الأسراء تحتفل بنيل تدريسية الإمتياز من جامعة بغداد

بغداد – الزمان

نظم تدريسيو طلبة قسم الاعلام بكلية الاسراء الجامعة احتفالاً بمناسبة نيل التدريسية في القسم مارلين اويش هرمز شهادة الدكتوراه بدرجة الامتياز، وحضر رئيس القسم عبد الكريم العيبي وتدريسيو القسم الاحتفال.

وتضمن تقديم تقرير مصور تخللت مجموعة من التهاني والتبريكات ، وموجز عن وقائع المناقشة العلنية ، أعده طلبة المرحلة الرابعة بفرعي الصحافة والصحافة الإذاعية والتلفزيونية الى استاذتهم بمناسبة نيلها الشهادة .

وكانت اطروحة اويشا احدى طالبات بكلية الاعلام بجامعة بغداد قد نوقشت بعنوان (توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في الحرب النفسية الموجهة الى المجتمع العراقي – رسائل تنظيم داعش في موقع تويتر انموذجاً).

وتألفت لجنة المناقشة من ا.د جليل وادي عضواً خارجياً ، وا.د هاشم حسن رئيساً و ا. د احمد عبد المجيد مشرفاً ، وا.م .د شكرية كوكز السراج عضواً ، ومحسن عبود كشــــكول عضواً خارجياً ، وقد جرت المناقــــــشــــــة بأجــــــواء علمــــــــــية اشاد فيها المناقشون بما جاءت به الاطروحة في الجانبين النظري والتطبيقي وبما خرجت به من نتائج واستنتاجات قيمة.

وهذه هي الاطروحة الاخيرة التي يشرف عليها الدكتور احمد عبد المجيد بعد احالته على التقاعد فـــــي 1 تموز الماضي.