الألعاب الأولمبية:مصافحة تاريخية بين الكوريتين واعتذار لبعثة إيران بسبب هواتف نقّالة

بيونغ‭ ‬تشانغ‭ (‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

طهران‭ -‬الزمان‭ ‬

شهد‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬بيونغ‭ ‬تشانغ‭ ‬مصافحة‭ ‬تاريخية‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬مون‭ ‬جاي‭ ‬إن‭ ‬وشقيقة‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬يو‭ ‬جونغ،‭ ‬اول‭ ‬فرد‭ ‬في‭ ‬الاسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬يزور‭ ‬الجنوب‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الكورية‭ ‬عام‭ ‬1953،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬اسابيع‭ ‬واردا‭.‬

والتقت‭ ‬كيم‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬وجرت‭ ‬بينهما‭ ‬مصافحة‭ ‬سريعة‭ ‬تبادلا‭ ‬فيها‭ ‬الابتسامات‭. ‬

ورغم‭ ‬ان‭ ‬الفعل‭ ‬بديهي‭ ‬شكلا‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المضمون‭ ‬يحمل‭ ‬ابعادا‭ ‬استثنائية‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬الاوضاع‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬فيما‭ ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬منظمو‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إنهم‭ ‬قدموا‭ ‬اعتذارا‭ ‬لإيران‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬ضجة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬أثارها‭ ‬استثناء‭ ‬افراد‭ ‬بعثتها‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬هواتف‭ ‬مجانية‭ ‬توزعها‭ ‬مجموعة‭ ‬سامسونغ‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لألعاب‭ ‬بيونغ‭ ‬تشانغ‭ ‬لي‭ ‬هي‭-‬بيوم‭ ‬إنه‭ ‬كتب‭ ‬خطيا‭ ‬لأفراد‭ ‬البعثة‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬للاعتذار‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬التفاهم‮»‬‭.‬

بدأت‭ ‬المشكلة‭ ‬الأربعاء‭ ‬عندما‭ ‬اعلن‭ ‬منظمو‭ ‬الألعاب‭ ‬ان‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬8‮»‬‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬الراعية‭ ‬سامسونغ‭ ‬تتضمن‭ ‬معلومات‭ ‬لوجستية‭ ‬مهمة‭ ‬وخاصة‭ ‬بالمنافسات‭. ‬ورغم‭ ‬تراجع‭ ‬المنظمين‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الحادثة‭ ‬أثارت‭ ‬عاصفة‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬حيث‭ ‬تتواجد‭ ‬سامسونغ،‭ ‬ورفض‭ ‬الرياضيون‭ ‬الايرانيون‭ ‬قبول‭ ‬الهواتف‭ ‬حتى‭ ‬تقديم‭ ‬اعتذار‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬شرح‭ ‬أسباب‭ ‬سوء‭ ‬التفاهم‭. ‬وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬اساسا‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬توزيع‭ ‬الهواتف‭ ‬على‭ ‬الرياضيين‭ ‬الايرانيين‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬عقوبات‭ ‬دولية‭ ‬قائمة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬باستثناء‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأسلحة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬النووية‭. ‬وكيم‭ ‬يو‭ ‬جونغ‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬كوري‭ ‬شمالي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬بيونغ‭ ‬تشانغ‭ ‬التي‭ ‬ارادها‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬‮«‬العاب‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

وتوجت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬التقارب‭ ‬الذي‭ ‬سهلته‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬الحاد‭ ‬بسبب‭ ‬برامج‭ ‬الشمال‭ ‬البالستية‭ ‬والنووية‭.‬

وكان‭ ‬مؤسس‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كيم‭ ‬ايل‭ ‬سونغ،‭ ‬جد‭ ‬كيم،‭ ‬آخر‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬الاسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬سيول‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سقطت‭ ‬بايدي‭ ‬قواته‭ ‬عام‭ ‬1950‭.‬

والتقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬والرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬يونغ‭ ‬نام‭ ‬الجمعة‭ ‬وتصافحا‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬للقادة‭ ‬قبيل‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬وبحسب‭ ‬البروتوكول‭ ‬يرأس‭ ‬الوفد‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للبلاد‭ ‬كيم‭ ‬يونغ‭ ‬نام،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬يزور‭ ‬اراضي‭ ‬الجنوب‭. ‬وسار‭ ‬رياضيو‭ ‬الكوريتين‭ ‬سويا‭ ‬وراء‭ ‬علم‭ ‬الوحدة‭ ‬الازرق‭ ‬والابيض‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭.‬

الكوريون‭ ‬معا‭ ‬

رغم‭ ‬ذلك‭ ‬يبقى‭ ‬التوازن‭ ‬هشا‭. ‬فقبل‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الالعاب‭ ‬تغيب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬عن‭ ‬حفل‭ ‬عشاء‭ ‬يجمع‭ ‬الرئيسين‭ ‬الكوريين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أشارت‭ ‬تقارير‭ ‬الى‭ ‬تلقيه‭ ‬دعوة‭.‬

واظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬تلفزيونية‭ ‬للمخطط‭ ‬التوضيحي‭ ‬للمقاعد‭ ‬ان‭ ‬مقعد‭ ‬بنس‭ ‬يقابل‭ ‬مقعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬اوضح‭ ‬ان‭ ‬بنس‭ ‬وصل‭ ‬متأخرا‭ ‬‮«‬وتبادل‭ ‬التحية‭ ‬مع‭ ‬الجالسين‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬الرئيسية‭ ‬وغادر‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يجلس‭ ‬الى‭ ‬الطاولة‮»‬‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الانظار‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬شقيقة‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بنفوذ‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬مكنها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحزب‭ ‬الحاكم‭.‬

وتحكم‭ ‬عائلة‭ ‬مؤسس‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كيم‭ ‬ايل‭ ‬سونغ‭ ‬البلاد‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬عاما‭.‬

ويعتقد‭ ‬محللون‭ ‬ان‭ ‬كيم‭ ‬ستنقل‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬مون‭ ‬جاي‭-‬إن‭.‬

‭ ‬استعراض‭ ‬عسكري‭ ‬

وارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تجربة‭ ‬نووية‭ ‬سادسة،‭ ‬هي‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬واطلاقها‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات،‭ ‬بعضها‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬البر‭ ‬الاميركي‭. ‬وتبادل‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬والرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الشتائم‭ ‬الشخصية‭ ‬والتهديدات،‭ ‬ما‭ ‬أجج‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تجدد‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬كيم‭ ‬اعلن،‭ ‬وبشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬رأس‭ ‬السنة،‭ ‬انه‭ ‬سيرسل‭ ‬رياضيين‭ ‬ووفدا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬الى‭ ‬الالعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬بيونغ‭ ‬تشانغ‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحريك‭ ‬المحادثات‭ ‬المجمدة‭. ‬وراى‭ ‬محللون‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محاولة‭ ‬لنزع‭ ‬فتيل‭ ‬التوتر‭.‬