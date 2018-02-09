اغلاق معبر رفح واطلاق عملية في سيناء بعيد توجه هنية الى القاهرة

غزة‭ – ‬القاهرة‭- ‬الزمان‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اغلقت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الجمعة‭ ‬بسبب‭ ‬الاوضاع‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬بعيد‭ ‬مغادرة‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬مصر‭.‬

وقال‭ ‬صالح‭ ‬الزق‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اغلاق‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬اليوم‭ ‬بسبب‭ ‬الاوضاع‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬كما‭ ‬ابلغتنا‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬حالة‭ ‬التأهب‭ ‬القصوى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬شاملة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬العناصر‭ ‬الإرهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬وبعض‭ ‬مناطق‭ ‬الدلتا‭..‬

وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬قوات‭ ‬انفاذ‭ ‬القانون‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬المجابهة‭ ‬الشاملة‭ ‬للعناصر‭ ‬والتنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬والإجرامية‭ ‬بشمال‭ ‬ووسط‭ ‬سيناء‭ ‬وبمناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬دلتا‭ ‬مصر‭ ‬والظهير‭ ‬الصحراوي‭ ‬غرب‭ ‬وادي‭ ‬النيل‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشرطة‭ ‬قامت‭ ‬‮«‬برفع‭ ‬حالة‭ ‬التأهب‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬سيناء‭ ‬2018‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬كذلك‭ ‬هو‭ ‬‮«‬احكام‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المنافذ‭ ‬الخارجية‮»‬‭ ‬و»تطهير‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬بها‭ ‬بؤر‭ ‬ارهابية‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الشاملة،‭ ‬بحسب‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تكليف‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشرطة‭ ‬المصرية‭.‬

وبعد‭ ‬مغادرة‭ ‬هنية‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬اغلقت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬المعبر‭ ‬الذي‭ ‬فتحته‭ ‬استثنائيا‭ ‬لثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬امام‭ ‬الحالات‭ ‬الانسانية‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حماس‭ ‬فوزي‭ ‬برهوم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬هنية‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬زيارة‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬ترتيبات‭ ‬مسبقة‭ ‬وفي‭ ‬اطار‭ ‬جهود‭ ‬الحركة‭ ‬للتشاور‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬للتخفيف‭ ‬عن‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفكفكة‭ ‬أزماته‭ ‬المختلفة‭ ‬والتي‭ ‬أوصلت‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬المحادثات‭ ‬ستشمل‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬استكمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬المصالحة‭ ‬ودفع‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬لإتمامها‮»‬‭ ‬وتأتي‭ ‬ايضا‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬لحماية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومواجهة‭ ‬القرار‭ ‬الأميركي‭ ‬الأخير‭ ‬بشأن‭ ‬القدس‭ ‬ومواجهة‭ ‬الاستيطان‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬تسلمت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬معابر‭ ‬القطاع‭ ‬وبينها‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬صيف‭ ‬2007‭.‬

وجاءت‭ ‬خطوة‭ ‬تسليم‭ ‬معابر‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ضمن‭ ‬بنود‭ ‬اتفاق‭ ‬مصالحة‭ ‬وقعته‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2017‭ ‬برعاية‭ ‬مصرية‭.‬

ورغم‭ ‬جهود‭ ‬القاهرة‭ ‬لاتمام‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الاتفاق‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬عدة‭ ‬ويكاد‭ ‬يتحول‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬ورق‭.‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الطرفان‭ ‬يتبادلان‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬تعطيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‭.‬

وتفرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬حصارا‭ ‬محكما‭ ‬جوا‭ ‬وبحرا‭ ‬وبرا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الفقير‭ ‬والمكتظ‭.‬

كما‭ ‬تغلق‭ ‬مصر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬وتفتحه‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬متباعدة‭ ‬للحالات‭ ‬الانسانية‭.‬