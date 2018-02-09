لؤي زهرة
هل جربت ان تلعق اصابع يديك أو تأكلها اذا لم تفعل ذلك فأعلم بأنك لم تأكل دولمة ام عباس و لم تتذوقها وان حياتك ذهبت هباءاً منثورا لأنك لم تتذوق طعم الحياة طعم الحياة كلها تجتمع في دولمة ام عباس ، انا اؤمن بالحكمة التي تقول قلب الرجل في معدته وصديقي ابو عباس يؤمن بها كذلك لذلك اشعر بدقات قلبه قرب معدته وان نبضات معدته هي نبضات الحب التي يشعر بها حبيبته تسكن وتتربع عرش معدته الحب عنده طعام طيب وعصير لذيذ واستكان شاي معمول بطريقة فنية هي شبه احتكار من قبل ام عباس فلا تصرح لأحد بطرق صناعة الشاي ولا عمل الدولمة او عصير الفواكه فكل شيء بمقدار والحاجة ام الاختراع .
بعد أن تناولتُ الدولمة في بيت ام عباس رفضتُ ان اغسل يدي وبقيتُ العق ما تبقى منها من رائحة الدولمة الذي يرد الروح ويبعث الامل في النفوس و كنت اردد مع نفسي ( ايدي واني حر بيها ) ، شعرت باني احد قادة الحرية في العالم حين وضعت ام عباس صحن كبير من الدولمة امامي ، انا حر وتبا للرجيم هذا ما كنت ارددهُ مع نفسي وانا انتقي لفات دولمة ام عباس ، اما عصير الفواكه فاني أرتشفهُ على شكل دفعات فتارة يأتي طعم الخوخ وتارة اخرى طعم الموز وتارة اخرى طعم التفاح وكأنها قد جمعت فواكه الدنيا في كأس واحد . استكانات الشاي متوالية عددية استكان بعد استكان بعد استكان تشعر بالاستكان الأول انك تجلس في كوبنهاكن وبالاستكان الثاني تشعر بأنك تجلس على شواطئ جزر الهاواي والاستكان الثالث تشعر بأنك حصلت على كرين كارد في الولايات المتحدة .
مشكلتي اني امارس برنامج رجيم لتخفيف وزني الزائد وفي كل مرة يحاول صديقي ابو عباس ان يفشل مشروع الرجيم الذي اتبعه و لأنه يعرف دولمة ام عباس هي سر ضعفي فهو يقوم بدعوتي على وجبة غداء دولمة ام عباس ولا ابرح مكاني الا وقد نسفت القدر نسفا وكأن قنبلة نووية سقطت في الصحن فلا تبقي شيء ولا تذر .
كم حقدتُ على ابي عباس حين خرجت من بيته لأنه قد رفع ما تبقى من الطعام قبل ان اقضي عليه فلا زالت ثمة بقايا دولمة في الصحن الكبير وقطعة صغيرة في صحن ام عباس
عند عودتي وزنت نفسي وحمدتُ الله كثيراً لأن وزني ازداد سبع كيلو غرامات فقط .
اشعر بدقات معدتي يبدو انني اشعر بالحب
تجاه ام عباس .