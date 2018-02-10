إنخفاض حجم تسويق الحنطة والشعير إلى النصف

ذي قار تطرح مطار ومصفى الناصرية للإستثمار في مؤتمر الكويت

بغداد – الزمان

كشف محافظ ذي قار يحيى الناصري عن ان المحافظة ستطرح ستة مشاريع كبيرة امام المستثمرين في مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق ، ابرزها مشروع استثمار مطار الناصرية وانشاء مصفى الناصرية.

وقال الناصري في تصريح ان (المؤتمر يشكل فرصة مهمة بالنسبة للمحافظة بشكل خاص وللعراق بشكل عام ، اذ سيفتح الطريق لدعم مشاريع اعادة الاعمار والبناء وسيمهد لدخول استثمارات كبيرة للبلاد) .

واوضح ان (محافظة ذي قار ستحضر المؤتمر وستطرح ستة مشاريع للاستثمار اهمها مشروع استثمار مطار الناصرية الدولي وانشاء مصفى الناصرية النفطي واستثمار المدينة الصناعية فضلا عن مشاريع في القطاع السياحي واخرى في القطاع السكني) .

تسهيلات ادارية

ونوه الى (الوضع الامني المستقر في المحافظة مقارنة ببقية المحافظات العراقية الاخرى وهو ما يعد نقطة جذب للمستثمرين ، فضلا عما تتعهد به المحافظة من تسهيلات ادارية وقانونية لهم) . من جهتها تعهدت وزارة النفط امس بعرض مشروع مصفى الناصرية على المستثمرين في مؤتمر الكويت. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح ان (الوزارة ادرجت بالفعل التصاميم الخاصة بالمصفى وبطاقة انتاجية قدرها 150 الف برميل يوميا ضمن قائمة المشاريع النفطية الاستثمارية المخصصة للعرض على المستثمرين في الكويت) . واوضح ان (الوزارة خططت بأن يصمم المصفى بمواصفات حديثة وتكنلوجيا متطورة)، مؤكدا ان (الوزارة ستقدم من جانبها جميع التسهيلات للشركات الراغبة باستثمار المصفى) .

ومن المقرر ان يعقد مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق في المدة من 12 الى 14 من شباط الجاري .

على صعيد آخر توقع رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار مقداد الياسري انخفاض مستوى التسويق من محصولي الحنطة والشعير بنسبة 50 بالمئة في ظل تلكؤ الموسم الزراعي بسبب شح المياه وعدم إكمال الخطة الزراعية البالغة 380 الف دونم.وقال الياسري في تصريح ان (190 الف دونم تمت زراعتها من خطة الموسم الشتوي وهو يشكل ما نسبته 50 بالمئة الأمر الذي سينعكس على عملية تسويق المحاصيل).

فوائد تأخيرية

من جانب اخر اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء ويرأسها وزير التخطيط سلمان الجميلي عددا من القرارات والتوصيات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي وذلك خلال جلستها الرابعة التي عقدتها أمس ابرزها الزام وزارة التجارة بتغطية السكر والزيت من المنتج المحلي.

وذكر بيان ان (اللجنة قدمت توصية إلى مجلس الوزراء باعفاء المقترضين من صندوق التنمية الملغى من جميع الفوائد التأخرية والغرامات المترتبة بذممهم على اصل القرض بسبب تأخرهم في التسديد على ان يتم تسديد اصل الدين خلال مدة لاتزيد عن 3 سنوات والتوصية برفع منع السفر عن المقترضين من الصندوق المذكور ما لم تكن هناك قضايا اخرى بذمة المقترض).واضاف ان (اللجنة رفعت توصية إلى مجلس الوزراء بالزام وزارة التجارة بتغطية احتياجات البطاقة التموينية من مادتي السكر والزيت المنتج محليا في المشاريع الصناعية المسجلة في التنمية الصناعية او الهيئة الوطنية للاستثمار).وتابع البيان (كما قررت تشكيل لجنة برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وعضوية وكيل وزارة النقل ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية ومدير عام من الهيئة الوطنية للاستثمار ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء وممثل عن الهيئة التنسيقية العليا للمحافظة غير المرتبطة باقليم تتولى دراسة مقترح وزارة النقل الخاص بتعديل نظام الاجور في المطارات المدنية على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اسابيع).إلى ذلك قررت اللجنة (الموافقة على طلب وزارة المالية باعتبار ان مشاريع القروض ملزمة باتفاقيات القرض ولا تسري عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية واعفائها من الرسوم والضرائب لكونه مشروع استثماري على ان يكون المشروع مدرجا في الموازنة الاستثمارية التي تعدها وزارة التخطيط).