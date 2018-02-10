عبد الكريم قاسم.. يعدم مرتين

رسالة الى معالي وزير الثقافة – علي العكيدي

قبل عامين سافرت الى المانيا وبقيت هناك اسبوعين وجدت مالم أجده طوال حياتي ،وجدت دولة كل ما تقوم به هو لصالح المواطن ،اذ تحس وانت هناك بأن الحكومة جاءت من أجلك فقط ،فكل ما تراه وتلمسه وتحس به، يصب في خدمتك كمواطن وانسان .

جميل جدا ان تكون مواطناً في دولة تعمل لمصلحتك ،تنام ليلا وانت آمن ،تنهض صباحا ،مدرستك بانتظارك ،كليتك بانتظارك ،عملك بانتظارك وتعود واسرتك بانتظارك ، بيتك ملك لك ، كل الخدمات مقدمة لك فقط لأنك مواطن، وانسان ولك حقوق ،أما انت فهنا سيكون دورك مهماً ينسجم مع أهميتك في الحياة، وعليه سيكون عطاؤك لا محال مركّز ويصب في نفس الخانة التي تستلم عطاءات الأفراد والحكومة في آن واحد ليكتمل المشهد ويكون رائعا .

العراق في ظل الجمهورية الاولى 1958…1963م عاش زمنا رائعا ،صحيح كانت هناك ممارسات سياسية حدثت نتيجة لتحول العراق من العهد الملكي الى العهد الجمهوري اي انها كانت مرحلة انتقالية لابد وان يحدث فيها ما يعكر الجو ،الا ان انجازات الحكومة وعملها الدؤوب والمستمر والمبني على اساس خدمة الانسان واشباع حاجاته كان هو الساند ،و هوالذي تصدر المشهد وغطى على السلوكيات السياسية غير المنظمة.

ومن هنا ظهر بالواجهة رجل عده الشعب العراقي بأغلبيته على انه رجل المرحلة والزعيم الذي لا ينام إلا وقد انجز من المهام ما ينجزه غيره لعشرة ايام ، رجل كان يصارع الزمن كي يطور البلد، وانجازاته تتكلم عما اذكره في هذا المقال، المقربين اليه والذين كتبوا عنه ذكروا ان الرجل كان ينام اربع ساعات فقط باليوم والعشرين المتبقية يقضيها بين وزارة الدفاع مقره كرئيس وزراء او بين التجول في الشوارع كمسؤول حكومي كبير أو بالأصح رئيس الفريق الحكومي الذي لابد له ان يحترم الشعب .

وعودا على بدأ فان رباط حكاية المانيا وطيب الحياة فيها أنه لو ظل العراق أو بالأصح ترُك ليأخذ دوره في عهد المرحوم بإذن الله الزعيم عبد الكريم قاسم لأصبح اليوم كألمانيا والسبب واضح وهو صدق الانتماء ونكران الذات بالنسبة للقيادة وحب الشعب والرغبة بتطوير البلد.

بعد احداث التاسع من نيسان عام 2003م حيث كان القلم العراقي غافلا او متجاهلا لحالات النقد ، نهضت الاقلام للتعبير عن رأيها في فسحة الاعلام الديمقراطي الذي ظهر في الواجهة ، فراحت الاقلام تكتب عما تراه صحيحا دون خوف من السلطة، حيث أخذ الكُتّاب كلٌ يكتب ما يراه مهما وضروريا ، وهكذا حصل الزعيم قاسم على نصيب مهم من اقلام الكُتّاب فكتبوا عنه وابرزوا سيرته الحسنة وأثنوا على انجازاته، حتى أن قسما منهم انتقده بقوة لهفوات حصلت في زمانه استحق عليها النقد اللاذع من وجهة نظرهم .

انا صاحب هذا المقال ولكوني مؤمناً إيماناً عميقاً نتيجة لقراءتي الدقيقة لتاريخ العراق المعاصر ،بان الرجل قدم وأجاد وأفاد من ناحية ولكون اختصاصي الدقيق كاكاديمي هو التاريخ من ناحية ثانية ،اخذ قلمي طريقه بالكتابة بمقالات منها السياسية والتاريخية ومنها المقالات التي تتعامل مع نبض الشارع وهمومه ، واغلب المقالات كتبتها في مناسبتين احدهما في تموز ذكرى ثورة الرابع عشر والاخرى في شباط ذكرى اعدام الزعيم ،جمعت المقالين على بعضها للأعوام من نيسان 2003م والى الان ،ثم اخذت بكتابة تمهيد يتحدث عن العمق الزمني للعراق وألحقته بالمقالات فأصبح لدي مخطوط من عشرات الصفحات سميته (لهفة المشتاق…. لبناء العراق) وقدمته الى دار الشؤون الثقافية العامة وهي مؤسسة حكومية وان كانت من ضمن المؤسسات التي تكتفي بوارداتها (التمويل الذاتي)الا انها حكومية المنشأ والعائدية ،متأملا ان يتحول مخطوطي الى كتاب يضاف الى أحد عشر كتاباً آخر أنا مؤلفها اخذت طريقها للنور منذ عام 2003م ،واذا بيّ اصطدم بقرار الخبير العلمي الذي وجد ثغرات بسيطة لا قيمة لها أوصى بموجبها بعدم طبع الكتاب ،والله وحده يعلم ماهي الدوافع الرئيسة لتلك التوصية ، اذ ان الجميع يعلم ان الزعيم عبد الكريم قاسم رجل مُختلف عليه ،فمنهم من يحبه ويغلو فيه ،ومنهم من يبغضه دون مبرر، لذلك أقول أن الدلائل تشير على ان الخبير العلمي كان من النوع الذي يبغض الزعيم ،واستند بذلك على نوع الملاحظات التي سجلها والتي لو قرأها أي منصف لقال لا تستوجب هذه الملاحظات التوصية بعدم الطبع ،ومن هنا قدمت اعتراضا بالموضوع والتقيت بالسيد المدير العام لدار الشؤون الثقافية والذي كان متفهما كل الفهم لأهمية طبع المزيد من الكتب التي ستحكي للأجيال قصة زعيم أحبه شعبه واحب شعبه واخلص له كل الاخلاص. لكني تفاجأت أخير بقرار اللجنة الخاصة بالنشر من إنها اعتمدت رأي الخبير الأول وتوصيته بعدم طبع الكتاب ،وهكذا كما أعدم خصوم الزعيم السياسيين الزعيم لاختلافهم معه بالتوجه قبل اكثر من نصف قرن، اليوم أصحاب الزعيم ومحبوه كما يدّعون أعدموا الزعيم ثانيـــــــــة حين رفــــــــــضوا دون وجه حق طبع كتاب في مطابع الحكومة يتحدث عن إنجــــــــازاته بحجة ان جزءاً منه جاء على شكل مقالات.