قصص وحكايات من خلف القضبان على لسان رواتها

أحداث يعاد تأهيلهم بعد أن غرر بهم داعش

بغداد – إخلاص العامري

هناك في ذلك المكان الموحش والذي اكتست جدرانه ثوب الشتاء والعتمة فما عادت خيوط الشمس الذهبية المتسللة عبر النوافذ والقضبان تقوى على انارته ولا يغمر الدفء ساكنيه وإن التحفوا بغطاءٍ من نار .390 نزيلاً من محافظات مختلفة ضمتهم مدرسة تأهيل الأحداث في منطقة الطوبجي تباينت جنحهم وجرائمهم مثلما تباينت افكارهم وقصصهم . وهنا سأدون بعضا من تلك القصص والحكايا التي روها لي داخل زنزانات السجن وأنقلها لكم بكل أمانة وإخلاص وحتماً ستكون هناك حكايات أخرى يضمها كتاب سيصدر عن دار ثقافة الأطفال قريبا للمؤلف طالب كاظم الذي كنت برفقته عند زيارة مدرسة تأهيل الاحداث:

غسيل دماغ

أي أفكار إرهابية سيطرت على عقله الصغير واية وسيلة من وسائل غسيل الدماغ استخدمها عناصر داعش ضد الأطفال ليجعل منهم أشباه دمى يسيرها كيفما يشاء. وكيف لطفل لم يتجاوز الثانية عشر من العمر حينها بالانتماء لتنظيمهم الهش فـ ( محمد ع.) الذي حمل أعباء فقر عائلته وعانى من الظلم والجور كبقية أبناء مدينته الموصل الحدباء. القي القبض عليه في الشهر التاسع من العام 2017 كلمته ودموع الندم تغسل روحه قبل عيونه وقـــــال (أتمنى ان تنقضي مدة ســــــجني بسرعة لأعود إلى بيتي وأنـــعم بأحضان والدي المريــــــــض والذي زاد من مرضــه الم فراقي ووفاة والدتي حزنا عليَ).

بيع السكائر

اعتاد (محمد ع. أ) والمولود في مدينة الموصل عام 2003 على العمل ليعيل عائلته الفقيرة وبعد سيطرة داعش على المدينة وفي العام 2015 اقيمت له محكمة شرعية من دولة الخرافة بتهمة ( بيع السكائر ) والمنافي حسب معتقداتهم للشريعة الاسلامية وحكمت عليه بالجلد والسجن لمدة شهر مع دفع غرامة مالية مقدارها (500) الف دينار . واثناء مدة حبسه تعرض محمد الى ابشع أنواع التعذيب ليس بجسده فقط وانما بافراد عائلته كوسيلة ضغط للايمان بأفكارهم لتكون المحصلة النهائية الإنتماء لتنظيمهم .القي القبض عليه وحوكم بالسجن خمس سنوات امضى منها سبعة اشهر . كل كلمات الاسف والندم والاعتذار التي قالتها دموعه قبل لسانه غير كافية لأهله ومدينته ووطنه .

حنان العائلة

في دار الأيتام ببغداد أمضى (محمد ج. ي) مواليد 2001 عامه الثاني لينتقل بعدها إلى محافظة صلاح الدين ولأول مرة يشعر بحنان العائلة وينعم بأحضان ام وأب تكفلا تربيته ورعايته. تمر الأعوام ومحمد الابن البار لمن اراد ان يكون له ابنا ونورا حتى شاءت الأقدار ولأسباب مازال يجهلها يطرد من البيت الذي حمل اجمل الذكريات وفي كل زاوية من زواياه كان له حكاية وموقف . عاد الى بغداد مشردا لا اهل ولا سكن ولا مأوى . احتضنته أرصفة مدينة الكاظمية ليالِ طوال والتحف السماء في ايام الشتاء الباردة. ومابين التسول والعيش على صدقات الناس يمر الوقت وحينها تعرف على صديقه (ن. م) مواليد 2003 والنازح من محافظة الانبار وفي لحظة جوع ساورهما الشيطان لسرقة علبة خواتم لا تتعدى قيمة الخاتم الواحد فيها 250 ديناراً . والقي القبض عليهما بالجرم المشهود وحكم عليهما بالحبس 6 اشهر . تدور الايام دورتها ويرجع محمد الى دار الايتام التي كانت بيته الاول ويشاركه السكن فيها صديقه نسيم الذي فقد كل وسائل الاتصال بعائلته المهجرة .

بتر الذراع

لفت نظري بين النزلاء عندما كان يتفرج على العرض المسرحي الذي قدمه الفنانان يوسف الذهبي وقائد عباس ودار في خلدي سؤال(أي جريمة ارتكبها بذراعيه المبتورتين ؟). وحينها دنوت منه وتعرفت على قصته. عبد الكريم أ.) مواليد 2001 وقع اسيرا لخفافيش داعش عندما كانت تسيطر على الجانب الأيسر لمدينة الموصل واثناء ذلك تعرض وكرهم لقصف بالطائرات ادى الى وفاة قادتهم وبتر ذراعه اليمنى. نقل الى المستشفى وبينما هو هناك تتبع الغربان اثره وقاموا ببتر ذراعه الأيسر بحجة التعاون مع الجيش العراقي. عند خروجه من المستشقى وبسبب تردد دعاة الكفر الى بيته وعمليات غسل الدماغ التي مارسوها أمن ببعض أفكارهم دون ان يمارس اي نشاط إرهابي. عام 2017 وبعد عمليات التحرير القي القبض عليه بتهمة الإرهاب وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.