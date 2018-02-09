الراتب خط أحمر

فاتح عبدالسلام

أعلم‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬عملاً‭ ‬لبعض‭ ‬اللجان‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬احصاء‭ ‬عدد‭ ‬الهيئات‭ ‬التدريسية‭ ‬والصحية‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬عوائل‭ ‬أعضائها‭ ‬قوت‭ ‬حياتهم‭ ‬المرتبط‭ ‬بالرواتب‭ ‬المعتقلة،‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬المساومات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬كان‭ ‬يصح‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬مطلقاً‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬إنّ‭ ‬الطبول‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬تقرع‭ ‬حول‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مواطني‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬الاقليم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭.‬

إنّ‭ ‬المسألة‭ ‬تخدش‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬يا‭ ‬دعاتها‭ ‬،عندما‭ ‬تتركون‭ ‬المجال‭ ‬مفتوحاً‭ ‬ليبحث‭ ‬السفير‭ ‬الامريكي‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسألة‭ ‬تأخر‭ ‬توزيع‭ ‬الرواتب‭ ‬على‭ ‬القطاعين‭ ‬التعليمي‭ ‬والصحي‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ . ‬لماذا‭ ‬تتحول‭ ‬قضية‭ ‬الرواتب‭ ‬غير‭ ‬المدفوعة‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬وطني‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحاكم‭ ‬الدستورية‭ ‬الى‭ ‬شأن‭ ‬أمريكي‭ ‬؟

ثمّة‭ ‬تشابك‭ ‬بين‭ ‬الوطني‭ ‬والسياسي‭ ‬وتداخل‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬فك‭ ‬التباسه‭ ‬أحياناً‭ ‬،بالرغم‭ ‬من‭ ‬إن‭ ‬العلاقة‭ ‬العضوية‭ ‬بين‭ ‬السياسي‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬وطني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بداهة‭ ‬وثيقة‭ ‬الصلة‭ .‬

البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬يسكت‭ ‬سكوتاً‭ ‬غريباً‭ ‬ازاء‭ ‬حرقة‭ ‬ابناء‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المعاقبين‭ ‬جراء‭ ‬الصراعات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ ‬والاقليم‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬انه‭ ‬شأن‭ ‬الكتلة‭ ‬الكردية‭ ‬لتدافع‭ ‬عن‭ ‬مصالحها‭ ‬وأمورها‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التفكير‭ ‬ملياً‭ ‬بوحدة‭ ‬المصير‭ ‬الواحد‭ ‬لأبناء‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وانّ‭ ‬عدم‭ ‬صرف‭ ‬راتب‭ ‬لعائلة‭ ‬معلم‭ ‬أو‭ ‬طبيب‭ ‬أو‭ ‬موظف‭ ‬صحي‭ ‬قي‭ ‬تقود‭ ‬الى‭ ‬تصدعات‭ ‬اجتماعية‭ ‬كثيرة‭ ‬مع‭ ‬تفاقم‭ ‬الحاجة‭ ‬والعوز‭ .‬

لايمكن‭ ‬التسامح‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬معوق‭ ‬سلبي‭ ‬لدفع‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬معوقاً‭ ‬كردياً‭ ‬أو‭ ‬حكومياً‭ ‬عراقياً‭ .‬

ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬،‭ ‬قبل‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬،‭ ‬وأغلبها‭ ‬وهمي‭ ‬ومسيس‭ ‬،‭ ‬تظاهرات‭ ‬وفعاليات‭ ‬واعية‭ ‬وسلمية،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬،‭ ‬راتب‭ ‬الموظف‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية