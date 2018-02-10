كلام أبيض

ما وجه الشبه بين بيروت والمنامة ؟ – جليل وادي

شيئان يلفتان نظرك وانت تتجول في باريس العرب كما يسميها أصحاب شركات السياحة العربية ، ويقصدون بيروت ، بينما الحقيقة ان بيروت أكثر تحررا من باريس نفسها ، ولذا يفترض ان يكون التشبيه معكوسا ، وبصرف النظر عن وجه الشبه كما يقول البلاغيون ، لكن هكذا نحن دائما نحقر الذات ونعلي من شأن الآخر ، فبيروت ( تمشي على حل شعرها ) بحسب المثل المصري ، من دون ان تلتفت للخلف او يوقف مسيرتها كلام يقال هنا او هناك ، ومع انها تسمع هذا الكلام ملء اذنيها ، لكنها تبتسم في سرها ، لان جميع الذين يوجهون الانتقاد لها يتسكعون في شارع الحمرا او في كازينو لبنان او في حانات جبيل ، يتعذر عليك ان تراهم على كورنيش البحر الا ما ندر ، فهم هناك حيث الأضواء الخافتة ، ومن سفح الجبل المطل على البحر يبصرونك ، ويصفونك بالمغفّل او الجاهل ، وكأنهم يقولون لك ، لكي تتحكم بالحياة العربية عليك بالسلطتين المال والعسكر ، والاثنان قوتان مهيمنتان منذ أعلنت بلادنا استقلالها من الاستعمار لتضع نفسها في قبضة العسكر او أصحاب رؤوس الاموال .

الشيئان اللافتان في بيروت ، وهو ما بدأت به حديثي معكم ، هو كثرة المصارف (البنوك) وازدحام جانبي الشوارع بالاعلانات التجارية ، بينما المنطق يفترض العكس ، فهذه البلاد الفقيرة في مواردها الاقتصادية والمعتمدة ميزانيتها على مداخيل السياحة والمعونات المالية الدولية ، وما يسودها من نمط عيش مكلف ماليا، يفقد العائلة قوتها الشرائية ، وبالتالي تكون النزعة الاستهلاكية للأفراد في أدنى مستوياتها ، بينما ليس للبنوك والاعلانات من معان سوى المال ، والمال شحيح ، مصادفة كنت استمع لتقرير أوردته احدى الاذاعات اللبنانية قال ان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الثالث خلال اسبوعين لتحديد كيفية انفاق مبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار ، وعلى طريقة الروائية فرجينيا وولف قادني التداعي الحر الى حكوماتنا المتعاقبة التي كانت تنفق عشرات المليارات من الدولارات حتى من دون اجتماعات .

بالتأكيد أسئلة كثيرة تثيرها في ذهنك هذه البنوك ببناياتها الشاهقة وتصاميمها الجميلة ،ومثلها الاعلانات بألوانها وأشكالها الاغرائية المدروسة بعناية فائقة ، ولا أظن احدا لم ترد على باله مثل هذه الاسئلة بخاصة عند الزيارة الاولى لهذه البلاد التي تحط فيها طائرات الركاب بفارق دقائق معدودات بين الواحدة والاخرى لتحتل المرتبة الثالثة بعد اسطنبول ودبي وهي المدن الأكثر جذبا للسياح في الاقليم ، أما في بلادنا فلك ان تتصور، ولا أقول سوى ان مطارنا أشبه بمرآب باب المعظم وقت الغروب تجول وتصول فيه الجرذان والكلاب السائبة ، ولا ادرى ان كان المسؤولون في النقل او أمانة بغداد قد زاروا المرآب في هذا الوقت ، فمع ان المكان صار آمنا ، لكن الشعور بالأمان مفقود .

الأسئلة التي أثارتها في ذهني كثرة البنوك والاعلانات التجارية لم يجب عنها المنطق الذي يحكم تفكيري ، بل جاءت الاجابة الشافية من تقارير دولية تفيد ان المصارف اللبنانية من بين المصارف العشرة في العالم التي تشكل ملآذات آمنة للأموال المنهوبة وغسيل الاموال والتهرب الضريبي وغيرها من أشكال الفساد المالي ، اذ تلتزم مصارفها بسرية تامة على بيانات المودعين فيها ، ومع كل ما يخطر في بالي الان من أفكار وأحداث لها علاقة بهذا الأمر ، لكني لا أرغب بالربط بينها ، لان بعضها يقع في دائرة الظن ، وان بعض الظن اثم كما يقال ، فمع ان علاقاتنا التجارية والسياسية مع لبنان ليست بذاك المستوى ، لكن حركة السياسيين العراقيين نحوها أكثر من دؤوب اذا أحصينا غير المعلن منها ، لم استغرب ان تكون بيروت مكانا لتداول المال الفاسد أبدا ، فالمدينة بطبيعتها تشي بشتى الاحتمالات ربما منها ما هو أغرب من الخيال ، لكن ما صدمني حقا هو المعلومة التي أوردتها تلك التقارير نفسها من ان البحرين تقع ضمن الدول العشر في تصنيف بنوك الفساد ، وعليه أترك لحضراتكم البحث عن أوجه شبه أخرى بين بيروت والمنامة .