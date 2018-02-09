قوات كردية تؤكد اعتقال الارهابي البريطاني الكسندا كوتي

الغوطة محرقة الغارات لليوم الخامس وماكرون يدعو بوتين الى التدخل لدى دمشق

باريس‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬مكتب‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ريدو‭ ‬خليل‭ ‬الجمعة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬اعتقال‭ ‬الجهادي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬البريطاني‭ ‬الكسندا‭ ‬كوتي‭ ‬أثناء‭ ‬فراره‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭. ‬وقال‭ ‬خليل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عامودة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬الداعشي‭ ‬البريطاني‭ ‬الكسندا‭ ‬كوتي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬الرقة‭ ‬في‭ ‬‭??‬‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‮»‬‭ ‬الماضي‭. ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬الهرب‭ (…) ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬تركيا‮»‬‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬حتى‭ ‬يوقف‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬التدهور‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬للوضع‭ ‬الانساني‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬وادلب‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‮»‬‭ ‬ازاء‭ ‬‮«‬احتمال‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الكلور‭ ‬استخدم‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭. ‬واوضح‭ ‬قصر‭ ‬الاليزيه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬هاتفيا‭ ‬لتحضير‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬المقبل،‭ ‬‮«‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬حيال‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الكلور‭ ‬استخدم‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬ضد‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬شدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تراجع‭ ‬ازاء‭ ‬تصميم‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬للافلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬استخدام‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬شنّت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬سورية‭ ‬الجمعة‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬لليوم‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬230‭ ‬مدنياً‭.‬

ووثق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين،‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان،‭ ‬وإصابة‭ ‬50‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري،‭ ‬فشل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نداء‭ ‬منظمات‭ ‬إنسانية‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬طالبت‭ ‬بهدنة‭ ‬انسانية‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الهدوء‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة،‭ ‬استأنفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬السورية‭ ‬قصفها‭.‬

وشهدت‭ ‬الشوارع‭ ‬حركة‭ ‬خفيفة‭ ‬صباحاً،‭ ‬اذ‭ ‬استغل‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬الهدوء‭ ‬لإزالة‭ ‬الأنقاض‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬منازلهم‭ ‬ولشراء‭ ‬الحاجيات‭ ‬قبل‭ ‬الاختباء‭ ‬مجدداً،‭ ‬وفق‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬

وعند‭ ‬منتصف‭ ‬النهار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬بدأت‭ ‬مآذن‭ ‬المساجد،‭ ‬التي‭ ‬ألغت‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬خشية‭ ‬القصف،‭ ‬بالنداء‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الاستطلاع‭ ‬في‭ ‬السماء،‭ ‬الرجاء‭ ‬إخلاء‭ ‬الطرقات‮»‬‭. ‬وما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬حتى‭ ‬بدأت‭ ‬الغارات‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جان‭-‬ايف‭ ‬لو‭ ‬دريان‭ ‬صرح‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الدلائل‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬تشن‭ ‬هجمات‭ ‬بالكلور‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكن‭ ‬وزيرة‭ ‬الجيوش‭ ‬فلورنس‭ ‬بارلي‭ ‬قالت‭ ‬الجمعة‭ ‬انه‭ ‬بغياب‭ ‬‮«‬تأكيدات‮»‬‭ ‬حصول‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تجاوز‭ ‬الخط‭ ‬الاحمر‭ ‬الذي‭ ‬حدده‭ ‬الرئيس‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬للقيام‭ ‬برد‭ ‬فرنسي‭.‬

واضاف‭ ‬قصر‭ ‬الاليزيه‭ ‬ان‭ ‬‮«‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬البلدين‭ ‬سيعملان‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬وستتكثف‭ ‬المشاورات‭ ‬المنتظمة‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬المستويات‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

ولم‭ ‬يتطرق‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬مؤتمر‭ ‬السلام‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬سوتشي،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬موسكو‭.‬