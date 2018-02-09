الراتب خط أحمر

فاتح عبدالسلام
أعلم انّ هناك عملاً لبعض اللجان الحكومية في احصاء عدد الهيئات التدريسية والصحية في اقليم كردستان التي تنتظر عوائل أعضائها قوت حياتهم المرتبط بالرواتب المعتقلة، التي وقعت في صلب المساومات السياسية بين بغداد وأربيل ، وما كان يصح أن يقع هذا الامر مطلقاً ، لاسيما إنّ الطبول كانت في العاصمة تقرع حول المساواة بين جميع مواطني العراق ، وان الاقليم جزء من العراق ، في الرد على الاستفتاء.
إنّ المسألة تخدش السيادة الوطنية يا دعاتها ،عندما تتركون المجال مفتوحاً ليبحث السفير الامريكي في لقائه مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسألة تأخر توزيع الرواتب على القطاعين التعليمي والصحي في الاقليم . لماذا تتحول قضية الرواتب غير المدفوعة من شأن وطني يقع في صلب مسؤولية الحاكم الدستورية الى شأن أمريكي ؟
ثمّة تشابك بين الوطني والسياسي وتداخل لابد من فك التباسه أحياناً ،بالرغم من إن العلاقة العضوية بين السياسي وما هو وطني يجب أن تكون بداهة وثيقة الصلة .
البرلمان العراقي يسكت سكوتاً غريباً ازاء حرقة ابناء اقليم كردستان المعاقبين جراء الصراعات السياسية بين المركز والاقليم ، على اعتبار انه شأن الكتلة الكردية لتدافع عن مصالحها وأمورها في البرلمان ، من دون التفكير ملياً بوحدة المصير الواحد لأبناء العراق ، وانّ عدم صرف راتب لعائلة معلم أو طبيب أو موظف صحي قي تقود الى تصدعات اجتماعية كثيرة مع تفاقم الحاجة والعوز .
لايمكن التسامح مع أي معوق سلبي لدفع رواتب الموظفين في الاقليم الكردي العراقي ، سواء كان معوقاً كردياً أو حكومياً عراقياً .
ينبغي أن تطلق منظمات حقوق الانسان ، قبل منظمات المجتمع المدني ، وأغلبها وهمي ومسيس ، تظاهرات وفعاليات واعية وسلمية، تحت عنوان ، راتب الموظف خط أحمر .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية