أربعون محامياً لإنقاذ ناشط أميركي عراقي من مخالب الفساد

بغداد‭ – ‬الديوانية‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬محافظة‭ ‬المثنى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬حكما‭ ‬بسجن‭ ‬ناشط‭ ‬مدني‭ ‬عراقي‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأميركية‭ ‬ست‭ ‬سنوات،‭ ‬بتهمة‭ ‬الإساءة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بعد‭ ‬تنديده‭ ‬بالفساد‭. ‬فيما‭ ‬تقترب‭ ‬تداعيات‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سريع‭ .‬

وقدم‭ ‬باسم‭ ‬خشان‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬عيون‭ ‬على‭ ‬القانون‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭ ‬350‭ ‬ملفا‭ ‬حول‭ ‬فساد‭ ‬موظفين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬ومجلس‭ ‬محافظة‭ ‬المثنى،‭ ‬وكبرى‭ ‬مدنها‭ ‬السماوة‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬ذر‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬ماجد‭ ‬أبو‭ ‬كلل‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الناشط‭ ‬المدني‭ ‬باسم‭ ‬خشان‭ ‬تميز‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬المدنيين‭ ‬والناشطين،‭ ‬بأنه‭ ‬سلك‭ ‬الطرق‭ ‬القانونية‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفساد‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬كشف‭ ‬نقيب‭ ‬المحامين‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬المثنى‭ ‬صالح‭ ‬العبساوي‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬محاميا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬خشان،‭ ‬وتشكيل‭ ‬خلية‭ ‬أزمة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬منظمة‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭. ‬وأضاف‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬ذر‭ ‬،أنه‭ ‬‮«‬كسب‭ ‬بعض‭ ‬الدعاوى‭ ‬بينها‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬دائرة‭ ‬الصحة‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬لكن‭ ‬للأسف‭ ‬شمل‭ ‬العفو‭ ‬الأخير‭ ‬البعض‭ ‬وخرجوا‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬واكتفت‭ ‬المحكمة‭ ‬بالغرامة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬دفع‭ ‬برئيس‭ ‬وبعض‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬العامة‭ ‬حسن‭ ‬الياسري،‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضده‭ ‬بتهم‭ ‬الإساءة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

وينتهي‭ ‬المطاف‭ ‬بالمتورطين‭ ‬بقضايا‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬الهرب‭ ‬خارجا‭ ‬مع‭ ‬أموالهم،‭ ‬بفعل‭ ‬قرارات‭ ‬العفو‭.‬

ولفت‭ ‬أبو‭ ‬كلل‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المحكمة‭ ‬حكمت‭ ‬بقضيتين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثماني‭ ‬رفعت‭ ‬ضد‭ ‬الناشط‭ ‬باسم‭ ‬خشان،‭ ‬بالحبس‭ ‬المشدد‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬دعوى،‭ ‬بعدما‭ ‬نشر‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬فيسبوك‭ ‬ينتقد‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬ومجلس‭ ‬المحافظة،‭ ‬لعدم‭ ‬اخذها‭ ‬بالوثائق‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬ضد‭ ‬المسؤولين‮»‬‭.‬

واستدعت‭ ‬المحكمة‭ ‬خبيرا‭ ‬لغويا‭ ‬لتفسير‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬خشان‭ ‬الذي‭ ‬كتب‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬لحسن‭ ‬الياسري‭ ‬وهيئته‭ ‬التي‭ ‬تركت‭ ‬الفاسدين‭ ‬وفسادهم‭ ‬وتركت‭ ‬اموال‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬ثبت‭ ‬تجاوزهم‭ ‬عليها،‭ ‬وطالب‭ ‬بسجني‭ ‬وكذلك‭ ‬التعويض‭ ‬لأني‭ ‬أهنت‭ ‬هيئته‭ ‬بقولي‭ ‬نطبخ‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬هادئة‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬الخبير‭ ‬اللغوي‭ ‬أن‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الطبخ‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬هادئة‮»‬‭ ‬يشكل‭ ‬إساءة‭ ‬للدولة،‭ ‬فكان‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس،‭ ‬وفق‭ ‬خشان‭.‬

وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬موجة‭ ‬تنديد‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬فكتب‭ ‬أنس‭ ‬الخفاجي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬باسم‭ ‬خشّان‭ ‬الذي‭ ‬هزم‭ ‬الفاسدين‭ ‬وارجع‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬المسروقة‭ ‬لخزينة‭ ‬الدولة،‭ ‬كافأه‭ ‬القضاء‭ ‬بالسجن‭ ‬6‭ ‬سنوات،‭ ‬يعني‭ ‬سجن‭ ‬الشريف‭ ‬وأعفي‭ ‬الحرامي‮»‬‭.‬