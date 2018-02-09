مصر تحرك بحريتها لمواجهة تصريحات تركية مقلقة حول ترسيم حدود الغازمع قبرص

‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ : ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬دفعت‭ ‬بقطع‭ ‬بحرية‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬للتصدى‭ ‬لاى‭ ‬محاولة‭ ‬تركية‭ ‬للتنقيب‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركى‭ ‬جاويش‭ ‬اوغلو‭ ‬بعدم‭ ‬اعتراف‭ ‬بلاده‭ ‬باتفاقية‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقبرص‭ ‬والبدء‭ ‬فى‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬تعليمات‭ ‬صدرت‭ ‬بالتصدي‭ ‬بالقوة‭ ‬لاي‭ ‬محاولة‭ ‬تركية‭ ‬للتنقيب‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المنطقه‭ . ‬واكد‭ ‬اللواء‭ ‬نبيل‭ ‬فؤاد‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ستحاول‭ ‬بالطرق‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬اقناع‭ ‬تركيا‭ ‬لعدم‭ ‬التنقيب‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬رفض‭ ‬تركيا‭ ‬فان‭ ‬مصر‭ ‬مضطرة‭ ‬لحماية‭ ‬حدودها‭ ‬البحرية‭ ‬بقطع‭ ‬بحرية‭ ‬وجوية‭ ‬لمنع‭ ‬دخول‭ ‬شركات‭ ‬تنقيب‭ ‬لتلك‭ ‬المنطقة‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ ‬الكدوانى‭ ‬وكيل‭ ‬لجنة‭ ‬الدفاع‭ ‬والامن‭ ‬القومي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬ستناقش‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬التصريحات‭ ‬التركية‭ ‬وسبل‭ ‬التصدى‭. ‬وفى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬تعليمات‭ ‬رئاسية‭ ‬صدرت‭ ‬لوزارة‭ ‬البترول‭ ‬بطرح‭ ‬غاز‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬لمناقصة‭ ‬عالمية‭ ‬طبقا‭ ‬لخرائط‭ ‬وزارتى‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬وان‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسه‭ ‬تنتظر‭ ‬نتائج‭ ‬مبشرة‭ ‬لظهور‭ ‬حقول‭ ‬عملاقة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬حقل‭ ‬ظهر‭ ‬العملاق‭ ‬فى‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ .‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬احمد‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬رئيس‭ ‬المساحه‭ ‬الجيولوجية‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬خرائط‭ ‬وزارتى‭ ‬الدفاع‭ ‬والخارجية‭ ‬المصريتين‭ ‬تؤكد‭ ‬ان‭ ‬حقل‭ ‬ظهر‭ ‬مصرى‭ ‬100‭ ‬‭%‬‭ ‬وليس‭ ‬لاى‭ ‬دوله‭ ‬حقوق‭ ‬فى‭ ‬الحقل‭ ‬العملاق‭ ‬وعن‭ ‬سيناريوهات‭ ‬التحرك‭ ‬المصرى‭ ‬القادم‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحركات‭ ‬التركية‭ ‬اوضحت‭ ‬د‭/ ‬نورهان‭ ‬الشيخ‭ ‬استاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بكلية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬ان‭ ‬التحرك‭ ‬المصرى‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬التصريحات‭ ‬التركيه‭ ‬تهدد‭ ‬السلم‭ ‬والامن‭ ‬الدوليين‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬التحرك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبى‭ ‬الؤيد‭ ‬للموقف‭ ‬المصرى‭ ‬القبرصى‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬دعا‭ ‬السفير‭ ‬طلعت‭ ‬حامد‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬مصر‭ ‬الى‭ ‬تقدم‭ ‬شكوى‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬التصريحات‭ ‬التركيه‭ ‬تهدد‭ ‬الامن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ ‬وفيما‭ ‬اعلنت‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والحربية‭ ‬رفضها‭ ‬للتصريحات‭ ‬التركيه‭ ‬وتاييدها‭ ‬للرد‭ ‬المصرى‭ ‬على‭ ‬المزاعم‭ ‬التركيه‭ ‬اشار‭ ‬د‭/ ‬عمرو‭ ‬النجار‭ ‬الخبير‭ ‬فى‭ ‬القانون‭ ‬الدولى‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اتفاقية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لقانون‭ ‬البحار‭ ‬تنظم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وتنص‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬القانونى‭ ‬للبحر‭ ‬الاقليمى‭ ‬وللحيز‭ ‬الجوى‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الاقليمي‭ ‬ولقاعه‭ ‬وباطن‭ ‬ارضه‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬امتداد‭ ‬سيادة‭ ‬الدوله‭ ‬الساحلية‭ ‬خارج‭ ‬اقليمها‭ ‬البرى‭ ‬او‭ ‬مياهها‭ ‬الداخلية‭ ‬او‭ ‬مياهها‭ ‬الاجنبية‭ ‬الى‭ ‬حزام‭ ‬بحرى‭ ‬ملاصق‭ ‬يعرف‭ ‬بالبحر‭ ‬الاقليمى‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقبرص‭ ‬تلتزم‭ ‬باتفاقية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ولم‭ ‬تخرقها‭ ‬ولم‭ ‬تعتد‭ ‬على‭ ‬الجرف‭ ‬القارى‭ ‬لتركيا‭ ‬كما‭ ‬يزعم‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها