوري وواجبات المترجم الفوري). الى ذلك، اقامت الدار دورة ثانية في أساسيات اللغة الانكليزية للمبتدئين. واوضح المصدر ان(هذه الدورة تأتي ضمن المنهاج الثقافي السنوي لدار المأمون للترجمة والنشر)، مضيفاً ان(دورة أساسيات اللغة الانكليزية للمبتدئين التي انطلقت ايضاً الأحد الماضي تهدف الى تنمية مهارات المبتدئين). وتابع ان(الدورة التي تحاضر فيها المترجمة سميرة كاظم عنبر ستستمر أسبوعين وبمعدل ساعتين يومياً وتقام في قاعة المركز التدريبي للترجمة في الدار)، مشيراً الى ان(الدورة تركز على أساسيات اللغة الانكليزية للمبتدئين من اجل تطوير قابليات ومهارات الموظفين واطلاعهم على الثقافات الأخرى)، موضحا ان( الدورة تتضمن دراسة نصوص لغرض ترجمتها ومعالجة الأخطاء تمهيداً لالتوسع بالمنهاج لإعطاء كورسات متقدمة في وقت لاحق).وتسعى دار المأمون من خلال هذه الدورات لدعم الساحة الترجمية وتطوير المترجم العراقي حرصاً على مواكبة التطورات وطرق التدريب الحديثة.

تفكيك عبوة

على صعيد اخر تمكنت قيادة شرطة المثنى من تمكن مفارز مكافحة المخدرات في الرميثة من إلقاء القبض على شخصين اثنين من سكنة النجف متهمين بالمتاجرة بالمخدرات، بحوزتهم 14 الف قرص مخدر, فيما تمكنت القوات الامنية من ضبط وتفكيك 20 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في منطقة السعدان.

وقال قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود في تريح امس ان (إلقاء القبض تم بعد جمع المعلومات عن موعد دخولهم للقضاء). مشيرا إلى أن ( المتهمين اعترافا بعد إجراء التحقيقات معهما في احد مراكز وتم التحرز على المواد المضبوطة بحوزتهم تمهيدا لعرض ملف القضية على القضاء).وكانت محافظة المثنى، قد اعلنت عن اتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات التي بدأت تتزايد في أوساط المجتمع.

وتعلن قيادة شرطة المثنى بين فترة وأخرى عن ضبط كميات متفاوتة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على المتاجرين والمتعاطين لهذه المواد ، فيما أشارت في وقت سابق أن معظم هذه المواد تدخل إلى المحافظة من محافظتي والنجف. وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني العامة امس إن (مديرية الدفاع المدني تلقت بلاغا من مديرية شرطة محافظة المثنى حول وجود مخلفات حربية في قضاء الوركاء بالمنطقة المحاذية للطريق الدولي) وأضاف أن (المديرية وجهت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية الدفاع المدني بالمثنى بإجراء عمليات المسح الميداني في المنطقة) مشيرا الى ان (الفرق عثرت على350 قذيفة دبابة ومدفع مختلفة الاحجام والانواع). وفي بغداد قال بيان لقيادة العمليات تلقته ( الزمان) امس ان ( قوة امنية تمكنت من ضبط وتفكيك 20 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش في منطقة السعدان، جنوبي بغداد).وأضاف ان (قوة امنية اخرى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين بتهم الإرهاب، بعد متابعة استخبارية لهم في جانب الكرخ).وتابع (في الوقت الذي تمكنت فيه القوات الأمنية وبالتنسيق مع مكافحة الجريمة المنظمة من إلقاء القبض على متهمين اثنين بتجارة الأسلحة الخفيفة، وبحوزتهم مسدسات ومخازن، تم احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة).

جروح متفاوتة

وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة زرعها ارهابيون على جانب طريق منطقة هور رجب التابعة للدورة استهدفت دورية تابعة للحشد العشائري، ما ادى الى استشهاد احد منتسبي الحشد العشائري وإصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة)

.وفي الموصل قال مصدر امس ان (قوة أمنية نفذت حملة دهم وتفيش في حي البكر وسط مدينة الموصل, أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه بهم, من بينهم مسلح يحمل مسدساً كاتماً للصوت).وأضاف أن (القوات الأمنية نقلت المشتبه بهم الى مركز امني للتحقيق معهم, فيما اعترف المسلح بتهديده عدة أشخاص).