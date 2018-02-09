قيادي بالحراك الجنوبي لـ (الزمان ): نزور مسقط لاستكمال مبادرة السيسي

عدن‭ -‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالحراك‭ ‬الجنوبى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬قيادى‭ ‬بالحراك‭ ‬الجنوبى‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬الحراك‭ ‬المقيمين‭ ‬بالقاهره‭ ‬سافر‭ ‬امس‭ ‬الى‭ ‬عمان‭ ‬لاستكمال‭ ‬مبادره‭ ‬السيسى‭ ‬حول‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسه‭ ‬للازمه‭ ‬اليمنيه‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الحراك‭ ‬يؤيد‭ ‬تحركات‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬السيسى‭ ‬الهادفه‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسى‭ ‬لليمن‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ثبت‭ ‬فشل‭ ‬خيار‭ ‬الحل‭ ‬العسكرى‭ .‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬هى‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المؤهلة‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬فى‭ ‬الازمة‭ ‬نظرا‭ ‬لتقبل‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬لهذا‭ ‬الدور‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬السفير‭ ‬اليمنى‭ ‬بالقاهره‭ ‬د‭/‬عمر‭ ‬على‭ ‬مارم‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬اثبتت‭ ‬فى‭ ‬اروقه‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والمحليه‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المين‭ ‬ووحدته‭ ‬واضاف‭ ‬للازمه‭ ‬مبشاركه‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬المرجعيات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬عربيا‭ ‬ودوليا‭ ‬لانه‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للعوده‭ ‬الى‭ ‬نقطه‭ ‬الصفر‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬فى‭ ‬حاله‭ ‬فشل‭ ‬الحل‭ ‬السياسى‭ ‬قانه‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬الازمة‭ ‬عسكريا‭ ‬لان‭ ‬التحالف‭ ‬لديه‭ ‬القوة‭ ‬التى‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ولكنه‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬ارواح‭ ‬المدنيين‭ .‬ودعا‭ ‬السفير‭ ‬اليمنى‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬وتحويل‭ ‬اى‭ ‬جماعة‭ ‬موجودة‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬والدول‭ ‬العربيه