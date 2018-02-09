الألعاب الأولمبية:مصافحة تاريخية بين الكوريتين واعتذار لبعثة إيران بسبب هواتف نقّالة

بيونغ تشانغ (كوريا الجنوبية)-(أ ف ب)
طهران -الزمان
شهد حفل افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ مصافحة تاريخية بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ، اول فرد في الاسرة الحاكمة يزور الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953، في مشهد لم يكن قبل بضعة اسابيع واردا.
والتقت كيم الرئيس الكوري الجنوبي لدى وصوله الى حفل الافتتاح وجرت بينهما مصافحة سريعة تبادلا فيها الابتسامات.
ورغم ان الفعل بديهي شكلا الا ان المضمون يحمل ابعادا استثنائية نظرا الى الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.فيما
أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية إنهم قدموا اعتذارا لإيران الجمعة في اعقاب ضجة دبلوماسية أثارها استثناء افراد بعثتها الرياضية من تلقي هواتف مجانية توزعها مجموعة سامسونغ على المشاركين في الألعاب. وأكد رئيس اللجنة المنظمة لألعاب بيونغ تشانغ لي هي-بيوم إنه كتب خطيا لأفراد البعثة الإيرانية «للاعتذار عن سوء التفاهم».
بدأت المشكلة الأربعاء عندما اعلن منظمو الألعاب ان الرياضيين من إيران وكوريا الشمالية لن يحصلوا على هواتف «غالاكسي نوت 8» من الشركة الراعية سامسونغ تتضمن معلومات لوجستية مهمة وخاصة بالمنافسات. ورغم تراجع المنظمين عن القرار في اليوم التالي إلا ان الحادثة أثارت عاصفة في إيران حيث تتواجد سامسونغ، ورفض الرياضيون الايرانيون قبول الهواتف حتى تقديم اعتذار. ولم يتم شرح أسباب سوء التفاهم. وكانت اللجنة قد ذكرت اساسا انه لن يتم توزيع الهواتف على الرياضيين الايرانيين «بسبب عقوبات دولية قائمة» على الرغم من رفع العقوبات الدولية عن ايران في 2015 باستثناء تلك المتعلقة بالأسلحة والتكنولوجيا النووية. وكيم يو جونغ ضمن وفد كوري شمالي رفيع المستوى يشارك في الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي ارادها الرئيس الكوري الجنوبي «العاب السلام».
وتوجت هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام التقارب الذي سهلته الألعاب الأولمبية بين البلدين، بعد سنتين من التوتر الحاد بسبب برامج الشمال البالستية والنووية.
وكان مؤسس كوريا الشمالية كيم ايل سونغ، جد كيم، آخر فرد من الاسرة الحاكمة الكورية الشمالية يصل الى سيول بعد ان سقطت بايدي قواته عام 1950.
والتقى الرئيس الكوري الجنوبي والرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ نام الجمعة وتصافحا خلال حفل استقبال للقادة قبيل حفل افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية في الجنوب. وبحسب البروتوكول يرأس الوفد الكوري الشمالي الرئيس الفخري للبلاد كيم يونغ نام، وهو أعلى مسؤول في النظام يزور اراضي الجنوب. وسار رياضيو الكوريتين سويا وراء علم الوحدة الازرق والابيض في حفل الافتتاح.
الكوريون معا
رغم ذلك يبقى التوازن هشا. فقبل ساعة من انطلاق حفل افتتاح الالعاب تغيب نائب الرئيس الاميركي مايك بنس عن حفل عشاء يجمع الرئيسين الكوريين، بعد أن أشارت تقارير الى تلقيه دعوة.
واظهرت مشاهد تلفزيونية للمخطط التوضيحي للمقاعد ان مقعد بنس يقابل مقعد الرئيس الكوري الشمالي في حفل الاستقبال، الا ان المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية اوضح ان بنس وصل متأخرا «وتبادل التحية مع الجالسين على الطاولة الرئيسية وغادر دون ان يجلس الى الطاولة». الا ان الانظار تتجه الى شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي تتمتع بنفوذ متزايد في بلدها مكنها في تشرين الاول/اكتوبر من الانضمام الى المكتب السياسي للحزب الحاكم.
وتحكم عائلة مؤسس كوريا الشمالية كيم ايل سونغ البلاد بيد من حديد منذ نحو 70 عاما.
ويعتقد محللون ان كيم ستنقل رسالة من الزعيم الكوري الشمالي الى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.
استعراض عسكري
وارتفع منسوب التوتر في المنطقة العام الماضي بعد اجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة، هي الاكبر في تاريخها، واطلاقها صواريخ بالستية عابرة للقارات، بعضها قادر على الوصول الى البر الاميركي. وتبادل الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي دونالد ترامب الشتائم الشخصية والتهديدات، ما أجج المخاوف من تجدد النزاع في شبه الجزيرة الكورية. الا ان كيم اعلن، وبشكل مفاجئ في خطاب رأس السنة، انه سيرسل رياضيين ووفدا رفيع المستوى الى الالعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ ما ساهم في تحريك المحادثات المجمدة. وراى محللون في ذلك محاولة لنزع فتيل التوتر.