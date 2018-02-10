خانقين تدعم الأسر المهجّرة بمساعدات إنسانية

الأمم المتحدة: عودة نحو 3 ملايين عراقي إلى ديارهم

بغداد – صباح الخالدي

ديالى ـــ سلام عبد الشمري

أعلنت الأمم المتحدة امس أن ملايين العراقيين عادوا إلى ديارهم التي هجرهم منها تنظيم داعش.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله (لقد عاد 2,3 ملايين عراقي إلى مناطقهم الأصلية) موضحا أنه (في كانون الثاني الماضي تجاوز هذا العدد للمرة الأولى منذ عام 2013 عدد المهجرين العراقيين البــــــــــــالغ حاليا 6,2 مليون شخص).

مشيرا الى ان( أهالي محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين شكلوا 82 بالمئة من مجمل العائدين).

واستند المسؤول الأممي إلى تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يفيد بأن معدل عودة النازحين آخذ في الازدياد بعد إتمام العملية العسكرية ضد داعش الإرهابي وهزيمته. الى ذلك أعلن مركز الاعلام الوطني امس عن عودة اكثر من 244 الف عائلة نازحة الى مناطق سكناها في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى خلال الاسبوع الماضي، فيما وزعت دائرة الهجرة والمهجرين في خانقين بمحافظة ديالى 162 حصة بين العوائل النازحة. وقال المركز في بيان انه (بعد الاستقرار الأمني الملحوظ واعادة الخدمات الاساسية وتهيئة الظروف المناسبة في المحافظات التي تحرّرت، وبناءً على خطة الحكومة وسعيها لإعادة جميع النازحين الى مناطقهم طوعا، عاد خلال الاسبوع الماضي اكثر من 244 الف عائلة نازحة الى مناطق سكناها في المحافظات التي تحررت من دنس العصابات الارهابية)، موضحاً أن (محافظة الانبار شهدت عودة أكثر من 55 الف عائلة نازحة الى مناطق سكناها، كما عادت إلى محافظة صلاح الدين أكثر من 136 الف عائلة، بينما شهدت محافظة نينوى عودة أكثر من 53 الف عائلة). وأضاف البيان أن (القوات الأمنية المشتركة ما زالت تعمل على تأمين عودة جميع العوائل النازحة الى محال سكناها وتوفير المستلزمات الضرورية لهم).

سلة غذائية

من جهتها، وزعت دائرة الهجرة والمهجرين في خانقين 62 حصة بين العوائل النازحة في منطقة يكتي و حي اورانوس بالتنسيق مع قائمقامية القضاء ومختاري المناطق. وقال مدير هجرة خانقين علي غازي آغا لـ ( الزمان ) امس ان ( عملية توزيع المساعدات الإنسانية بين تلك العوائل شملت سلة غذائية واحدة وسلة صحية واحدة لكل عائلة).

مشيراً الى (وجود هناك مساعدات إنسانية اخرى ســـــــيتم توزيعها بين العـــــــــــوائل العائدة والنازحة في منطـــقة بانميل وناحية السعدية) . ودعا آغا (جميع مختاري المناطق داخل وخارج القضاء الى جلب لائحة بالأسماء مع أرقام هواتف المشمولين بالمساعدات عند تسليم البطاقات الخاصة بالتوزيعات).

من جهة اخرى اكد قائممقام قضاء المقدادية في محافظة ديالى حاتم عبد جواد التميمي ، لــ ( الزمان ) امس ان ( القضاء سيشهد نقلة نوعية ومميزة بمجال تقديم الخدمات من قبل الدوائر الخدمية ، اضافة الى الاعمال المنجزة من قبل بعض المنظمات الدولية العاملة في القضاء التي نفذت وتنفذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بمياه الشرب وترميم المنازل السكنية المتضررة من جراء اعمال داعش الارهابي ) .

واشار التميمي ، الى ( اهمية دور الاعلام بنقل الحقائق وعكس الصورة الايجابية عن المشاريع المنجزة والخدمات المقدمة مع ضرورة الاشارة الى الحالات السلبية وتأشيرها بمهنية ليتم معالجتها وتجاوز الهفوات التي قد تظهر جراء الاعمال المقدمة للمواطنين ).

على صعيد اخر اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، انه تم السماح لأصحاب حقول الدواجن بتسهيل مرور العجلات التي تحمل الدجاج غير المصاب الى العاصمة بغداد .

وقال الدايني لــ ( الزمان ) ، انه (استقبل عدد من ممثلي اصحاب حقول الدواجن والذين خرجوا بمظاهرات للمطالبة بالسماح لهم بالمرور ونقل الدواجن غير المصابة بمرض انفلونزا الطيور ، حيث تم اللقاء بقائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي وبحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة واصحاب حقول الدواجن ومدير المستشفى البيطري في ديالى لمناقشة هذا الجانب ). واضاف الدايني ، انه ( تم التأكيد من قبل قائد عمليات دجلة بالسماح وتسهيل مرور العجلات التي تحمل الدجاج غير المصاب بأي مرض من الطريق السياحي شريطة ان يكون خاضعا للفحوصات الطبية والتراخيص من قبل المستشفى البيطري للحفاظ على صحة وسلامة المواطن).

الى ذلك كشف مدير ناحية الوجيهية حاتم التميمي ، إن ( رجلا وامرأتين يستقلون مركبة دخلوا الى إحدى قرى ناحية الوجيهية، وقاموا بنقل مطلوب بتهمة الارهاب بهدف تهريبه خارج الناحية تحت غطاء انهم عائلة واحدة لإبعاد أي شبهات عن المطلوب في السيطرات الامنية).

وجود مطلوب

واضاف التميمي لــ ( الزمان ) امس أن ( أحد افراد الشرطة شك بوجود المطلوب في المركبة واتخذ الاجراءات القانونية المتبعة للتحقق من هويات الذين فيها لكن سائق المركبة شهر سلاحه بوجه الشرطي قبل ان تنطلق المركبة مسرعة على الطريق الرئيس في محاولة للهرب خارج حدود الناحية ) .

واكد التميمي، أن ( الشرطي نجح في ايصال معلومات عن نوعية المركبة ليتم تطويقها عند اقترابها من إحد الحواجز الامنية، ويتم اعتقال المطلوب والامرأتين، فيما هرب السائق الى جهة مجهولة، والاجهزة الامنية بدأت عملية بحث وتحري عنه ) ، لافتا الى أنه ( لم يعرف حتى الان صلة الامرأتين والسائق بالمطلوب، لكن الواضح أن عملية تهريبه خارج حدود الوجيهية تم احباطها، وهو رهن التحقيق بالوقت الراهن ) .