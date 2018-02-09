قيادي بالحراك الجنوبي لـ (الزمان ): نزور مسقط لاستكمال مبادرة السيسي

عدن -الزمان
كشف مصدر بالحراك الجنوبى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة للزمان ان قيادى بالحراك الجنوبى من قيادات الحراك المقيمين بالقاهره سافر امس الى عمان لاستكمال مبادره السيسى حول ايجاد حل سياسه للازمه اليمنيه واضاف ان الحراك يؤيد تحركات الرئيس المصري السيسى الهادفه لايجاد حل سياسى لليمن بعد ان ثبت فشل خيار الحل العسكرى .
واضاف ان مصر هى الدولة الوحيدة المؤهلة للعب دور الوساطة فى الازمة نظرا لتقبل كل الاطراف لهذا الدور فى السياق ذاته اكد السفير اليمنى بالقاهره د/عمر على مارم ان مصر اثبتت فى اروقه المنظمات الدولية والمحليه حرصها على استقرار المين ووحدته واضاف للازمه مبشاركه الحوثيين على اساس المرجعيات التى تم الاتفاق عليها عربيا ودوليا لانه لا مجال للعوده الى نقطه الصفر الا انه فى حاله فشل الحل السياسى قانه لا مفر من حسم الازمة عسكريا لان التحالف لديه القوة التى تمكنه من ذلك ولكنه حريص على ارواح المدنيين .ودعا السفير اليمنى ايران الى التراجع عن دعم وتحويل اى جماعة موجودة فى اليمن والدول العربيه