مصر تحرك بحريتها لمواجهة تصريحات تركية مقلقة حول ترسيم حدود الغازمع قبرص

القاهرة -مصطفى عمارة : كشف مصدر أمني فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان مصر دفعت بقطع بحرية الى منطقة شرق المتوسط للتصدى لاى محاولة تركية للتنقيب عن الغاز بعد تصريحات وزير الخارجية التركى جاويش اوغلو بعدم اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص والبدء فى التنقيب عن الغاز شرق المتوسط في المستقبل القريب، واكد المصدر ان تعليمات صدرت بالتصدي بالقوة لاي محاولة تركية للتنقيب فى تلك المنطقه . واكد اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع ان مصر ستحاول بالطرق الدبلوماسية اقناع تركيا لعدم التنقيب فى تلك المنطقة وفى حالة رفض تركيا فان مصر مضطرة لحماية حدودها البحرية بقطع بحرية وجوية لمنع دخول شركات تنقيب لتلك المنطقة . فيما اكد اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ان اللجنة ستناقش الاسبوع المقبل التصريحات التركية وسبل التصدى. وفى السياق ذاته اكد مصدر برئاسة الجمهورية فى تصريحات خاصه ان تعليمات رئاسية صدرت لوزارة البترول بطرح غاز شرق المتوسط لمناقصة عالمية طبقا لخرائط وزارتى الخارجية والدفاع وان مؤسسة الرئاسه تنتظر نتائج مبشرة لظهور حقول عملاقة على غرار حقل ظهر العملاق فى شرق المتوسط .
من جهته قال احمد عبد الحليم رئيس المساحه الجيولوجية السابق ان خرائط وزارتى الدفاع والخارجية المصريتين تؤكد ان حقل ظهر مصرى 100 % وليس لاى دوله حقوق فى الحقل العملاق وعن سيناريوهات التحرك المصرى القادم لمواجهة التحركات التركية اوضحت د/ نورهان الشيخ استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان التحرك المصرى سيكون من خلال مجلس الامن خاصة ان التصريحات التركيه تهدد السلم والامن الدوليين الى جانب التحرك من خلال الاتحاد الاوروبى الؤيد للموقف المصرى القبرصى.
من جانبه دعا السفير طلعت حامد الامين العام المساعد بجامعة الدول العربية مصر الى تقدم شكوى لمجلس الامن باعتبار ان التصريحات التركيه تهدد الامن والسلم الدوليين وفيما اعلنت القوى السياسية والحربية رفضها للتصريحات التركيه وتاييدها للرد المصرى على المزاعم التركيه اشار د/ عمرو النجار الخبير فى القانون الدولى الى ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار تنظم الحدود البحرية بين الدول وتنص على النظام القانونى للبحر الاقليمى وللحيز الجوى فوق البحر الاقليمي ولقاعه وباطن ارضه ومن ضمنها امتداد سيادة الدوله الساحلية خارج اقليمها البرى او مياهها الداخلية او مياهها الاجنبية الى حزام بحرى ملاصق يعرف بالبحر الاقليمى واوضح ان اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر وقبرص تلتزم باتفاقية الامم المتحدة ولم تخرقها ولم تعتد على الجرف القارى لتركيا كما يزعم وزير خارجيتها